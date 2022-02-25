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Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии

25 февраля 2022, 02:05  •  247 • Политика
Сотням жителей Харькова придётся провести ночь на холодном граните. Люди настолько напуганы, что прячутся от своей же армии.
На станциях харьковского метрополитена многолюдно. Женщины с маленькими детьми разместились в вагонах остановленных возле платформ поездов. Семьи с детьми постарше - на платформах.
Мужчины, женщины, старики устроились кто как мог: на сумках, одеялах, мешках. Кому повезло - смогли лечь. Многие сидят или стоят, ежеминутно мониторя сообщения из социальных сетей. Переговариваются между собой, что в какой-то момент вечером отключат электричество.
Метрополитен перестал работать в Харькове ещё днём. Об этом в своём Telegram-канале сообщило "Новое издание". По громкой связи пассажирам объявили о звуках взрывов в городе и попросили не подниматься на поверхность.
На окраине Харькова, в районе Северная Салтовка, жители увидели, как тёмное небо озаряют вспышки. Послышались сотни взрывов.
Люди спрятались в метро не от действий, которые ведутся армией России. Неоднократно сообщалось, что по объектам инфраструктуры и жилым районам русскими военнослужащими обстрел вестись не будет.
Харьковчане испугались своей же армии. Днём украинские военные взорвали дамбу на реке Северный Донец в Харьковской области. До этого поступала информация из различных источников, что бойцы ВСУ загоняют военную технику во дворы жилых домов, прячутся среди мирных жителей.
Жительница Харькова рассказала Царьграду, что обстановка в городе очень напряжённая. По телевизору и на украинских сайтах в интернете сообщается, что "Россия начала войну". Якобы ведутся массированные обстрелы Мариуполя, Одессы и многих других городов.
Женщина назвала ситуацию штатной - старается не паниковать, танки по улицам не ездят. Однако её сыну позвонили с работы и сказали на смену не выходить. Соседка-врач тоже днём 24 февраля просидела дома - ей от начальства поступило такое же распоряжение.
По словам харьковчанки, все в городе "как пристукнутые". Люди чувствуют, как идёт стравливание народов. Однако не могут простить, что Запад обещал поддержку, а теперь "нагадил и смылся".

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