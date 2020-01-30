Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в граждане России

На Украине возмутились тем, что известному украинскому писателю Ивану Франко "присвоили" гражданство России. "Виновником" оказался Нобелевский комитет, записавший литератора в граждане России.

Речь идёт о странице Ивана Франко на сайте Нобелевского комитета. Там было указано, что он является гражданином России. На это обратил внимание один из украинских пользователей Facebook. Затем к делу уже подключился директор литературно-мемориального музея "Дом Франко" во Львове Богдан Тихолоз.

Франко вдруг стал гражданином… Российской Федерации! Именно так определена страна, из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году, - гласит его гневное сообщение.

В настоящий момент запись на сайте уже скорректировали. Теперь там записано, что страна происхождения Ивана Франко - Российская Федерация, сейчас Украина.