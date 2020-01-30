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Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в граждане России
30 января 2020, 03:54 • 73 • Политика
Нобелевский комитет разозлил украинцев, "присвоив" российское гражданство украинскому писателю Ивану Франко. "Франко вдруг стал гражданином… Российской Федерации!" - негодуют на Украине.
На Украине возмутились тем, что известному украинскому писателю Ивану Франко "присвоили" гражданство России. "Виновником" оказался Нобелевский комитет, записавший литератора в граждане России.
Речь идёт о странице Ивана Франко на сайте Нобелевского комитета. Там было указано, что он является гражданином России. На это обратил внимание один из украинских пользователей Facebook. Затем к делу уже подключился директор литературно-мемориального музея "Дом Франко" во Львове Богдан Тихолоз.
В настоящий момент запись на сайте уже скорректировали. Теперь там записано, что страна происхождения Ивана Франко - Российская Федерация, сейчас Украина.
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