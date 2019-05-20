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Но все равно не Наполеон: СМИ составили рейтинг роста украинских президентов
20 мая 2019, 23:54 • 11 • Политика
СМИ "обмерили" всех президентов Украины - от первого до последнего, и пришли к выводу, что даже Зеленский все равно ещё не Наполеон.
Журналисты из телеграм-канала "Пул №3" установили рост всех президентов Украины. Виктор Янукович и Владимир Зеленский показали ярко выраженную полярность в этом вопросе: рост первого – богатырские 192 см, а Зеленскому принадлежит самый миниатюрный президентский параметр в 170 см. Стоит отметить, что при этом рост императора Наполеона новому президенту Украины так догнать и не удалось – рост француза не достигал и 169 см.
Кстати, рост Леонида Кравчука – 175 см, Леонида Кучмы – 178 см, Виктора Ющенко – 185 см, а Петра Порошенко – 186 см.
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