Но все равно читается: В метро Тбилиси демонтировали надпись на русском языке

О демонтаже надписи, которая была установлена в метро еще в советские времена, сообщил в понедельник Первый канал Грузии со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

Там прокомментировали, что сейчас в метро действуют грузино- и англоязычная системы, и надпись на русском языке им не соответствовала.

"Ее демонтаж уже долгое время стоял на повестке дня", - сказали в компании.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.