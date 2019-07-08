|
Но все равно читается: В метро Тбилиси демонтировали надпись на русском языке
08 июля 2019, 17:54 • 10 • В мире
Название станции метро "Делиси" на русском языке демонтировали в Тбилиси. В транспортной компании заявили, что этот вопрос уже давно был на "повестке" дня. Между тем на месте снятых букв остались выбоины, и надпись все равно можно прочитать по ним.
О демонтаже надписи, которая была установлена в метро еще в советские времена, сообщил в понедельник Первый канал Грузии со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Там прокомментировали, что сейчас в метро действуют грузино- и англоязычная системы, и надпись на русском языке им не соответствовала.
"Ее демонтаж уже долгое время стоял на повестке дня", - сказали в компании.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2019, 02:09
|
06 июля 2019, 17:09
|
04 июля 2019, 04:54
|
07 июля 2019, 22:09
|
01 июля 2019, 23:24
|
06 июля 2019, 04:09
|
02 июля 2019, 02:39