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Но все равно читается: В метро Тбилиси демонтировали надпись на русском языке

08 июля 2019, 17:54  •  10 • В мире
Название станции метро "Делиси" на русском языке демонтировали в Тбилиси. В транспортной компании заявили, что этот вопрос уже давно был на "повестке" дня. Между тем на месте снятых букв остались выбоины, и надпись все равно можно прочитать по ним.
О демонтаже надписи, которая была установлена в метро еще в советские времена, сообщил в понедельник Первый канал Грузии со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Там прокомментировали, что сейчас в метро действуют грузино- и англоязычная системы, и надпись на русском языке им не соответствовала.
"Ее демонтаж уже долгое время стоял на повестке дня", - сказали в компании.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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