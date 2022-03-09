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Но ведь обещали Украине: Польша нашла, кому спихнуть все свои истребители МиГ-29
09 марта 2022, 00:10 • 110 • Политика
Польша готова разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн и бесплатно предоставить их в распоряжение США. "Но ведь обещали Украине передать? Или всё-таки дураков нет, чтобы ввязываться в противостояние с Россией?" - комментирует политолог Осташко.
Польша готова отправить все свои истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн и безвозмездно передать их США. С таким заявлением 8 марта выступил МИД Польши.
Ранее в США заявили, что разрешают Польше передать Украине истребители МиГ-29. Однако в Варшаве, похоже, не захотели ввязываться в боевые действия против России и предпочли свалить всю ответственность на сами США.
- гласит заявление польского МИД.
- прокомментировал политолог Руслан Осташко.
Напомним, что в США и Европе обсуждают различные варианты "помощи" Украине оружием и техникой. Однако большая часть из них упирается в ответные действия России.
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