Но в "чёрный список" - русских: Америке указали на единственного владельца арсенала боевых ядов

Напомним, 26 августа Минторг США внёс в свои "чёрные списки" несколько российских научно-исследовательских институтов под предлогом якобы их причастности к "химической и военно-биологической программам". Однако все обвинения в адрес русских учёных беспочвенны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его ответ на действия американских властей приводится на официальной странице посольства в Facebook.

У российских дипломатов действие Вашингтона вызывает недоумение. Антонов указал на то, что рестрикции были введены в очередной раз по бездоказательным обвинениям, а формулировки, которые при этом использовал Минторг США, весьма размыты. О каких "весомых основаниях" идёт речь - неясно. И потребовал объяснений от американских коллег.

Антонов напомнил Вашингтону об одном факте, который тот явно проигнорировал. В частности, о том, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ещё три года назад подтвердила, что Россия полностью выполнила условие конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия.

При этом дипломат указал Америке на единственного владельца внушительного арсенала боевых ядов, коим оказались сами США.

"Подчеркну, что на сегодняшний день Соединённые Штаты остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением", - обратил внимание Антонов, призвав также Вашингтон "приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации".