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Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России

20 ноября 2020, 06:10  •  53 • Политика
Подавляющее большинство жителей Армении хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты проведённого опроса по заказу радио Sputnik. Однако, несмотря на такое отношение к русским, премьер-министр Армении Никол Пашинян поначалу тянул с разрешением конфликта в Нагорном Карабахе.
Большинство армян позитивно относятся к русским. Согласно недавно проведённому опросу, почти 84% респондентов заявили, что относятся к России хорошо. Меньше 10% опрошенных признались в обратном, а затруднились с ответом на вопрос 6,8% армян.
Кроме того, почти 85% армян считают Россию союзником своей страны. А также почти 80% респондентов выразили готовность принять военно-политическую помощь от Москвы.
Социологическое исследование проводилось по заказу радио Sputnik, в нём принял участие 501 человек.
При этом, оценивая такое отношение жителей Армении к РФ, удивительным выглядит то, что премьер-министр республики Никол Пашинян тянул с разрешением карабахского конфликта.
Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, перемирие в Карабахе могло быть заключено ещё раньше, однако этому помешала внезапная принципиальность Еревана.
Российский лидер признался, что никак не ожидал такого от Армении.

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