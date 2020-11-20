Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России

Большинство армян позитивно относятся к русским. Согласно недавно проведённому опросу, почти 84% респондентов заявили, что относятся к России хорошо. Меньше 10% опрошенных признались в обратном, а затруднились с ответом на вопрос 6,8% армян.

Кроме того, почти 85% армян считают Россию союзником своей страны. А также почти 80% респондентов выразили готовность принять военно-политическую помощь от Москвы.

Социологическое исследование проводилось по заказу радио Sputnik, в нём принял участие 501 человек.

При этом, оценивая такое отношение жителей Армении к РФ, удивительным выглядит то, что премьер-министр республики Никол Пашинян тянул с разрешением карабахского конфликта.

Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, перемирие в Карабахе могло быть заключено ещё раньше, однако этому помешала внезапная принципиальность Еревана.

Российский лидер признался, что никак не ожидал такого от Армении.