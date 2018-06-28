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Но некоторые равнее

28 июня 2018, 21:39  •  115 • Карикатуры

Ангела Меркель назвала введенные США пошлины противозаконными. Однако, по ее мнению, необходимо вести переговоры с Вашингтоном, чтобы не допустить дальнейших шагов в направлении торговой войны.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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