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Но некоторые равнее
28 июня 2018, 21:39 • 115 • Карикатуры
Ангела Меркель назвала введенные США пошлины противозаконными. Однако, по ее мнению, необходимо вести переговоры с Вашингтоном, чтобы не допустить дальнейших шагов в направлении торговой войны.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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