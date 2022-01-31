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Но министр обороны Алексей Резников умолчал о том, что на кошт вместе с военными придётся принять и «добровольцев»

31 января 2022, 15:15  •  292 • Украина
В этой новости – вся суть украинского понимания своего счастья, как нации: как заявил Резников, «в течение десятилетия Европа поймёт, что лучше финансировать украинскую армию, как одно из условий безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить. Я в этом уверен!» Интрига, однако, в том, что Европе придётся взять на содержание не только украинских кадровых военных, но и «партизан» - войска территориальной обороны.
Сюжет: Украинский кризис, Армия
Наглость, конечно, выдающаяся, но, похоже, Резников не просто озвучил прогноз – это что-то вроде хитрого плана украинской военщины. Дело в том, что с военным бюджетом – беда, денег нет, а тут ещё нужно создавать «партизанские отряды» территориальной обороны в регионах – и на какие шиши?! Задумка такая: наделить территориальную оборону, созданную и мобилизованную на основании закона «О национальном сопротивлении» №1449 правом частично получать финансирование от собственного государства, украинского, а частично – от страны, которая вдруг захочет почувствовать себя уверенней перед лицом, скажем, российской угрозы. Действующее законодательство не позволяет Минобороны Украины отправить в Латвию или Литву своих военнослужащих – как гражданских сборщиков клубники в Польшу, но вот территориальную оборону – отчего нет? Правда, нужно будет пересмотреть в этой связи статус «партизан», чего сейчас добиваются гражданские лоббисты Резникова, такие, как одиозный Юрий Бутусов, несостоявшийся советник министра.
Есть и другой вариант – некое иностранное государство, испытавшее необходимость в украинском воинстве, – считают Резников и Бутусов, – должно иметь возможность нанимать украинских «партизан», как нанимают бойцов ЧВК. А ещё Резников с Бутусовым намереваются закрепить статус «партизан» в качестве регулярно присутствующих у линии разграничения на Донбассе боевых частей – как бы для мотивации личного состава ВСУ. Или для провокаций, за которые кадровые военные не желают нести ответственность. В качестве образца Бутусов указывает на так называемую «роту Да Винчи» запрещённого в РФ «Правого сектора**»*, вопреки официальному запрету Минобороны воюющую на Донбассе. Мол, если пересмотреть статус добровольческих отрядов, подобных «Да Винчи», и признать их «партизанами» – территориальной обороной, – то было бы правильно согласиться с их участием в гражданской войне наравне с ВСУ.
Неизвестно, куда Резникова с Бутусовым могут завести их фантазии, но факт остаётся фактом – легализация «партизан» Минобороны запущена и идёт полным ходом, в то время, как министр обороны Украины грезит о защите Европы от российской агрессии. Совершенно серьёзно.
*
17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций: деятельность «Правого сектора», УНА-УНСО, УПА, «Тризуба им. Степана Бандеры» и «Братства» попали в России под запрет.
**
Украинская организация «Правый сектор». Признана экстремистской решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014.

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