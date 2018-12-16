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Но это не окончательно: Спецслужбы Франции не смогли связать Россию с бунтом "желтых жилетов"
16 декабря 2018, 23:54 • 66 • Политика
Французские спецслужбы не нашли доказательств связи России и проходящих в стране акций протеста — так называемого выступления или бунта "желтых жилетов". "Но это не окончательный анализ", — цитирует французское издание Journal du Dimanche источник в спецслужбах.
Таким образом, ни главное управление внешней безопасности Франции (DGSE), ни управление внутренней безопасности страны к концу этой недели не нашли каких-либо фактов, говорящих в пользу "прямой причастности" России и российских СМИ к "распространению фейковых новостей или заговорческих слухов" среди автомобилистов, недовольных ростом цен на топливо.
Напомним, что о самом факте подобного расследования ранее сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Напомним, что массовые акции протеста против экономической политика правительства Эммануэля Макрона начались во Франции в средине прошлого месяца. Название движения "желтых жилетов" они получили из-за характерного предмета верхней одежды, желтых светоотражающих жилетов, которые носят участники митингов.
Выступления "желтых жилетов" уже отметились рядом стычек с полицией и массовыми беспорядками.
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