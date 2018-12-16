Но это не окончательно: Спецслужбы Франции не смогли связать Россию с бунтом "желтых жилетов"

Французские спецслужбы не нашли доказательств связи России и проходящих в стране акций протеста — так называемого выступления или бунта "желтых жилетов". "Но это не окончательный анализ", — цитирует французское издание Journal du Dimanche источник в спецслужбах.

Таким образом, ни главное управление внешней безопасности Франции (DGSE), ни управление внутренней безопасности страны к концу этой недели не нашли каких-либо фактов, говорящих в пользу "прямой причастности" России и российских СМИ к "распространению фейковых новостей или заговорческих слухов" среди автомобилистов, недовольных ростом цен на топливо.

Напомним, что о самом факте подобного расследования ранее сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"На сегодняшний день мы не установили их причастность к движению. Но это не окончательный анализ", — передает Journal du Dimanche слова своего источника в разведывательном сообществе.

Напомним, что массовые акции протеста против экономической политика правительства Эммануэля Макрона начались во Франции в средине прошлого месяца. Название движения "желтых жилетов" они получили из-за характерного предмета верхней одежды, желтых светоотражающих жилетов, которые носят участники митингов.

Выступления "желтых жилетов" уже отметились рядом стычек с полицией и массовыми беспорядками.