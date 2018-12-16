Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Если не будет вторжения»: Порошенко гарантировал выборы
"Новейший" Су-27 ВВС Украины был построен более 30 лет назад
Трое украинских военных погибли в ДТП во Львовской области
"Ностальгия по кружку при дворце пионеров": В соцсетях оценили новый &...
Главная / Политика

Но это не окончательно: Спецслужбы Франции не смогли связать Россию с бунтом "желтых жилетов"

16 декабря 2018, 23:54  •  66 • Политика
Французские спецслужбы не нашли доказательств связи России и проходящих в стране акций протеста — так называемого выступления или бунта "желтых жилетов". "Но это не окончательный анализ", — цитирует французское издание Journal du Dimanche источник в спецслужбах.
Таким образом, ни главное управление внешней безопасности Франции (DGSE), ни управление внутренней безопасности страны к концу этой недели не нашли каких-либо фактов, говорящих в пользу "прямой причастности" России и российских СМИ к "распространению фейковых новостей или заговорческих слухов" среди автомобилистов, недовольных ростом цен на топливо.
Напомним, что о самом факте подобного расследования ранее сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"На сегодняшний день мы не установили их причастность к движению. Но это не окончательный анализ", — передает Journal du Dimanche слова своего источника в разведывательном сообществе.
Напомним, что массовые акции протеста против экономической политика правительства Эммануэля Макрона начались во Франции в средине прошлого месяца. Название движения "желтых жилетов" они получили из-за характерного предмета верхней одежды, желтых светоотражающих жилетов, которые носят участники митингов.
Выступления "желтых жилетов" уже отметились рядом стычек с полицией и массовыми беспорядками.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
16 декабря 2018, 17:24
США наносят удар по энергобезопасности Европы
16 декабря 2018, 20:39
У финишной прямой: После подсчета 90% голосов Кожемяко лидирует на выборах в Приморье
16 декабря 2018, 20:39
Порошенко призвал прихожан и священников "добровольно" переходить в раскольническую лжецерковь

16 декабря 2018, 23:54
Но это не окончательно: Спецслужбы Франции не смогли связать Россию с бунтом "желтых жилетов"
16 декабря 2018, 04:24
Отменивший безвозмездную помощь Украине стал и.о. главы аппарата президента США
16 декабря 2018, 14:09
В Сети показали "дикие нарушения" на выборах в Приморье. В несуществующей гимназии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
11 декабря 2018, 04:09
Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
15 декабря 2018, 15:24
Порошенко опасен как крыса: в Верховной Раде заявили о провокациях украинского президента
16 декабря 2018, 16:20
Евангелие от Феофана
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.