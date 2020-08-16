НЛО зависают над американскими базами, Пентагон готовит спецотряд - CNN

Американское информагентство CNN сообщило, ссылаясь на двух своих источников в Пентагоне, о возможном формировании нового военного спецподразделения США.

По данным собеседников телеканала, представители Минобороны Соединённых Штатов могут сделать соответствующее официальное объявление уже в самые ближайшие дни.

Отмечается, что данный специальный отряд будет создан для расследования инцидентов, связанных с обнаружением НЛО в небе над военными базами США и их окрестностями.

Ранее руководитель сенатского комитета по разведке Марко Рубио отмечал в беседе с журналистами, что пролёты неопознанных объектов над американскими базами фиксируются довольно часто. Он неожиданно выразил надежду на то, что это всё же именно пришельцы с других планет.