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НЛО зависают над американскими базами, Пентагон готовит спецотряд - CNN

16 августа 2020, 19:05  •  53 • В мире
НЛО частенько зависают над американскими военными базами, в связи с этим Пентагон готовит спецотряд для расследования данных инцидентов. Как утверждают источники CNN в Минобороны США, ведомство официально объявит об этом уже в самые ближайшие дни.
Американское информагентство CNN сообщило, ссылаясь на двух своих источников в Пентагоне, о возможном формировании нового военного спецподразделения США.
По данным собеседников телеканала, представители Минобороны Соединённых Штатов могут сделать соответствующее официальное объявление уже в самые ближайшие дни.
Отмечается, что данный специальный отряд будет создан для расследования инцидентов, связанных с обнаружением НЛО в небе над военными базами США и их окрестностями.
Ранее руководитель сенатского комитета по разведке Марко Рубио отмечал в беседе с журналистами, что пролёты неопознанных объектов над американскими базами фиксируются довольно часто. Он неожиданно выразил надежду на то, что это всё же именно пришельцы с других планет.
Это будет не так опасно, как если они окажутся новой технологией китайцев или русских, - заметил Рубио.

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