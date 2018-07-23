«НЛО» перебрасывают боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан

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Перенос очагов террора с Ближнего Востока в Афганистан происходит быстрыми темпами

Активизация запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ) в Афганистане вызывает всё большую тревогу. 20 июля об обеспокоенности этим фактором российской стороны заявил посол России в Кабуле Александр Мантыцкий. Происходит «переток» боевиков из Сирии и Ирака, и обеспечивают этот «переток» США. Упомянутые А. Мантыцким «неопознанные вертолёты», которые перевозят боевиков ИГ, могут принадлежать только американцам.

Существуют разные оценки численности боевиков ИГ, сконцентрированных сейчас в северных провинциях Афганистана. Разные источники называют цифру от 1,5 до 10 тыс. человек. По мнению директора Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгения Сысоева, численность боевиков ИГ на севере Афганистана составляет около 3 тыс. человек. В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности ОДКБ в Астане оценил численность боевиков на севере Афганистана в 15-20 тыс. человек. Из них 7 тыс. базируются на границе с Таджикистаном. Скорее всего, эта цифра включает как боевиков «Исламского государства», так и враждующего с ним «Талибана».

В то же время эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что точной численности членов ИГИЛ в Афганистане не знает никто. В любом случае это крупная террористическая сила, сосредоточенная в геополитически одном из самых чувствительных районов мира. И если эта сила здесь сосредоточена, значит она обязательно будет приведена в действие.

Косвенно это подтверждают и попытки официальных американских представителей отрицать обвинения в том, что США поддерживают ИГ. В мае представитель пресс-службы Пентагона подполковник Кон Фолкнер в ответ на упрёки (довольно мягкие) российских дипломатов заявил, что Москва ищет любой способ «вбить клин» между США и странами Центральной Азии, где ИГ, мол, никаких агрессивных планов не вынашивает. Сама же Россия, по словам Кона Фолкнера, предпринимает недостаточные усилия для борьбы с терроризмом.

В содействии «Исламскому государству» на территории Афганистана американцев обвиняет, однако, не только Россия. 6 мая помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави также заявил, что США перебрасывают боевиков ИГ в Афганистан. «Сегодня у нас, – сказал генерал Сафави, – есть этому доказательства». Ранее о том же говорили начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери и бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахид.

Опасность со стороны афганского ИГ начинают признавать и в бывших советских государствах Средней Азии (чего раньше не наблюдалось). Так, 28 мая в ходе заседания контактной группы «ШОС – Афганистан» на уровне заместителей министров иностранных дел Киргизия выразила обеспокоенность по поводу активизации террористических групп на территории Афганистана. В памяти жителей республики ещё свежи события «Баткенской войны» 1999-2000 гг., когда боевики «Исламского движения Узбекистана» два года подряд практически безнаказанно действовали в труднодоступных районах Киргизии. Разгромить их тогда удалось с очень большим трудом.

19 июня секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев на заседании форума «Антитеррористическая борьба государств ЕАЭС: совместный опыт, реалии и перспективы» констатировал, что в настоящее время наблюдается быстрый перенос очагов террора с Ближнего Востока в Афганистан в больших масштабах. По мнению ведущего научного сотрудника Института изучения Азии и Европы Академии наук Таджикистана Абдугани Мамадазимова, после баткенских событий 1999-2000-х годов в обществе сложилось устойчивое мнение, что существует угроза прохода боевиков из Афганистана через труднодоступные горные территории Киргизии. «Есть… данные, что некоторые селения, граничащие с Туркменистаном, уже находятся в руках ИГ. Это говорит о том, что в очередной раз бассейн рек Пяндж и Амударьи, где проходит разрез между светской Центральной Азией и исламистским Афганистаном, становится краеугольным камнем", – сказал Мамадазимов. Вместе с тем нельзя не отметить, что вооружённые силы Киргизии и Таджикистана в последние годы серьёзно модернизированы с помощью России, в обеих республиках расположены российские военные базы.

Казахстанский политолог Айдос Сарым тоже считает угрозу со стороны «спящих» ячеек исламистов в регионе реальной, о чём свидетельствует печальный опыт самого Казахстана, пережившего на рубеже нулевых и десятых годов целую серию терактов. Такого же мнения придерживается бывший зампредседателя ГКНБ Киргизии Артур Медетбеков. Переброска небольших групп экстремистов из Афганистана на север – дело несложное. Фактически эти группы уже находятся в Киргизии. Власти республики, по словам Медетбекова, совершили большую ошибку, открыв в начале 1990-х гг. двери для иностранных исламских проповедников и не взяв ситуацию под должный контроль. Сейчас даже трудно сказать, сколько «спящих» ячеек исламистов укоренились в Киргизии.

По мнению многих среднеазиатских экспертов, эффективным заслоном против афганского ИГ может стать «Талибан», который воюет не под чёрным, а под зелёным знаменем, ориентирован на внутренние афганские проблемы и не имеет планов экспансии на север.

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