«НЛО или Трамп»: как в России отреагировали на появление в небе инверсионного следа от ракеты «Союз»

Пользователи социальных сетей из различных регионов России в ночь на 17 июня сообщили о появлении в небе неизвестного объекта. Предположения высказывались разные — от падения кометы до приезда Трампа и прибытия пришельцев на чемпионат мира по футболу. Между тем «непонятное явление» оказалось инверсионным следом от ракеты «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М, запуск которой состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как отметили в «Роскосмосе», подобный след формируется в тропопаузе и на его появление влияют пары воды. Об эмоциях россиян от наблюдения за неизвестным космическим аппаратом — в материале RT.

В ночь на 17 июня с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В 00:46 с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС проведён успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» с российским навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-М», — говорится в сообщении ведомства.

Общее руководство пуском велось под контролем главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Сергея Суровикина.

Отмечается, что навигационный спутник ГЛОНАСС-М был успешно выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС России.

Согласно данным оборонного ведомства, космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, в которой в общей сложности насчитывается 25 объектов.

«Медуза» в небе

Третий по счёту в 2018 году пуск ракеты космического назначения с космодрома Плесецк вызвал широкое обсуждение среди пользователей социальных сетей из многих регионов России в связи с появлением на небе следа неизвестного происхождения.

Как отметили в пресс-службе «Роскосмоса», инверсионный след ракеты-носителя принял форму медузы.

«Инверсионный след ракеты-носителя формируется в тропопаузе. На его появление влияют пары воды, которые подвергаются усиленной конденсации. Они присутствуют в продуктах сгорания, так как во время сгорания равномерно расходуется углеводородное топливо. После выхода наружу и достаточного охлаждения яркий инверсионный след в воздухе становится заметным», — объяснили в пресс-службе госкорпорации появление «красивого явления в небе».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также прокомментировал запуск.

«В юбилей полёта Валентины Терешковой самарский «Союз-2» с красноярским ГЛОНАСС-М, стартовавшие ночью с Плесецка, подарили её землякам необыкновенное зрелище», — подчеркнул он.

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«Непонятное явление»





Между тем пользователи соцсетей гадали, откуда в небе появился неизвестный след. «Внезапно. Что это может быть?» — написал пользователь Facebook Алексей Головенко.

«Что это? Говорят, комета», — поинтересовался другой пользователь соцсетей.

«Двигалось по небу с большой скоростью, оставляя за собой очень яркий расходящийся шлейф, потом или удалилось, или растворилось, а светящийся след ещё долго висел в небе. Судя по оставленному следу, траектория полёта какая то хаотичная, ну или так казалось. Я наблюдала полёт только несколько минут», — поделилась впечатлениями sinyakovanadezhda.

«Странное небо было вчера над Москвой, такого запуска я ещё не видела», — пишет niagarabreeze.

«Что это?» — спросил kosyrevdv.

«Красивые следы неопознанного объекта», — написала fainazvereva.

«Кто скажет, что это?» — поинтересовался helicopter76.

«Кто знает, что это летит? НЛО, ракета, самолёт какой чудной? Подобные видео есть из разных городов России», — отметил karlsonska.

«Где-то в России», — прокомментировал johnshura.

«Увидели сегодня ночью вот такое непонятное явление в небе! Что это? Кто это? Непонятно... Но очень интересно теперь. Явно летающий объект, и потом быстро «растворился», — рассказала evgeniache.

При этом большинство пользователей склонялись к тому, что это «проделки» НЛО.



«Внимание! Видео НЛО, которое я увидел сегодня в 00:44. Что это было? Есть идеи?» — задался вопросом cotelnicov.

ВНИМАНИЕ! видео НЛО, которое я увидел сегодня в 00:44. Что это было? Есть идеи? pic.twitter.com/rDjo8mRSyr — Котельников К. Г. (@cotelnicov) 17 июня 2018 г.

«Мы видели НЛО сегодня в 01:55 по Сызрани, это было нечто огромное, похожее на огромную комету! Сначала я думал, что мне почудилось, но нет, это было нечто необычное, что двигалось по небу! Подумал, что это огромный прожектор, но это двигалось и начало занимать огромный участок неба! Потрясающе! Потом возник ещё светящийся шар, который двигался за основным неизвестным объектом!» — написал астроном-любитель Самир Шафики.

«Заснял сегодня ночью непонятное явление в небе, летело как ракета. Может, кто знает, что это такое может быть? Похоже на НЛО, блин», — отметил rus.mals.

«Ночь. И вдруг на небе такое, пришельцы взяли курс на Казань. Чемпионат мира по футболу в разгаре! Спасибо за хорошее видео», — написал airatsf.

«НЛО в городе», — пишет coocoorooza.

«Так и запишем: в ночь на 17 июня 9-й микрорайон превратился в Зону 51, штат Невада. Есть идеи, что это за НЛО?» — спросила fanfirel.

«Подтягиваются не только международные, но и инопланетные болельщики ЧМ-2018», — предположил russian.daddy.

Публиковались и такие диалоги:

— Бабушка сказала, это Трамп летит!

— Нет, это же из Северной Кореи!

— Да это вообще НЛО!

Однако часть пользователей верно опознали в этом «явлении» инверсионный след ракеты-носителя.

«Вот такую красоту можно было лицезреть около часа ночи над Чебоксарами. Наверняка испытания нашего новейшего вооружения. После увиденного захотелось купить самую крутую камеру», — написал maksimshaikin.

«Ракета над Нижним Новгородом», — сообщил dhoberon.

«Видели вчера ракету?» — спросила katarindia.