Низость на фоне жертв холокоста: Польша подговаривает страны на демарш против России в Израиле - Лавров

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в пятницу, 17 января, в том числе, говорил о вопросе героизации нацизма и переписывании истории рядом западных стран - в вопросе Великой Отечественной войны. В частности, Лавров ответил на вопрос журналиста, как получилось так, что в странах ЕС неонацизм стал процветать, - примеры есть, в первую очередь, в Прибалтике.

"Как мы допустили, что в ЕС расцветает неонацизм? Наверное, мы не можем силой повлиять на ситуацию, но стыдить мы можем и этим занимаемся. Они опускают глаза, смотрят в пол и уходят от разговора. Воздерживаются каждый год, когда мы вносим резолюцию о недопустимости героизации нацизма. Американцы, кстати, вместе с украинцами голосуют "против". Что неудивительно. Американцы просто не хотят себя ограничивать, а украинцы, вероятно, не смогут противостоять радикалам у себя, которые многие вещи под себя подминают", - ответил Лавров.

Кроме того, и.о. министра добавил, всё же большинство придерживаются позиции в России. И международные организации, в том числе. Так, резолюция против героизации нацизма принимается, хоть и саботируется рядом стран.

"А Европарламент - международная организация, но не универсальная. Многие вещи там происходят по инициативе меньшинства. А оно достаточно агрессивное - как вы правильно сказали, страны Прибалтики, ряд других играют здесь первую скрипку. Но насчет конкретных фактов, которые были предъявлены президентом Владимиром Путиным в его выступлении на встрече лидеров стран СНГ в декабре 2019 года, реакция была по принципу "на воре шапка горит". Президент сказал, что он готовит развернутую статью, она опирается на факты, новые данные, поднятые в российских архивах".

Лавров уверен, что "попытки оболгать нашу страны и с точки зрения итогов Великой Отечественной войны, причин начала войны и использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".

"На следующей неделе в Иерусалиме состоится мероприятие в память жертв холокоста, где будет и Владимир Путин. И нам известно, что наши польские коллеги - а президент Дуда не поедет на это мероприятие, - пытаются убедить западных участников церемонии, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на позицию России в отношении Второй мировой войны. Методы уже совсем неприличные, учитывая события, в рамках которых они могут такие попытки предпринять", - резюмировал Сергей Ларов.