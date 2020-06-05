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"Низкий уровень": в Москве оценили требования Госдепа США покинуть Ближний Восток

05 июня 2020, 10:55  •  52 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Белый дом хочет заставить Кремль действовать в угоду политике США
Непрофессионализмом американских дипломатов объяснили в России заявления представителя Госдепа США Дэвида Шенкера о том, что Москва должна покинуть ближневосточный регион.
Такую глупость мог сказать только человек, который не понимает, о чем говорит, убеждены в МИД РФ.
"Уровень профессиональной подготовки (американских дипломатов – прим. ред.) опустился очень низко", – посетовал источник РИА "Новости" в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что в Вашингтоне уже 45 лет обдумывают, как держать Москву подальше от Ближнего Востока. И долгие годы это, дескать, получалось, пока администрация президента Барака Обамы не допустила "грубый промах", позволив России прийти в Сирию, передает РИА ФАН. Но сейчас Москва "должна убраться" оттуда, заявил Шенкер.
В интернет-сообществе уже оценили требования Госдепа. "Россия в очередной раз "должна", – посмеялся блогер Сергей Колясников. Он напомнил, что Запад делает попытки сдвинуть Москву с геополитической карты мира как минимум с 15 века, сам же пытается обосноваться везде. Та же Великобритания имеет интересы в Южной Африке, Бирме, Австралии, хотя это так далеко от ее границ, передает "Царьград".
Ранее президент США Дональд Трамп счел целесообразным пригласить главу России Владимира Путина на саммит "большой семерки", поскольку Москва участвует во многих геополитических процессах. Однако другие члены G7 резко воспротивились присоединению российского лидера к их "элитному клубу". Не обрадовались приглашению и в Москве.

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