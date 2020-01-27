Низкая зарплата и насилие в семье: что известно о родителях оставленных в Шереметьеве детей

Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, опасался оставлять их с матерью. Об этом заявили в пресс-службе администрации города. В то же время мать мальчиков Ольга Пушкарёва утверждает, что Гаврилов регулярно издевался над ней на глазах у детей. Сейчас сыновья находятся в химкинской больнице, отца разыскивает полиция. Если его не найдут, а их мать, живущая с новой семьёй, не захочет возвращать мальчиков, их могут поместить в детский дом.

41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов и его сыновья 2011 и 2014 годов рождения прилетели из Хабаровска в московский аэропорт Шереметьево 26 января в 12:56. Сотрудники безопасности обнаружили детей без отца у второго входа на третьем этаже терминала D. В рюкзаках мальчиков оказались свидетельства об их рождении, их школьные дневники, копия паспорта отца и записка.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжёлая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — говорилось в записке.

Детей накормили и отвезли в педиатрическое отделение Химкинской областной больницы. Сам Виктор Гаврилов в это время улетел в Ростов-на-Дону. Поскольку ориентировок из Москвы на него на тот момент ещё не было, мужчина беспрепятственно доехал на автобусе до железнодорожного вокзала, но на поезд не сел. По данным местных СМИ, он мог уехать в Тамбовскую область. Точное местонахождение Гаврилова до сих пор не известно.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило в отношении Гаврилова уголовное дело по факту оставления в опасности малолетних детей. По ст. 125 УК РФ ему грозит до года тюрьмы. Следователи также выясняют, велась ли профилактическая работа с семьёй со стороны органов опеки и попечительства.

«Готов работать в другом городе»

Виктор Гаврилов окончил ПТУ №11 в Комсомольске-на-Амуре по специальности электрогазосварщик 3-го разряда. С 2009 по 2016 год он работал охранником в различных ЧОПах. Увлекается бегом и борьбой.

Судя по резюме, которое он размещал на рекрутинговых порталах, мужчина действительно остро нуждался в работе: жаловался на то, что сейчас ему платят мало, собирался «заработать деньги для семьи», был готов трудиться разнорабочим в другом городе, шесть дней в неделю и по ненормированному графику.

Кроме того, портал Vostok.Today сообщает, что Гаврилов подрабатывал таксистом и оформлял кредиты: он числится в должниках у трёх банков и четырёх микрофинансовых организаций.

По словам начальника пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Лаврентьева, мужчина несколько раз работал вахтовым методом: дважды на время поездок он оставлял сыновей в Центре социальной поддержки детей и семей, забирая их после возвращения. Бывшей жене Гаврилов не доверял и называл её «непутёвой». 24 января он пришёл в школу, где учился его старший сын, забрал его документы, объяснив, что уезжает в Москву: там у него якобы есть жильё и он точно найдёт работу в столице. Педагоги говорят, что причин не верить ему у них не было.

«Брил налысо и избивал»

Матери детей, Ольге Пушкарёвой, 29 лет. Она повторно вышла замуж и сейчас находится на седьмом месяце беременности, поэтому не полетела в Москву к мальчикам. О том, что отец бросил детей в Шереметьеве, женщина узнала из социальных сетей и была, по её словам, в шоке. Как рассказала Пушкарёва, до их развода в 2018 году Виктор Гаврилов издевался над ней. Женщина, с её слов, получила четыре сотрясения, смещение носовой перегородки и множество шрамов от ножевых ранений.

«Такая ситуация была: приехал с корпоратива, я была в халате дома, он меня вывел в халате и в этих резиновых тапочках на улицу зимой. Привязал к дереву, начал избивать. После чего объяснил это помутнением рассудка. По поводу ножевых ранений. Он меня привязал к компьютерному стулу и нож втыкал и в ноги, и в руки. Кровища по всей кухне была! Он сам раны обрабатывал, чтобы никто об этом не узнал. Дети были в соседней комнате, на кухню забегали и видели это», — цитирует Пушкарёву Baza.

По словам Ольги, бывший муж однажды побрил её налысо, когда его уволили, регулярно выгонял её из дома. Издевательства, как говорит Пушкарёва, иногда происходили на глазах у детей, из-за чего один из мальчиков начал заикаться.

После развода Гаврилов не давал ей видеться с сыновьями и заблокировал её номер телефона, добавила женщина.

В сентябре 2016 года Ольгу искали всем Хабаровском: она отвела детей в сад и не вернулась домой. За информацию о её местонахождении Виктор Гаврилов обещал вознаграждение в размере 80 тыс. рублей. По словам одноклассников женщины, Виктор постоянно изводил её сценами ревности. Ольге также не нравилось, что он мало зарабатывает. Через некоторое время она вернулась к мужу: в соцсетях женщины снова появились совместные фотографии с Гавриловым.

В 2017 году Пушкарёва получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей от комиссии по делам несовершеннолетних: сыновья, Владислав и Иван, опрокинули на себя горячий чайник, пока та выходила в магазин.

В июне 2018 года Ольга и Виктор развелись. Женщина сначала жила с детьми в общежитии, а потом отдала сыновей бывшему мужу. Мальчики не состояли на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Семья не стояла на учёте как малообеспеченная, претензий со стороны органов опеки к ней не было.

Родительских прав на данный момент не лишены ни мать, ни отец детей.

«Мы поговорили с матерью мальчиков. У неё сейчас новая семья, она ждёт ребёнка, но они с мужем готовы забрать детей», — сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. Если родственники детей не объявятся, мальчиков придётся отдать в детский дом.

«Когда их привезут в краевую столицу, первое время они, как несовершеннолетние без государственного статуса, будут находиться в учреждении социальной защиты — центре помощи семье и детям. Если родственные связи будут восстановлены, то в дальнейшем они избегут попадания в детский дом», — пояснила омбудсмен.