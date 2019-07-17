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Нижний Новгород обогнал Петербург и Москву в списке самых безопасных городов мира

17 июля 2019, 13:09  •  40 • В мире
Нижний Новгород обогнал Петербург и Москву в списке самых безопасных городов мира, заняв 53-е место.
Нижний Новгород попал в топ-100 самых безопасных городов мира. Такие данные озвучил исследовательский сервис Numbeo.
В общей сложности в списке - 328 городов. Индекс безопасности Нижнего Новгорода оценён в 72,97 балла, благодаря чему город попал на 53-е место. Санкт-Петербург занял 133-е место, Москва - 143-е, Екатеринбург - 198-е, Новосибирск - 204-е.
Самыми безопасными городами стали Абу-Даби (ОАЭ), Доха (Катар), Квебек (Канада), Тайбэй (Тайвань) и Мюнхен (ФРГ). В топ-5 самых опасных городов мира попали Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея), Сан-Педро-Сула (Гондурас) и Претория (ЮАР).
Отметим, что в прошлом году самыми криминогенными городами мира стали гондурасский Сан-Педро-Сула, венесуэльская столица Каракас, бразильская Форталеза, также два африканских города - Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея) и Дурбан (ЮАР).

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