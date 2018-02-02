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Ниже психологической отметки: Биткойн упал до 8 тысяч долларов

02 февраля 2018, 09:39  •  73 • В мире
Курс самой популярной криптовалюты продолжает падать
Ниже, казалось бы, некуда. Биткойн опустился до отметки в 8,72 тысячи долларов. Специалисты говорят, что это ниже психологической отметки. По данным портала Coinmarketcap, криптовалюта подешевела на 14,57%. Напомним, два дня назад биткойн опустился ниже 10 тысяч долларов.
Отметим, ранее нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер рассказал о том, какое будущее ждет одну из самых популярных в мире криптовалют - биткойн. По мнению Шиллера, грядет тотальный коллапс. При этом лауреат сравнил рост цен на биткойн с голландской тюльпаноманией.
"На самом деле в обществе не определились, какую ценность представляет биткойн, - заявил Шиллер. - Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций".

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