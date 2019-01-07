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«Нивелировать возможности неприятеля»: как Минобороны усиливает боевой потенциал ВДВ

07 января 2019, 06:24  •  48 • В России
На стратегических учениях «Восток-2018» были опробованы новые методы боевого применения десантно-штурмового соединения с экспериментальной организационной структурой, сообщили в Минобороны РФ. В ходе манёвров была протестирована новейшая техника. В ведомстве отметили, что полученный опыт станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики и вооружения «голубых беретов». По мнению экспертов, первоочередной задачей министерства станет повышение мобильности ВДВ.
 
Российские десантники во время учений © Министерство обороны РФ
 

Командование ВДВ России в ходе манёвров «Восток-2018» (проходили с 11 по 17 сентября прошлого года. — RT) опробовало новые методы боевого применения десантно-штурмового соединения с экспериментальной организационной структурой. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

«Практика ведения аэромобильных действий в составе десантно-штурмового соединения…, оснащённого интегрированными автоматизированными системами управления войсками (АСУВ), новейшим вооружением и специальной техникой, была отработана в ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск на полигоне Цугол», — отмечает ведомство.

Ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что «данный эксперимент проводится впервые и станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом». 

В середине ноября прошлого года в присутствии военных атташе зарубежных государств заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников рассказал о формировании новых соединений «крылатой пехоты». 

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению поражения противнику», — сообщил Вязников.

Заместитель командующего ВДВ уточнил, что речь идёт о формировании подразделений армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Вязникова, модернизация Воздушно-десантных войск проводится с учётом комплексного характера угроз национальной безопасности РФ.

По информации Минобороны, за последние годы значительно улучшилась боевая подготовка десантников. Так, в настоящее время в составе ВДВ насчитывается более 40 ударных воинских частей, тогда как в первой половине 2017 года таких подразделений было в два раза меньше. Наименование «ударные» присваивается тем формированиям, которые сдали специальный экзамен комиссии Минобороны.

1 августа 2018 года в интервью изданию «Красная звезда» Андрей Сердюков заявил, что с 2012 года огневая мощь «голубых беретов» увеличилась на 16%, живучесть — на 20%, манёвренность — на 30%.

«Спрут», «Дрок», «Птицелов»

Помимо совершенствования тактики, Минобороны РФ уделяет повышенное внимание перевооружению ВДВ. По итогам прошлого года доля современного вооружения в частях «крылатой пехоты» составила плановые 63,7%.

18 декабря глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в 2018 году в Воздушно-десантные войска были поставлены «более 300 основных образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 11 тыс. комплектов средств десантирования личного состава, вооружения и грузов».

  • Высадки десанта на мысе Клерка в рамках учений «Восток-2018»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев
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Рост доли современного вооружения был обеспечен за счёт поставок бронетехники нового поколения БТР-МД и БМД-4М, танков Т-72Б3 и Т-80, переносных ракетных комплексов, комплектов экипировки «Ратник», радиолокационных станций (РЛС), тактических беспилотников, парашютных систем, а также различного оборудования (автоматизированные системы управления, десантируемые модули планирования и разведки).

В этом году «голубые береты» будут испытывать ряд новейших видов вооружения. В частности, ВДВ проверят характеристики 125-мм самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1». Машина получит обновлённый двигатель, более совершенную броню, систему управления огнём, средства связи и прицельный комплекс. Как полагают в Минобороны, современное оснащение «Спрут-СДМ1» увеличит огневую мощь и живучесть десанта.

Также «крылатая пехота» приступит к испытаниям 82-мм самоходного миномётного комплекса «Дрок» на бронированный автомобиль «Тайфун-ВДВ» (К-4386 «Росомаха»). Это оружие будет стоять на вооружении десантно-штурмовых подразделений ВДВ. Особенность миномёта заключается в ведении стрельбы новыми боеприпасами с увеличенной дальностью и мощью. Скорострельность «Дрока» составляет 12 выстрелов в минуту, дальность — 6 км, боекомплект — 40 мин.

Ещё одной новинкой ВДВ станет 120-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Лотос» с новой машиной управления «Завет-Д». Орудие предназначено для поражения бронетехники, огневых точек, живой силы и различных инженерных сооружений. Проект разрабатывается в стенах АО «ЦНИИточмаш» (Климовск). Новая САУ должна заменить советскую дивизионную пушку «Нона».

  • Авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов
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На стадии опытно-конструкторских работ для нужд ВДВ находится зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малого радиуса «Птицелов». Данная машина станет первым в мире авиадесантируемым самоходным средством ПВО и будет в два раза превосходить по боевой эффективности модернизированную систему «Стрела-10».

«Птицелов» сконструирован на базе шасси БМД-4М и боевой части ЗРК «Сосна». Дальность комплекса составляет 10 км, масса — до 18 т, боекомплект — 12 управляемых ракет. Разработку проекта ведут Конструкторское бюро точного машиностроения им. Нудельмана (Москва) и Саратовский агрегатный завод. Испытания «Птицелова» начнутся в 2020 году.

Усилить боевые возможности

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что Минобороны РФ планирует значительно усилить боевые возможности ВДВ. По его словам, современный театр военных действий (ТВД) прежде всего требует увеличения огневой мощи и потенциала противовоздушной обороны.

«Десантники действуют в тылу. Сейчас даже у относительно слабого в техническом отношении противника существуют беспилотники, артиллерия, танки и ракетные комплексы. Для нивелирования возможностей неприятеля необходимо принимать на вооружение более современную технику», — сказал Корнев.

Как полагает эксперт, Минобороны РФ в первую очередь нацелено на то, чтобы увеличить мобильность на ТВД. С этим, по мнению Корнева, связано грядущее пополнение Воздушно-десантных войск подразделениями армейской авиации (вертолётами).

«На текущий момент у «крылатой пехоты» нет собственного вертолётного парка. Но как только он появится, это существенно упростит применение винтокрылых машин на ТВД и высадку десанта на тактической глубине обороны противника»,— резюмировал Корнев.

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