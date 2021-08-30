|
Ницой запретила украинцам спорить о борще: это - "московские дикости"
30 августа 2021, 12:30 • 95 • Политика
Писательница Лариса Ницой запретила украинцам спорить о борще, заявив, что это - "московские дикости". В голове Ницой спор о борще - вопрос межгосударственного уровне, в котором Украине участвовать не следует.
Писательница и общественный деятель Лариса Ницой в беседе с "Главредом" заявила, что Украина находится на высшей ступени развития. Таким образом, Ницой объяснила нежелание страны... участвовать в споре по поводу происхождения борща. Почему Ницой считает, что Украины призывают к такому спору на межгосударственном уровне, неясно.
В продолжение своего тезиса Лариса Ницой отметила, что украинский народ весьма доверчив. Он привык делиться и, при этом, не ставить себя выше других. В понимании Ницой украинцы божья и светлая нация:
Говорить о том, почему "светлая нация" допустила гражданскую войну на своей территории, Ницой не стала. Однако отметила, что призывает украинцев отстаивать свои интересы и быть зубастыми, как их предки. Спор о принадлежности борща писательница считает "московскими дикостями".
Напомним, ранее Лариса Ницой заявила, что украинцам не следует изучать творчество Фёдора Достоевского, Александра Пушкина или, например, Михаила Лермонтова, поскольку это "щупальца русского мира".
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2021, 21:35
|
27 августа 2021, 02:55
|
27 августа 2021, 00:10
|
25 августа 2021, 03:15
|
28 августа 2021, 23:50
|
24 августа 2021, 18:05
|
28 августа 2021, 02:45