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Ницой запретила украинцам спорить о борще: это - "московские дикости"

30 августа 2021, 12:30  •  95 • Политика
Писательница Лариса Ницой запретила украинцам спорить о борще, заявив, что это - "московские дикости". В голове Ницой спор о борще - вопрос межгосударственного уровне, в котором Украине участвовать не следует.
Писательница и общественный деятель Лариса Ницой в беседе с "Главредом" заявила, что Украина находится на высшей ступени развития. Таким образом, Ницой объяснила нежелание страны... участвовать в споре по поводу происхождения борща. Почему Ницой считает, что Украины призывают к такому спору на межгосударственном уровне, неясно.
В продолжение своего тезиса Лариса Ницой отметила, что украинский народ весьма доверчив. Он привык делиться и, при этом, не ставить себя выше других. В понимании Ницой украинцы божья и светлая нация:
Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим, - сказала писательница в интервью изданию.
Говорить о том, почему "светлая нация" допустила гражданскую войну на своей территории, Ницой не стала. Однако отметила, что призывает украинцев отстаивать свои интересы и быть зубастыми, как их предки. Спор о принадлежности борща писательница считает "московскими дикостями".
Напомним, ранее Лариса Ницой заявила, что украинцам не следует изучать творчество Фёдора Достоевского, Александра Пушкина или, например, Михаила Лермонтова, поскольку это "щупальца русского мира".

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