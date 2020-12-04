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Ницой в ужасе: «Что за хрень?! На блокпостах ВСУ стоят московиты»
04 декабря 2020, 16:40 • 200 • Украина
Скандально известная украинская писательница-националистка шокирована тем, что в ВСУ предпочитают общаться на русском языке.
Об этом она написала в своем блоге.
«Все блокпосты, которые мы проезжали, разговаривали с нами на русском. Кроме одного. Одного (!). Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там:
– Здраствуйте. Куда едем? – это говорят мне, которая в штрафных списках и которой въезд в Московию запрещен.
Как мне реагировать на это «здраствуйте» на блокпостах? Какого черта на украинских блокпостах делают московиты? Почему я слышу это «здраствуйте» вместо украинского хорошего милого «добрий день», «добрий вечір», «вітаю». Ну вот что это за хрень такая?», – негодует Ницой.
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