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Ницой в ужасе: «Что за хрень?! На блокпостах ВСУ стоят московиты»

04 декабря 2020, 16:40  •  200 • Украина

Скандально известная украинская писательница-националистка шокирована тем, что в ВСУ предпочитают общаться на русском языке.

Об этом она написала в своем блоге.

«Все блокпосты, которые мы проезжали, разговаривали с нами на русском. Кроме одного. Одного (!). Ну представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там:

– Здраствуйте. Куда едем? – это говорят мне, которая в штрафных списках и которой въезд в Московию запрещен.

Как мне реагировать на это «здраствуйте» на блокпостах? Какого черта на украинских блокпостах делают московиты? Почему я слышу это «здраствуйте» вместо украинского хорошего милого «добрий день», «добрий вечір», «вітаю». Ну вот что это за хрень такая?», – негодует Ницой.

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