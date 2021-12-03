Ницой требует привлечь Зеленского к ответу за употребление «московского языка» на пресс-марафоне

Детская писательница, русофобка Лариса Ницой заявила, что будет жаловаться языковому омбудсмену Тарасу Креминю по поводу пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского, на котором он неоднократно употреблял русский язык.Об этом националистка написала на своей странице в Facebook.По ее словам, президент Украины не должен был переходить на русский язык, потому что, согласно закону, он должен говорить на украинском языке.«В преамбуле Закона Украины о функционировании украинского языка сказано, что украинский язык имеет государственную функцию. Если перейти на простой язык, значит: говорите по-украински — создаете государство Украина. Когда Вы, господин президент, публично перешли на московский язык, какой государство в это время вы создавали?» — возмущается Ницой.При этом она заявила, что Зеленский не имеет «языковой стойкости», потому что перешел на язык журналистов, которые не говорят на госязыке.«Обратили ли Вы внимание, господин президент, с кем вы перешли на московский язык? С теми, кто на украинский в Украине не переходит! Есть такое научное понятие — языковая стойкость. У украинцев, переживших колониальный фитиль и геноцид, языковая устойчивость слаба. В повседневной жизни это проявляется так, что более слабый украиноязычный собеседник переходит на язык более сильного собеседника-колонизатора. Вы, как президент постколониальной и постгеноцидной украинской нации, должны повсюду и всем демонстрировать украинскую языковую устойчивость. Эта задача гуманитарной политики — поднимать языковую устойчивость украинцев. Но, к сожалению, вы продемонстрировали слабость», — поучает Зеленского Ницой.Она сообщила, что обратится к языковому омбудсмену из-за нарушения Зеленским закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чтобы тот дал оценку действиям президента.По всей вероятности, жалобу Ницой уже подала. Как пишет APnews, к языковому омбудсмену Тарасу Креминю поступила жалоба касательно употребления президентом Украины Владимиром Зеленским русского языка во время последнего пресс-марафона.«По состоянию на 2 декабря по поводу пресс-конференции (пресс-марафона) президента Украины, которая прошла 26.11, поступило одно обращение», — говорится в ответе Офисе Уполномоченного по защите государственного языка.Однако пока у Тараса Креминя не могут точно сказать, было ли нарушение. Говорят, что этот вопрос проверяется.«Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается Уполномоченным по защите государственного языка», — сказано в ответе.При этом в Офисе языкового омбудсмена не ответили, как могут наказать президента в случае выявления нарушений (штраф или предупреждение).Напомним, с июля 2022 года штрафы для госслужащих за нарушение норм языкового закона будут составлять от 3400 до 6800 гривен.