Ницой требует от Зеленского на официальном уровне называть Россию «Московией»







Ярая русофобка, украинская детская писательница Лариса Ницой призвала президента Украины Владимира Зеленского «оказать содействие и принять на государственном уровне решение о восстановлении исторической справедливости и введении в широкий оборот украинскими государственными служащими на официальном уровне, в СМИ, в учебниках, в документации и в повседневном обиходе названия „Московия‟, как официального названия соседней страны».Свое предложение националистка разместила в Facebook.«Не надо и бояться, что они пригрозят называть и нас как-то иначе. Безразлично, что они там себе понапридумывают и как начнут нас называть. Нам не привыкать: фашики, укры, нацики… Нам, главное, восстановить нашу историческую справедливость. Не называть воров нашим названием. Называть Московию на украинском уровне официально Московия. Если уж очень страшно, то ввести на переходный период параллельную форму Московия (Российская федерация). Или Московия (РФ). И Вы, Владимир Александрович Зеленский, на уровне Украины в силе это сделать. Более того, выступая на форуме безопасности в Мюнхене 18-22 февраля 2022 года, вы как президент Украины уже могли бы применить в украинском докладе термин «Московия»», — написала «борец» за украинский язык Лариса Ницой.Отметим, идею переименования России в «Московию» Ницой продвигает с 2019 года. По её мнению, это было бы очередным восстановлением исторической справедливости после предоставления автокефалии Православной церкви Украины.