Ницой снова атаковала русский язык на Украине. Пушков ответил фактами

Лариса Ницой, писательница, педагог и общественный деятель Украины, заявила, что доминировать на территории её страны должна исключительно мова. По её мнению, большинство жителей пострадали от языковой политики России. Их русскоязычность "исторически не складывалась". Ницой заявила, что русский язык завезли на Украину "танками, голодоморами и расстрелами". Не желающих использовать мову во всех сферах жизни соотечественников писательница назвала "бездельниками".

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter называет Ларису Ницой националистской, пытающейся создать выдуманную историю. Политик ответил фактами и напомнил, что как раз для большей части Украины русский язык всегда был естественным.

"Навязывают там сейчас как раз украинский. Если же свести Украину к территории, где говорили на украинском, то и половины от неё не останется", - подчеркнул он.

В сообщении содержится ретвит украинского политика Николая Азарова. Он тоже пишет об атаковавший русский язык на Украине Ларисе Ницой. Он характеризует писательницу как русофобку и не соглашается с тем, что русский язык - язык оккупанта.

"Это язык медиков, инженеров, строителей, строивших в советские годы Украину", - написал Азаров.

Скриншот: Twitter/@Alexey_Pushkov