Ницой считает, что для русских на Украине созданы парниковые условия • 119 • Украина

Русофобка Лариса Ницой возмущена недостаточной жёсткостью языкового законодательства.



Как известно, с 16 января в Украине отменяется расхожий аргумент «мовных патриотов»: «а кто вам мешает в быту говорить по-русски?». Уже через две недели вся сфера обслуживания - магазины, кафе, СТО, парикмахерские, отели, и т.д. – обязаны перейти исключительно на украинский язык. И только в случае, если клиент настойчиво будет просить ответить ему на родном, русском языке, кассир или бариста могут уважить эту просьбу.



Тем не менее, детская писательница Лариса Ницой негодует, что закон «О функционировании украинского языка как государственного», создает парниковые условия для нарушителей. Языковой волонтерке хотелось бы, чтобы украинцев, говорящих на русском языке, сразу ставили к стенке, а их имущество конфисковали и отдавали тем патриотам, которые не смогли себе намародерить его на Донбассе.



Поэтому в эфире телеканала «Obozrevatel TV» Ницой заявила, что для всех нарушителей закона созданы парниковые условия, а вот для истинных украинцев все очень неудобно в плане языковой политики. В глазах националистки украиноязычные граждане выглядят жертвами, а бесправные русскоязычные – «мовными террористами» (цитата).



«Но украинцы привыкли, они в своей стране выдержат все», – обиженно сообщила бывший ландшафтный дизайнер.



По мнению писательницы, привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с этим законом крайне сложно, хотя на первый взгляд, он и выглядит грозно.



«Русскоязычным, которые выступают против этого закона, следует реагировать спокойно. Ведь на самом деле все сделано им в угоду, чтобы им было комфортно. Им переживать не о чем, потому что еще штрафов нет. И даже если напишут жалобу омбудсмену, то омбудсмен возьмет на контроль. И данному месту сферы обслуживания надо будет в течение года исправиться и не повторять своих ошибок», – объяснила Ницой лояльность буквы нового закона.



«Я хочу быть защищенной в своей стране, а этот закон меня продолжает не защищать. Нет никакого воздействия на людей, которые говорят: «не хочу обслуживать на украинском языке», – возмутилась одна из участниц рабочей группы, создававшей этот дискриминационный документ.



Но говоря о парниковых условиях и виртуальных штрафах, Ницой, мягко говоря, лукавит. В секретариате Уполномоченного по защите украинского языка объяснили, что их ведомство имеет право осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона, а не просто реагировать на жалобы представителей «угнетенной» украинской нации.



«Если языковые нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 гривен), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», - отметили в офисе омбудсмена.



Кстати, как пишут киевляне, многие кассиры, аптекари, продавцы уже начали обслуживание клиентов на украинском языке - не дожидаясь 16 января. В частных разговорах работники сферы обслуживания признаются, что больше всего боятся доносов и провокаций со стороны самих покупателей.

Русофобка Лариса Ницой возмущена недостаточной жёсткостью языкового законодательства.Как известно, с 16 января в Украине отменяется расхожий аргумент «мовных патриотов»: «а кто вам мешает в быту говорить по-русски?». Уже через две недели вся сфера обслуживания - магазины, кафе, СТО, парикмахерские, отели, и т.д. – обязаны перейти исключительно на украинский язык. И только в случае, если клиент настойчиво будет просить ответить ему на родном, русском языке, кассир или бариста могут уважить эту просьбу.Тем не менее, детская писательница Лариса Ницой негодует, что закон «О функционировании украинского языка как государственного», создает парниковые условия для нарушителей. Языковой волонтерке хотелось бы, чтобы украинцев, говорящих на русском языке, сразу ставили к стенке, а их имущество конфисковали и отдавали тем патриотам, которые не смогли себе намародерить его на Донбассе.Поэтому в эфире телеканала «Obozrevatel TV» Ницой заявила, что для всех нарушителей закона созданы парниковые условия, а вот для истинных украинцев все очень неудобно в плане языковой политики. В глазах националистки украиноязычные граждане выглядят жертвами, а бесправные русскоязычные – «мовными террористами» (цитата).«Но украинцы привыкли, они в своей стране выдержат все», – обиженно сообщила бывший ландшафтный дизайнер.По мнению писательницы, привлечь нарушителя к ответственности в соответствии с этим законом крайне сложно, хотя на первый взгляд, он и выглядит грозно.«Русскоязычным, которые выступают против этого закона, следует реагировать спокойно. Ведь на самом деле все сделано им в угоду, чтобы им было комфортно. Им переживать не о чем, потому что еще штрафов нет. И даже если напишут жалобу омбудсмену, то омбудсмен возьмет на контроль. И данному месту сферы обслуживания надо будет в течение года исправиться и не повторять своих ошибок», – объяснила Ницой лояльность буквы нового закона.«Я хочу быть защищенной в своей стране, а этот закон меня продолжает не защищать. Нет никакого воздействия на людей, которые говорят: «не хочу обслуживать на украинском языке», – возмутилась одна из участниц рабочей группы, создававшей этот дискриминационный документ.Но говоря о парниковых условиях и виртуальных штрафах, Ницой, мягко говоря, лукавит. В секретариате Уполномоченного по защите украинского языка объяснили, что их ведомство имеет право осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона, а не просто реагировать на жалобы представителей «угнетенной» украинской нации.«Если языковые нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 гривен), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», - отметили в офисе омбудсмена.Кстати, как пишут киевляне, многие кассиры, аптекари, продавцы уже начали обслуживание клиентов на украинском языке - не дожидаясь 16 января. В частных разговорах работники сферы обслуживания признаются, что больше всего боятся доносов и провокаций со стороны самих покупателей. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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