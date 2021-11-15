Ницой предложила сажать тех, кто проклинает украинский на улице • 140 • Украина

Ярая русофобка, детская галичанская писательница Лариса Ницой вновь напомнила о себе. Защитница украинского языка в интервью изданию «Сегодня», объяснила, почему недовольна работой языкового закона и предложила новые положения, согласно которым, наказывать будут тех, кто «проклинает мову на улицах», что бы это ни значило.



«Он (закон — ред.) регулирует языковые отношения и отношение к языку только должностных лиц и только на работе: продавца, врача, чиновника и т.д. А если какой-то подлец на улице будет проклинать или унижать украинский язык — такие люди в законе не предусмотрены, потому что он не на работе. Я обращалась публично к нашим депутатам уже этого созыва исправить этот изъян и представить дополнительный законопроект (правку), в котором была бы строка, что публичное попрание языка или публичное надругательство над языком карается законом», — высказалась Ницой.



По её словам, подобный проект уже разрабатывала «слуга народа» Елизавета Богуцкая, однако он не прошёл из-за размытости формулировок.



Как утверждает Ницой, для части украинцев русский язык стал родным, «потому что на том языке украинцев когда-то „изнасиловали‟, чтобы выжить, украинцы вынуждены были заговорить на языке врага, который пришёл убивать».



«Это были русские большевики. Украинцы „дозбручанской части‟ заговорили по-русски, чтобы не умереть от голода во время Голодомора. Заговорили по-русски, чтобы не быть расстрелянными во время „красного террора‟ после Голодомора. Представляете, как ослаблен был наш народ после пыток нации голодом, а на смену этим пыткам пришли расстрелы. Убивали всех, кто строил и мог строить на Украине Украину, а не „Рашу‟», — высказывает своё мнение ярая русофобка.



Помимо всего прочего, Ницой отказывается принимать даже суржик. Она ещё готова простить безграмотный говор людям, которые только начали изучать государственный язык, но в остальных случаях это, по мнению писательницы, шаг в сторону «оккупанта».



«Разберёмся, что такое суржик? Это извращённый украинский. А почему он извращён? Украинский народ пережил геноцид. Но кроме этого, над нами провели ещё один адский эксперимент — лингвоцид... Суржик — это дорога для украинцев, чтобы они стали в конечном пункте москвоязычными. Не двуязычными, а одноязычными, чтобы в конце этой дороги перешли с украинского на московитский. Это такая искусственная дорога. Поэтому нам нужно не травить за суржик, а говорить: „Всё, вы засиделись на той половине дороги, по которой вас заставляли идти к полному "омосковщиванию". Возвращайтесь назад в украинский язык‟», — говорит детская писательница.



Напомним, из-за систематического разжигания межнациональной вражды против националисток Ларисы Ницой и экс-нардепа от партии «Свободы» Ирины Фарион возбуждено уголовное производство.

Ярая русофобка, детская галичанская писательница Лариса Ницой вновь напомнила о себе. Защитница украинского языка в интервью изданию «Сегодня», объяснила, почему недовольна работой языкового закона и предложила новые положения, согласно которым, наказывать будут тех, кто «проклинает мову на улицах», что бы это ни значило.«Он (закон — ред.) регулирует языковые отношения и отношение к языку только должностных лиц и только на работе: продавца, врача, чиновника и т.д. А если какой-то подлец на улице будет проклинать или унижать украинский язык — такие люди в законе не предусмотрены, потому что он не на работе. Я обращалась публично к нашим депутатам уже этого созыва исправить этот изъян и представить дополнительный законопроект (правку), в котором была бы строка, что публичное попрание языка или публичное надругательство над языком карается законом», — высказалась Ницой.По её словам, подобный проект уже разрабатывала «слуга народа» Елизавета Богуцкая, однако он не прошёл из-за размытости формулировок.Как утверждает Ницой, для части украинцев русский язык стал родным, «потому что на том языке украинцев когда-то „изнасиловали‟, чтобы выжить, украинцы вынуждены были заговорить на языке врага, который пришёл убивать».«Это были русские большевики. Украинцы „дозбручанской части‟ заговорили по-русски, чтобы не умереть от голода во время Голодомора. Заговорили по-русски, чтобы не быть расстрелянными во время „красного террора‟ после Голодомора. Представляете, как ослаблен был наш народ после пыток нации голодом, а на смену этим пыткам пришли расстрелы. Убивали всех, кто строил и мог строить на Украине Украину, а не „Рашу‟», — высказывает своё мнение ярая русофобка.Помимо всего прочего, Ницой отказывается принимать даже суржик. Она ещё готова простить безграмотный говор людям, которые только начали изучать государственный язык, но в остальных случаях это, по мнению писательницы, шаг в сторону «оккупанта».«Разберёмся, что такое суржик? Это извращённый украинский. А почему он извращён? Украинский народ пережил геноцид. Но кроме этого, над нами провели ещё один адский эксперимент — лингвоцид... Суржик — это дорога для украинцев, чтобы они стали в конечном пункте москвоязычными. Не двуязычными, а одноязычными, чтобы в конце этой дороги перешли с украинского на московитский. Это такая искусственная дорога. Поэтому нам нужно не травить за суржик, а говорить: „Всё, вы засиделись на той половине дороги, по которой вас заставляли идти к полному "омосковщиванию". Возвращайтесь назад в украинский язык‟», — говорит детская писательница.Напомним, из-за систематического разжигания межнациональной вражды против националисток Ларисы Ницой и экс-нардепа от партии «Свободы» Ирины Фарион возбуждено уголовное производство. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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