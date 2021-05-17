Ницой объявила Стрыйщину «землёй обетованной, пупом земли и бандеровской столицей» • 94 • Украина

Украинская детская писательница и ярая националистка Лариса Ницой нашла на Украине «землю обетованную» и «пуп земли».



Заодно среди находок Ницой установлена и «бандеровская столица» Украины.



Все эти титулы Ницой вручила городу Стрый во Львовской области, в котором побывала с визитом.



Визит оставил у правоверной националистки Ницой неизгладимые и исключительно положительные впечатления. Главным образом тем, что в нем напрочь отсутствует русский язык и любые связи с ненавистной Россией. Вместо этого в городе, в том числе, в школах, свято чтут заветы бандеровских вождей, а «Декалог украинского националиста», наряду с портретами Степана Бандеры, Романа Шухевича и других националистов, висит на самом почетном месте в учебном заведении, которое посетила Ницой.



Об этом она написала в социальной сети, не скрывая восторга и эмоций.



«Стрыйщина - земля обетованная для каждого украинца. Стрыйские дети не верят, что в Киеве ученики, учителя с учениками и люди на улицах говорят на русском. "Что, правда?!" - переспрашивали по несколько раз. В Стрыйских школах висят портреты Бандеры, Шухевича и других националистов. Часто в полотенцах, как иконы в церкви. В Стрыйской седьмой школе (в школе, люди, не в музее) на детей смотрит большой стенд "Декалог украинского националиста". Замираю перед стендом, подавляя удивленно-радостный звон сердца. Невероятно, дети в школе воспитываются по этим правилам», - экзальтированно сообщила Ницой.



В седьмой школе, которую посетила Ницой, учился «Степанко Бандера».



«В школьном коридоре висит большое старое зеркало в раме, в которое когда-то бегал и заглядывал подросток Бандера, будущий лидер нации. Трепетно фотографируюсь у этого зеркала», - расчувствованно сообщила она.



Также Ницой восхитилась, что в школах на Стрыйщине часто можно увидеть табличку над классом «Кабинет христианской этики». В этих кабинетах детей учат «любви к богу». В понимании Ницой и священников это ненависть к России и уяснение, что «северный сосед никогда не будет нам другом».



«Священники на Стрыйщине говорят о любви к Богу, к Украине и то, что с врагом надо бороться. Священники Стрыйщины говорят, что мы, украинцы, должны осознать, что северный враг никогда не будет нам другом. Запомнили? Никогда не будет нам другом. Не надо тешить себя иллюзиями. (Вспомните друга Макаревича с нашим борщом, который, оказывается, не наш. Говорит, наш друг)», - пишет Ницой.



Также в церкви в Стрые Ницой встретилась с ветеранами АТО.



«На встречу, которая происходит в церкви, приходят атошники во главе с Назаром Фоминым. Приносят веселый подарок от ОО «Ветеранское братство». Футболка с хэштегом «Нет существованию России». И изображение карты, где вместо той части суши (России - ред.) - Теплый океан. Тут же одеваю футболку на себя», - рассказала писательница.



«В Стрые и на Стрыйщине нигде не звучит русский язык от слова «вообще». Не звучит в магазинах. Не звучит в кафешках. Не звучит на улице. Не звучит от чиновников. Не звучит от людей. Здесь из динамиков не звучат русскоязычные песни от слова "совсем". И украинские русскоязычные певцы здесь не звучат. Сколько прислушивалась - везде только украиноязычные песни и зарубежные (московские - не зарубежные, это - враждебные)», - сообщила также Ницой.



«Прекрасные стрияны. Советы, еще в свое время, чтобы растворить и русифицировать Стрый (как они русифицировали все украинские города), построили в Стрые военный городок и направили сюда жить 20 000 российских военных. Однако произошел беспрецедентный случай в Украине, не русскоязычные растворили Стрый, а Стрый (сколько того Стрыя) ассимилировал 20 000 русскоязычных граждан, сделав их украиноязычными украинцами», - заявила она.



«Стрияны считают себя пупами земли - и это прекрасно, и это потрясающе на фоне нашей массовой украинской неполноценности», - восхитилась Ницой.



В контексте массовой украинской неполноценности она вспомнила Кривой Рог, Днепр и Черновцы.



В Кривом Роге Ницой местные жители якобы жаловались, что «испытывают бешеный недостаток украинского и передоз инородного совка».



«А в Черновцах украинские экскурсоводы замолкают в присутствии румынских экскурсоводов, ибо те поставили себя главными в Черновцах и украинский город называют румынским, а в Днепре никак не могут спасти музей Яворницкого от московитского перерождения», - добавила она.



За этим Ницой заявила, что согласна со стриянами относительно «пупа земли» и заявила, что Стрый – «бандеровская столица».



«У меня сложилось стойкое впечатление, что Стрый - это вообще пуп земли и бандеровская столица. И что это не я столичная гостья, а, наоборот, они - из украинской столицы, а я приехала к ним в столицу из киевской омосковленной периферии», - заявила Ницой.



Резюмируя, она добавила, что по всей Украине должно быть «как в Стрые». Однако посетовала, что до этого еще очень далеко.







Напомним, в Одесской области новый языковой скандал: преподаватель колледжа назвал украинский язык «псячим» и «языком фашистов и оккупантов».

Украинская детская писательница и ярая националистка Лариса Ницой нашла на Украине «землю обетованную» и «пуп земли».Заодно среди находок Ницой установлена и «бандеровская столица» Украины.Все эти титулы Ницой вручила городу Стрый во Львовской области, в котором побывала с визитом.Визит оставил у правоверной националистки Ницой неизгладимые и исключительно положительные впечатления. Главным образом тем, что в нем напрочь отсутствует русский язык и любые связи с ненавистной Россией. Вместо этого в городе, в том числе, в школах, свято чтут заветы бандеровских вождей, а «Декалог украинского националиста», наряду с портретами Степана Бандеры, Романа Шухевича и других националистов, висит на самом почетном месте в учебном заведении, которое посетила Ницой.Об этом она написала в социальной сети, не скрывая восторга и эмоций.«Стрыйщина - земля обетованная для каждого украинца. Стрыйские дети не верят, что в Киеве ученики, учителя с учениками и люди на улицах говорят на русском. "Что, правда?!" - переспрашивали по несколько раз. В Стрыйских школах висят портреты Бандеры, Шухевича и других националистов. Часто в полотенцах, как иконы в церкви. В Стрыйской седьмой школе (в школе, люди, не в музее) на детей смотрит большой стенд "Декалог украинского националиста". Замираю перед стендом, подавляя удивленно-радостный звон сердца. Невероятно, дети в школе воспитываются по этим правилам», - экзальтированно сообщила Ницой.В седьмой школе, которую посетила Ницой, учился «Степанко Бандера».«В школьном коридоре висит большое старое зеркало в раме, в которое когда-то бегал и заглядывал подросток Бандера, будущий лидер нации. Трепетно фотографируюсь у этого зеркала», - расчувствованно сообщила она.Также Ницой восхитилась, что в школах на Стрыйщине часто можно увидеть табличку над классом «Кабинет христианской этики». В этих кабинетах детей учат «любви к богу». В понимании Ницой и священников это ненависть к России и уяснение, что «северный сосед никогда не будет нам другом».«Священники на Стрыйщине говорят о любви к Богу, к Украине и то, что с врагом надо бороться. Священники Стрыйщины говорят, что мы, украинцы, должны осознать, что северный враг никогда не будет нам другом. Запомнили? Никогда не будет нам другом. Не надо тешить себя иллюзиями. (Вспомните друга Макаревича с нашим борщом, который, оказывается, не наш. Говорит, наш друг)», - пишет Ницой.Также в церкви в Стрые Ницой встретилась с ветеранами АТО.«На встречу, которая происходит в церкви, приходят атошники во главе с Назаром Фоминым. Приносят веселый подарок от ОО «Ветеранское братство». Футболка с хэштегом «Нет существованию России». И изображение карты, где вместо той части суши (России - ред.) - Теплый океан. Тут же одеваю футболку на себя», - рассказала писательница.«В Стрые и на Стрыйщине нигде не звучит русский язык от слова «вообще». Не звучит в магазинах. Не звучит в кафешках. Не звучит на улице. Не звучит от чиновников. Не звучит от людей. Здесь из динамиков не звучат русскоязычные песни от слова "совсем". И украинские русскоязычные певцы здесь не звучат. Сколько прислушивалась - везде только украиноязычные песни и зарубежные (московские - не зарубежные, это - враждебные)», - сообщила также Ницой.«Прекрасные стрияны. Советы, еще в свое время, чтобы растворить и русифицировать Стрый (как они русифицировали все украинские города), построили в Стрые военный городок и направили сюда жить 20 000 российских военных. Однако произошел беспрецедентный случай в Украине, не русскоязычные растворили Стрый, а Стрый (сколько того Стрыя) ассимилировал 20 000 русскоязычных граждан, сделав их украиноязычными украинцами», - заявила она.«Стрияны считают себя пупами земли - и это прекрасно, и это потрясающе на фоне нашей массовой украинской неполноценности», - восхитилась Ницой.В контексте массовой украинской неполноценности она вспомнила Кривой Рог, Днепр и Черновцы.В Кривом Роге Ницой местные жители якобы жаловались, что «испытывают бешеный недостаток украинского и передоз инородного совка».«А в Черновцах украинские экскурсоводы замолкают в присутствии румынских экскурсоводов, ибо те поставили себя главными в Черновцах и украинский город называют румынским, а в Днепре никак не могут спасти музей Яворницкого от московитского перерождения», - добавила она.За этим Ницой заявила, что согласна со стриянами относительно «пупа земли» и заявила, что Стрый – «бандеровская столица».«У меня сложилось стойкое впечатление, что Стрый - это вообще пуп земли и бандеровская столица. И что это не я столичная гостья, а, наоборот, они - из украинской столицы, а я приехала к ним в столицу из киевской омосковленной периферии», - заявила Ницой.Резюмируя, она добавила, что по всей Украине должно быть «как в Стрые». Однако посетовала, что до этого еще очень далеко.Напомним, в Одесской области новый языковой скандал: преподаватель колледжа назвал украинский язык «псячим» и «языком фашистов и оккупантов». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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