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Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
15 августа 2020, 03:40 • 8 • Украина
Украинская писательница, одиозная националистка Лариса Ницой оказалась в центре нового политического скандала. В эфире «4 канала» она пришла в бешенство от украинцев, которые до сих пор считают, что главный порт Украины — Одессу основала Екатерина II.
Во время общения с ведущими Ницой вспомнила историю и заявила, что не понимает, почему все считают Екатерину II основательницей Одессы. Она обвинила российскую императрицу в воровстве этого города, а также объявила, что его якобы основал некий украинский магнат по фамилии Коцаба еще в XV веке. Националистка обратила внимание, что жители города и другие украинцы якобы сильно заблуждаются и попросту не знают исторических фактов о своей стране.
«Не основала Екатерина II никакую Одессу. Еще в 1410 или 1415 году, когда Украина была в составе Литовского княжества, туда и Польша же входила в общую страну. Коцаба там жил, был какой-то магнат украинский Коцаба, который, на секундочку, основал порт Коцабеев», — заявила Ницой.
В очередном приступе русофобии Ницой также набросилась на украинских артистов, которые выступают в Одессе на городских праздниках. Она раскритиковала музыкантов и актеров за их номера и обращения к одесситам на русском языке.
Ранее Ницой возмутилась, что на Украине снимают полнометражные фильмы и сериалы на русском языке. Она заметила, что подобное решение некоторых режиссеров якобы негативно отражается на украинской молодежи и «развращает» ее.
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