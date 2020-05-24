Ницой И Фарион

— Это что?– Дети.– Такие гадкие, обосранные. Смотри, маленькая мерзость пытается говорить на языке оккупанта.– Вот тварь…— Вы, уроды, будете учить украинский язык! – примерно такими словами Ницой и Фарио встретили детей в пионерском лагере.— Ходить бля… строем, славить Бандеру и молиться на жёлто-голубой флаг. Утром в обед и вечером исполнять гимн Украины…Первые десять воспитателей дезертировали из лагеря в туже ночь, написав на заборе «Еб@нулась, бл@дь!» Остальные пытались удрать утром, но было поздно. Ребята из Азова при помощи лома и наручников убедили их остаться. Кто отказывался славить Бандеру попадал в карцер и лишался бобовой похлёбки.А что другие дети?— За украинский язык и Бандеру подростки получали дополнительные конфеты. Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей – некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 грн», — отметила писательница, назвав свою систему восстановления языковой ситуации «маленькой моделью страны» …— Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная. Никто никого не заставлял, физических наказаний не применял, но это действует. А вот взрослых, которые все понимают и идут на принцип – наказываем, бьём ногами и ломаем рёбра», — добавила Ницой.