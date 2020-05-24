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Ницой И Фарион
24 мая 2020, 21:55 • 22 • Украина
— Это что?
– Дети.
– Такие гадкие, обосранные. Смотри, маленькая мерзость пытается говорить на языке оккупанта.
— Вы, уроды, будете учить украинский язык! – примерно такими словами Ницой и Фарио встретили детей в пионерском лагере.
— Ходить бля… строем, славить Бандеру и молиться на жёлто-голубой флаг. Утром в обед и вечером исполнять гимн Украины…
Первые десять воспитателей дезертировали из лагеря в туже ночь, написав на заборе «Еб@нулась, бл@дь!» Остальные пытались удрать утром, но было поздно. Ребята из Азова при помощи лома и наручников убедили их остаться. Кто отказывался славить Бандеру попадал в карцер и лишался бобовой похлёбки.
А что другие дети?
— За украинский язык и Бандеру подростки получали дополнительные конфеты. Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей – некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 грн», — отметила писательница, назвав свою систему восстановления языковой ситуации «маленькой моделью страны» …
— Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная. Никто никого не заставлял, физических наказаний не применял, но это действует. А вот взрослых, которые все понимают и идут на принцип – наказываем, бьём ногами и ломаем рёбра», — добавила Ницой.
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