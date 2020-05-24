Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
США озвучили новые обязанности России
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских...
Главная / Украина

Ницой И Фарион

24 мая 2020, 21:55  •  22 • Украина

— Это что?
– Дети.
– Такие гадкие, обосранные. Смотри, маленькая мерзость пытается говорить на языке оккупанта.
– Вот тварь…

— Вы, уроды, будете учить украинский язык! – примерно такими словами Ницой и Фарио встретили детей в пионерском лагере.

— Ходить бля… строем, славить Бандеру и молиться на жёлто-голубой флаг. Утром в обед и вечером исполнять гимн Украины…

Первые десять воспитателей дезертировали из лагеря в туже ночь, написав на заборе «Еб@нулась, бл@дь!» Остальные пытались удрать утром, но было поздно. Ребята из Азова при помощи лома и наручников убедили их остаться. Кто отказывался славить Бандеру попадал в карцер и лишался бобовой похлёбки.

А что другие дети?

— За украинский язык и Бандеру подростки получали дополнительные конфеты. Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей – некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 грн», — отметила писательница, назвав свою систему восстановления языковой ситуации «маленькой моделью страны» …

— Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная. Никто никого не заставлял, физических наказаний не применял, но это действует. А вот взрослых, которые все понимают и идут на принцип – наказываем, бьём ногами и ломаем рёбра», — добавила Ницой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
24 мая 2020, 00:55
Мосийчук опубликовал фото с места гибели депутата Давиденко и утверждает, что тот был причастен к масштабным махинациям
24 мая 2020, 08:55
Пьяный ВСУшник свалился с БТРа прямо под колёса «Урала»
24 мая 2020, 06:55
Юридическая задача по-украински, или Как убийца становится потерпевшим
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
20 мая 2020, 12:55
Сколько ещё областей потеряет Украина, и что ждёт Донецк и Луганск?
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
18 мая 2020, 22:55
Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.