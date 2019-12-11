Нищий и миллиардер должны платить налоги по одинаковой ставке. Так решила Дума • 74 • Аналитика

Ставка низкая. Но всё равно она слишком велика…

Попытка ввести в России прогрессивную шкалу налога для физических лиц (НДФЛ) предсказуемо забуксовала. Профильный комитет Госдумы отклонил эту идею. Не понравилась она и другим «заинтересованным лицам»: правительство и Счетная палата также особого энтузиазма по данному вопросу не проявили.



В Думу были представлены целых два законопроекта: от партии «Справедливая Россия» и от КПРФ. Первые предлагали просто повысить ставку налога до 18% для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год. То есть тем, чей доход меньше двух миллионов рублей в месяц, вообще не о чем было бы беспокоиться. Коммунисты же предложили более изощренную схему, предполагавшую в том числе и снижение налога для тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей в год. Повышение же начиналось только от суммы 3 миллиона рублей, а максимальные ставки налога вводились для тех, что зарабатывает больше 10 миллионов рублей в год. В этом случае налогоплательщик должен был бы заплатить фиксированную сумму 1,642 миллиона рублей + 25% от того, что превышает указанный порог в 10 миллионов.





Надо отметить, что даже эти схемы прогрессивного налога можно назвать весьма щадящими. Для сравнения: во многих странах Европы ставка налога для богатых существенно превышает 50% — это и почти вся Скандинавия, и Франция, Бельгия, Нидерланды, ещё несколько стран. Есть немало государств, где подоходный налог приближается к пятидесяти процентам – это Финляндия, Австрия, Япония (не совсем Европа, но все же), Ирландия, Великобритания. И это, согласитесь, гораздо более серьезная цифра, чем даже предложенная в проекте КПРФ ставка 25%. Более того, по сравнению с нормами большинства развитых государств, её можно признать весьма щадящей и почти льготной.



Также следует отметить, что в проекте КПРФ учтена такая положительная практика многих развитых государств, как снижение налогового бремени для малоимущих. Это, конечно, не полная отмена НДФЛ для бедных, как практикуется, например, в Австралии, но все-таки следует отметить сам факт: о бедных авторы этого законопроекта не забыли.



Тут обязательно нужно отметить, что КПРФ и «Справедливая Россия» занимают не последние места в нынешнем составе Госдумы, и заблокировать их инициативы может только одна фракция, «Единая Россия», обладающая подавляющим большинством в Думе. Это всего лишь штришок, но он, как говорится, «показательный».



Налоги собирать не умеем

Среди аргументов, которыми подкрепляют свою позицию противники прогрессивной шкалы НДФЛ, первое место занимает утверждение, что собираемость налогов в случае её принятия резко упадет. Как пояснили в думском комитете по бюджету и налогам, налоговые сборы по НДФЛ и так растут. Если в 2014 году в бюджет было собрано 2,7 триллиона рублей, то в 2018 — уже 3,7 триллиона. Прогресс, что называется, налицо. Именно введение «плоской» шкалы налогообложения позволило многим работодателям легализовать зарплатные схемы своих предприятий, и её изменение может привести к тому, что бизнес снова начнет уводить деньги в тень.



Кроме то, подобная инициатива противоречит установке на стабилизацию условий ведения бизнеса. А это удар как по существующим проектам, так и по возможным инвестициям. Что, согласимся, довольно неприятно.



В общем, эксперты пришли к выводу, что данная новация может привести не к повышению собираемости налогов, а наоборот, к падению наполняемости бюджетов всех уровней. А раз так, инициативу следует признать вредной, существующую налоговую систему – оптимальной на данном этапе, прогрессивность объявить ведущей к регрессу и стагнации.



Наверное, все это выглядит логичным и адекватным. Но лишь при одном условии: мы полностью принимаем ту систему координат, в которой наши эксперты существуют и с которой соотносят любую инициативу. Что именно я имею в виду? Ну например…



Например, аргумент в духе «упадет собираемость налогов» в принципе не относится к экономике. Этим должны заниматься сотрудники налоговой службы, прокуратуры, судов, а потом и представители Федеральной службы исполнения наказаний. Правда, для этого нужен небольшой «пустячок» — корректировка уголовного законодательства в области борьбы с уклонением от уплаты налогов.



В большинстве упомянутых мною стран налоговые преступления относятся к разряду тяжких. Понятно, что возможны разного рода поблажки для тех, кто впервые нарушил закон. Но в остальном закон суров. В тех же США сроки давности по налоговым преступлениям несопоставимы с российскими. Кроме того, налоги там должны быть уплачены с любого дохода, даже с незаконного. Это только на первый взгляд какая-то неудобная правовая коллизия, тогда как на деле это позволяет американской Фемиде привлекать за уклонение от уплаты налогов наркоторговцев, торговцев оружием, владельцев подпольных тотализаторов и ещё множество прочей сомнительной публики. В ситуации, когда не удается доказать в суде основное преступление обвиняемого, в дело вступает беспощадная налоговая служба США, в чем-то не менее продвинутая, чем ФБР, и усаживает преступника на скамью подсудимых, а оттуда и в тюрьму.



Много вы знаете в России случаев, когда бы люди, даже умышленно и по предварительному сговору нарушающие налоговое законодательство, сели в тюрьму на солидный срок именно по налоговой статье? Лично я навскидку не могу припомнить ни одного. Наверное, у меня что-то с памятью…



Только не попадайся сразу…



В качестве примера странности нашего законодательства я могу привести примечание к статье 199 УК РФ. Гласит оно следующее:

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.



Что это означает? Буквально следующее: если тебя ещё не ловили за налоговые преступления, можешь смело уклоняться от налогов, придумывать хитрые схемы, прятать деньги в офшорах. Главное – не попадись сразу, успей накопить деньги на штрафы и компенсации, и можешь быть абсолютно уверен, что выйдешь сухим из воды.



А если уже ловили? Правильно – подставные фирмы, «зицпредседатели», бабушки из «ранее не привлекавшихся», и все снова будет в ажуре. Снова схемы, офшоры, Фиджи и другие экзотические острова.



С таким законодательством не стоит удивляться тому, что введение прогрессивной шкалы налогообложения действительно может привести к падению собираемости налогов. Но означает ли это, что нам нужно сложить руки и в принципе отказаться от совершенствования своего налогового законодательства?



Нет, конечно. Но к аргументам экспертов нужно прислушаться и выслушать других экспертов. Пусть другие эксперты расскажут нам, как усовершенствовать наш Уголовный кодекс, чтобы уклоняться от уплаты налогов было опасно, чтобы за взятки покрывать преступников было ещё опаснее, чтобы правовой беспредел, в котором мы живем уже не один десяток лет, наконец-то закончился.



Налоговые преступления – лишь часть более общего и широкого явления, называемого «коррупцией». И бороться тут нужно комплексно, наряду с прогрессивной шкалой НДФЛ возвращая в повседневный обиход и конфискацию имущества, и большие тюремные сроки для взяточников, и высшую меру для совсем уж одиозных случаев коррупционных и экономических преступлений.



Поэтому давайте поблагодарим думский комитет по бюджету и налогам за проявленное здравомыслие. И предоставим слово другим комитетам, которые должны предложить нам какую-то реформу действующего УК.



Хотя, боюсь, по этому поводу мы ещё долго будем слышать только молчание… Попытка ввести в России прогрессивную шкалу налога для физических лиц (НДФЛ) предсказуемо забуксовала. Профильный комитет Госдумы отклонил эту идею. Не понравилась она и другим «заинтересованным лицам»: правительство и Счетная палата также особого энтузиазма по данному вопросу не проявили.В Думу были представлены целых два законопроекта: от партии «Справедливая Россия» и от КПРФ. Первые предлагали просто повысить ставку налога до 18% для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год. То есть тем, чей доход меньше двух миллионов рублей в месяц, вообще не о чем было бы беспокоиться. Коммунисты же предложили более изощренную схему, предполагавшую в том числе и снижение налога для тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей в год. Повышение же начиналось только от суммы 3 миллиона рублей, а максимальные ставки налога вводились для тех, что зарабатывает больше 10 миллионов рублей в год. В этом случае налогоплательщик должен был бы заплатить фиксированную сумму 1,642 миллиона рублей + 25% от того, что превышает указанный порог в 10 миллионов.Надо отметить, что даже эти схемы прогрессивного налога можно назвать весьма щадящими. Для сравнения: во многих странах Европы ставка налога для богатых существенно превышает 50% — это и почти вся Скандинавия, и Франция, Бельгия, Нидерланды, ещё несколько стран. Есть немало государств, где подоходный налог приближается к пятидесяти процентам – это Финляндия, Австрия, Япония (не совсем Европа, но все же), Ирландия, Великобритания. И это, согласитесь, гораздо более серьезная цифра, чем даже предложенная в проекте КПРФ ставка 25%. Более того, по сравнению с нормами большинства развитых государств, её можно признать весьма щадящей и почти льготной.Также следует отметить, что в проекте КПРФ учтена такая положительная практика многих развитых государств, как снижение налогового бремени для малоимущих. Это, конечно, не полная отмена НДФЛ для бедных, как практикуется, например, в Австралии, но все-таки следует отметить сам факт: о бедных авторы этого законопроекта не забыли.Тут обязательно нужно отметить, что КПРФ и «Справедливая Россия» занимают не последние места в нынешнем составе Госдумы, и заблокировать их инициативы может только одна фракция, «Единая Россия», обладающая подавляющим большинством в Думе. Это всего лишь штришок, но он, как говорится, «показательный».Среди аргументов, которыми подкрепляют свою позицию противники прогрессивной шкалы НДФЛ, первое место занимает утверждение, что собираемость налогов в случае её принятия резко упадет. Как пояснили в думском комитете по бюджету и налогам, налоговые сборы по НДФЛ и так растут. Если в 2014 году в бюджет было собрано 2,7 триллиона рублей, то в 2018 — уже 3,7 триллиона. Прогресс, что называется, налицо. Именно введение «плоской» шкалы налогообложения позволило многим работодателям легализовать зарплатные схемы своих предприятий, и её изменение может привести к тому, что бизнес снова начнет уводить деньги в тень.Кроме то, подобная инициатива противоречит установке на стабилизацию условий ведения бизнеса. А это удар как по существующим проектам, так и по возможным инвестициям. Что, согласимся, довольно неприятно.В общем, эксперты пришли к выводу, что данная новация может привести не к повышению собираемости налогов, а наоборот, к падению наполняемости бюджетов всех уровней. А раз так, инициативу следует признать вредной, существующую налоговую систему – оптимальной на данном этапе, прогрессивность объявить ведущей к регрессу и стагнации.Наверное, все это выглядит логичным и адекватным. Но лишь при одном условии: мы полностью принимаем ту систему координат, в которой наши эксперты существуют и с которой соотносят любую инициативу. Что именно я имею в виду? Ну например…Например, аргумент в духе «упадет собираемость налогов» в принципе не относится к экономике. Этим должны заниматься сотрудники налоговой службы, прокуратуры, судов, а потом и представители Федеральной службы исполнения наказаний. Правда, для этого нужен небольшой «пустячок» — корректировка уголовного законодательства в области борьбы с уклонением от уплаты налогов.В большинстве упомянутых мною стран налоговые преступления относятся к разряду тяжких. Понятно, что возможны разного рода поблажки для тех, кто впервые нарушил закон. Но в остальном закон суров. В тех же США сроки давности по налоговым преступлениям несопоставимы с российскими. Кроме того, налоги там должны быть уплачены с любого дохода, даже с незаконного. Это только на первый взгляд какая-то неудобная правовая коллизия, тогда как на деле это позволяет американской Фемиде привлекать за уклонение от уплаты налогов наркоторговцев, торговцев оружием, владельцев подпольных тотализаторов и ещё множество прочей сомнительной публики. В ситуации, когда не удается доказать в суде основное преступление обвиняемого, в дело вступает беспощадная налоговая служба США, в чем-то не менее продвинутая, чем ФБР, и усаживает преступника на скамью подсудимых, а оттуда и в тюрьму.Много вы знаете в России случаев, когда бы люди, даже умышленно и по предварительному сговору нарушающие налоговое законодательство, сели в тюрьму на солидный срок именно по налоговой статье? Лично я навскидку не могу припомнить ни одного. Наверное, у меня что-то с памятью…В качестве примера странности нашего законодательства я могу привести примечание к статье 199 УК РФ. Гласит оно следующее:Что это означает? Буквально следующее: если тебя ещё не ловили за налоговые преступления, можешь смело уклоняться от налогов, придумывать хитрые схемы, прятать деньги в офшорах. Главное – не попадись сразу, успей накопить деньги на штрафы и компенсации, и можешь быть абсолютно уверен, что выйдешь сухим из воды.А если уже ловили? Правильно – подставные фирмы, «зицпредседатели», бабушки из «ранее не привлекавшихся», и все снова будет в ажуре. Снова схемы, офшоры, Фиджи и другие экзотические острова.С таким законодательством не стоит удивляться тому, что введение прогрессивной шкалы налогообложения действительно может привести к падению собираемости налогов. Но означает ли это, что нам нужно сложить руки и в принципе отказаться от совершенствования своего налогового законодательства?Нет, конечно. Но к аргументам экспертов нужно прислушаться и выслушать других экспертов. Пусть другие эксперты расскажут нам, как усовершенствовать наш Уголовный кодекс, чтобы уклоняться от уплаты налогов было опасно, чтобы за взятки покрывать преступников было ещё опаснее, чтобы правовой беспредел, в котором мы живем уже не один десяток лет, наконец-то закончился.Налоговые преступления – лишь часть более общего и широкого явления, называемого «коррупцией». И бороться тут нужно комплексно, наряду с прогрессивной шкалой НДФЛ возвращая в повседневный обиход и конфискацию имущества, и большие тюремные сроки для взяточников, и высшую меру для совсем уж одиозных случаев коррупционных и экономических преступлений.Поэтому давайте поблагодарим думский комитет по бюджету и налогам за проявленное здравомыслие. И предоставим слово другим комитетам, которые должны предложить нам какую-то реформу действующего УК.Хотя, боюсь, по этому поводу мы ещё долго будем слышать только молчание… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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