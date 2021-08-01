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Нищие соседи по ЕС помогают Литве собирать колючую проволоку

01 августа 2021, 15:20  •  76 • Украина
Литва борется с наплывом мигрантов. Не готова маленькая прибалтийская республика принимать к себя гостей – самим-то концы с концами не свести. В связи с этим там уже собрались строить стену на границе с Белоруссией. Ну а пока используют старые методы – колючую проволоку, которой катастрофически не хватает. Помочь вызвалась другая нищая держава – Украина.

В конце концов, Литва – член ЕС, а украинские политики готовы подмазываться к союзу через все места. Даже самые неожиданные. Но ситуация, как ни крути, идиотичная. Страны, которые пытаются всему миру доказать свою значимость, сами же садятся пятой точной на остатки колючей проволоки. Это если образно выражаться.

«Сильная и самодостаточная» Литва не может решить проблему с нехваткой этого материала, а Украина, у которой уже ничего и не остались, ибо «слуги народа» все продали, пытается козырнуть. Мол, проволока-то колючая есть еще – сейчас как хайпанем!

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже пошутила по этому поводу.

«Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?», - написала она, имея ввиду историю семилетней давности, когда Незалежная собиралась укрепить границы с Россией.

Тогда ходили разговоры, что колючую проволоку Украине должны поставить американцы. Тогда еще Яценюк был премьером, но теперь он отсиживается черт знает где, а запасы-то остались.

Впрочем, с миру по нитке. В ЕС заявили о возможной финансовой помощи на строительство стены, а пока Латвия пообещала палатки, электрогенераторы, фонарики и катушки удлинителей, причем в количестве трех-пяти штук и аж целых 3 тысячи покрывал. В общем, с пустыми руками Литва, похоже, не останется.

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