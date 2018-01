Нищета под статуей Свободы • 148 • Аналитика



Специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека профессор юриспруденции Филипп Алстон в последнее время много внимания уделяет вопросу соблюдения прав человека в самих Соединенных Штатах. Да, именно страна, считающаяся наиболее крикливым поборником защиты прав человека в третьих государствах, сама вызывает не меньшие нарекания. Ведь о каких правах человека может идти речь, если миллионы американцев не только не имеют собственного жилья, но и вообще живут на улице. Только по официальным данным численность американских граждан, живущих за чертой бедности, составляет более 45 млн человек. Это люди самых разных возрастов, рас, национальностей и конфессий, объединяет которых их бедственное материальное положение и практически полное отсутствие внятных социальных перспектив.



В России проблема бедности столь же остра и положение миллионов российских граждан тоже очень нерадостное, однако есть одно определяющее отличие – в США миллионы бедных людей еще и являются бездомными, не имея никакого жилья вообще. Причем среди бездомных людей многие работают, но их заработка не хватает даже на аренду захудалой комнаты. Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными американцами нарастает, а уровню контраста в их жизни уже могут позавидовать многие африканские страны.









В США всегда было много бедных и даже нищих. Причины тому следует искать, в первую очередь, в самой истории Соединенных Штатов. «Бедняцкие» прослойки американского населения формировались из трех основных источников. Во-первых, это были потомки негров-рабов. Несмотря на отмену рабства еще в XIX веке, многомиллионное чернокожее население США в известной степени так и не смогло адаптироваться к социально-экономическим условиям североамериканского общества. Значительная часть афроамериканцев стала основой для формирования городской люмпен-пролетарской среды. Бедность в США имеет ярко выраженное расовое содержание – афроамериканцы в целом гораздо беднее белых американцев, среди них меньше квалифицированных специалистов и людей с высшим образованием, выше доля ранее судимых людей.



Вторая группа американских бедных – белые жители провинции, часто – представители различных религиозных движений, сельскохозяйственные работники, доходы которых падают, а уровень образования не позволяет оперативно перестраиваться и менять жизнь в соответствии с требованиями современности. Такие люди стремятся до последнего сохранять некогда традиционный для американской провинции образ жизни, но, впрочем, у них и нет другого выбора. Покинуть нищую провинцию значит превратиться в бездомного или полубездомного паупера в мегаполисе.



Третья группа американских бедных – иммигранты, в первую очередь из соседних стран Латинской Америки. Испаноязычное население в США растет, причем «латиносы», как называют здесь южноамериканцев, отнюдь не собираются интегрироваться в американское общество, более того – противопоставляют себя ему, вплоть до того, что не учат английский язык. Их прекрасно устраивает жизнь в замкнутых анклавах. В испаноязычной среде распространены не только бедность, но и наркомания, преступность, проституция – все типичные социальные пороки капиталистического общества.



Кто и зачем подталкивает Венесуэлу к дефолту



Кроме перечисленных групп, к бедным можно отнести и большинство проживающих в резервациях американских индейцев. Коренным жителям Северной Америки государство создало особые условия жизни, которые отнюдь не способствуют повышению их социальной или экономической активности. Индейцы медленно деградируют в резервациях, которые в лучшем случае служат объектами этнографического туризма, а в худшем – депрессивными, вымирающими поселками. Кажется, что Вашингтон продолжает политику первых европейских покорителей американского континента, направленную на уничтожение его коренных обитателей.



Рассуждая о том, как жестоко европейцы, русские или китайцы поступали с малыми народами, в Соединенных Штатах предпочитают не вспоминать о настоящем геноциде индейского населения Северной Америки. Между тем, те индейцы, которым удалось выжить в результате американской колонизаторской политики, оказались в удручающем положении. До сих пор более 25% американских индейцев проживают за чертой бедности в своих резервациях. Значительная часть американских индейцев алкоголизирована, в резервациях почти в два раза выше уровень заболеваемости туберкулезом, пневмонией, диабетом и рядом других опасных болезней, что вызвано как образом жизни индейского населения, так и неудовлетворительным уровнем организации медицинской помощи.



Бедность миллионов рядовых американцев усугубляется жесткими социальными барьерами, которые существуют между различными слоями населения. Безденежье, жизнь в нищете или на грани нищеты передаются по наследству, поскольку отсутствие образования и возможности его получения не позволяют даже младшим поколениям американских бедняков вырваться за пределы порочного круга. Нет, конечно могут быть и исключения, как в случае индийских «неприкасаемых», становящихся министрами или бизнесменами, но в основном исключения лишь подтверждают правило – родившись в Соединенных Штатах бедняком, с 99% вероятностью им же и умрешь.



По данным специалистов ООН, в США самые плохие среди развитых государств мира социальные лифты. Неравенство возможностей в Соединенных Штатах превосходит многие страны «третьего мира», причем барьеры продолжают укрепляться, а пропасть между богатыми и бедными, образованными и малограмотными – нарастать еще больше.



Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»



В США огромное количество просто неграмотных людей. Ведь Октябрьской революции в Штатах не было и кампания по ликвидации безграмотности среди населения не проводилась. Поэтому миллионы американцев из бедных семей вообще не умеют читать и писать. По данным U.S. Department of Education, National Institute of Literacy за 2016 год, около 14% населения Соединенных Штатов Америки не имеют даже начального уровня образования. Среди маргинальных слоев общества процент неграмотных еще выше – так, 70% заключенных американских тюрем не умеют читать. Конечно, значительная часть американских неграмотных это не совсем неграмотные – это иммигранты из других государств, которые не умеют читать и писать на английском языке, но при этом могут быть грамотными на своих родных языках. Но не является секретом и крайне низкий уровень образования в афроамериканских и латиноамериканских общинах США, среди индейского населения, а также среди части белых «провинциалов», особенно представителей ряда религиозных общин.



Наличие социальных проблем в США не скрывают и сами представители американских властей. Причем не скрывают они это в свойственной американской политике форме – просто отказываются подписывать международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В этом нет ничего удивительного, так как в США не соблюдаются права миллионов людей на жилье, пищу, здравоохранение. Так, очень остро стоит в Соединенных Штатах проблема бездомности.



Среди городов с огромным количеством бездомных, помимо Нью-Йорка, где проживает около 70 тысяч бездомных, лидируют Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Цены на недвижимость, в том числе и на ее аренду, в этих городах очень высокие. Хотя и Лос-Анджелес, и Сан-Франциско считаются весьма либеральными городами, количество бездомных людей в них очень велико. Например, в Лос-Анджелесе по данным 2017 года проживает около 58 000 бездомных. Это, разумеется, только официальные данные, на самом деле людей без крыши над головой в этом городе больше. Хотя власти города делают вид, что пытаются решить проблему бездомных за счет строительства социальных приютов, на реальной ситуации это не отражается, поскольку количество мест в приютах составляет в среднем 1:4. Большинство бездомных жителей города оказываются не охвачены услугами социальных приютов. Тем более, лишь около 60% приютов финансируются властями, остальные зависят от пожертвований частных инвесторов. Как только наблюдается ухудшение экономической ситуации, пожертвования сокращаются и приюты начинают закрываться или, по крайней мере, снижать количество мест.



Странная война в Идлибе: как Москва смогла заставить боевиков ИГИЛ работать на себя



По официальным данным, средний годовой доход на душу населения в Соединенных Штатах Америки весьма высок, особенно в сравнении с российскими мерками. Но в действительности иллюзия высокого уровня жизни формируется за счет большого количества состоятельных людей. «Низы» американского общества живут совершенно на другие деньги. Кэтрин Эдин и Люк Шефер, опубликовавшие книгу «Два доллара в день: жизнь на ничто в Америке», обращают внимание, что около 1,5 млн американских домохозяйств зарабатывают в день не более двух долларов. Это вполне африканский уровень заработка, причем существует тенденция к дальнейшему росту количества абсолютно нищих домохозяйств.



Низкий уровень дохода делает большое количество американских граждан зависимыми от всевозможной гуманитарной помощи, предоставляемой как государственными, так и неправительственными организациями. Если убрать гуманитарную помощь, то миллионам американцев практически нечего будет есть. В отдаленных населенных пунктах ситуация еще хуже, поскольку там практически невозможно устроиться на работу, меньше крупных супермаркетов и иных торговых организаций, выбрасывающих просроченные продукты. В США до сих пор сохраняется система продовольственных талонов, введенная еще в 1939 году для обеспечения необходимыми продуктами питания малоимущих слоев населения. В шесть утра в американских городах малоимущие начинают занимать очередь за продуктами, рискуя остаться без еды в случае опоздания.



Кстати, около 60% учащихся американских государственных школ не в состоянии оплачивать школьные завтраки и обеды. В первую очередь, это относится к афроамериканским детям, почти половина которых живет в районах т.н. «концентрированной бедности» — в гетто американских городов, где нищета давно стала образом жизни. Не удивительно, что вырастая, значительная часть детей из люмпенизированных слоев населения встает на преступный путь и попадает в тюрьмы. Соединенные Штаты до сих пор лидируют по количеству заключенных, причем условия содержания заключенных в американских тюрьмах весьма далеки от гуманных европейских стандартов. Грузинский парадокс



В 2016 году талоны на продовольственную помощь на общую сумму в 66,6 млрд долларов получили 44 миллиона американцев, то есть практически каждый восьмой житель страны. Кстати, анализ расовой принадлежности получателей продовольственной помощи также представляет большой интерес — 37% получателей продовольственной помощи составляют белые американцы, 22% приходится на афроамериканцев и еще 10% — на граждан латиноамериканского происхождения.



Таким образом, очевидно, что и среди WASP и других групп белого населения очень велика численность малоимущих людей. Однако, правительственные программы, спасая миллионы американцев от самого настоящего голода, не могут дать им главное – работу. Еще одна очень серьезная для американского общества проблема – стоимость медицинских услуг. Здравоохранение в Соединенных Штатах не просто платное, но дорогое, совсем не по карману огромной части американских обывателей. Только по официальным данным вынужденная оплата медицинских услуг стала причиной обнищания 11 миллионов американских граждан. Это данные на 2014 год. Сейчас количество «социальных жертв» дорогостоящей медицины еще больше.



Наконец, даже говоря об относительно благополучных американцах и американских семьях, не следует забывать и о том, что значительная их часть строит свое благополучие на заемных средствах. По данным статистики, около 25% американских граждан имеют долги в совокупности на большие суммы, чем их доходы. Это означает, что они фактически живут в долг и находятся в долговой кабале, будучи вынужденными регулярно зарабатывать деньги на покрытие долгов.



Таким образом, рассуждая о «прелестях» жизни в «цитадели мировой демократии», не стоит забывать о колоссальном социальном неравенстве и огромном количестве нищих и бездомных людей, что до сих пор является визитной карточкой Соединенных Штатов. Вмешиваясь в дела других суверенных государств, Вашингтон игнорирует наличие колоссальных социальных проблем на своей собственной территории, жестоко, с помощью полицейского насилия, подавляя любые попытки социальных протестов в американских городах. «Золотая мечта» отечественного либерала, Соединенные Штаты Америки, стоят перед нарастающей проблемой прогрессирующей бедности, обнищания населения. Миллионы американцев сегодня живут за чертой бедности, причем их материальное положение вполне сравнимо с теми трудностями, которые испытывают ради выживания обитатели наиболее отсталых стран Африки, Латинской Америки или Азии. Проблема бедности в США стоит столь остро, что была вынесена на обсуждение специальных структур Организации Объединенных Наций.Специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека профессор юриспруденции Филипп Алстон в последнее время много внимания уделяет вопросу соблюдения прав человека в самих Соединенных Штатах. Да, именно страна, считающаяся наиболее крикливым поборником защиты прав человека в третьих государствах, сама вызывает не меньшие нарекания. Ведь о каких правах человека может идти речь, если миллионы американцев не только не имеют собственного жилья, но и вообще живут на улице. Только по официальным данным численность американских граждан, живущих за чертой бедности, составляет более 45 млн человек. Это люди самых разных возрастов, рас, национальностей и конфессий, объединяет которых их бедственное материальное положение и практически полное отсутствие внятных социальных перспектив.В России проблема бедности столь же остра и положение миллионов российских граждан тоже очень нерадостное, однако есть одно определяющее отличие – в США миллионы бедных людей еще и являются бездомными, не имея никакого жилья вообще. Причем среди бездомных людей многие работают, но их заработка не хватает даже на аренду захудалой комнаты. Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными американцами нарастает, а уровню контраста в их жизни уже могут позавидовать многие африканские страны.В США всегда было много бедных и даже нищих. Причины тому следует искать, в первую очередь, в самой истории Соединенных Штатов. «Бедняцкие» прослойки американского населения формировались из трех основных источников. Во-первых, это были потомки негров-рабов. Несмотря на отмену рабства еще в XIX веке, многомиллионное чернокожее население США в известной степени так и не смогло адаптироваться к социально-экономическим условиям североамериканского общества. Значительная часть афроамериканцев стала основой для формирования городской люмпен-пролетарской среды. Бедность в США имеет ярко выраженное расовое содержание – афроамериканцы в целом гораздо беднее белых американцев, среди них меньше квалифицированных специалистов и людей с высшим образованием, выше доля ранее судимых людей.Вторая группа американских бедных – белые жители провинции, часто – представители различных религиозных движений, сельскохозяйственные работники, доходы которых падают, а уровень образования не позволяет оперативно перестраиваться и менять жизнь в соответствии с требованиями современности. Такие люди стремятся до последнего сохранять некогда традиционный для американской провинции образ жизни, но, впрочем, у них и нет другого выбора. Покинуть нищую провинцию значит превратиться в бездомного или полубездомного паупера в мегаполисе.Третья группа американских бедных – иммигранты, в первую очередь из соседних стран Латинской Америки. Испаноязычное население в США растет, причем «латиносы», как называют здесь южноамериканцев, отнюдь не собираются интегрироваться в американское общество, более того – противопоставляют себя ему, вплоть до того, что не учат английский язык. Их прекрасно устраивает жизнь в замкнутых анклавах. В испаноязычной среде распространены не только бедность, но и наркомания, преступность, проституция – все типичные социальные пороки капиталистического общества.Кроме перечисленных групп, к бедным можно отнести и большинство проживающих в резервациях американских индейцев. Коренным жителям Северной Америки государство создало особые условия жизни, которые отнюдь не способствуют повышению их социальной или экономической активности. Индейцы медленно деградируют в резервациях, которые в лучшем случае служат объектами этнографического туризма, а в худшем – депрессивными, вымирающими поселками. Кажется, что Вашингтон продолжает политику первых европейских покорителей американского континента, направленную на уничтожение его коренных обитателей.Рассуждая о том, как жестоко европейцы, русские или китайцы поступали с малыми народами, в Соединенных Штатах предпочитают не вспоминать о настоящем геноциде индейского населения Северной Америки. Между тем, те индейцы, которым удалось выжить в результате американской колонизаторской политики, оказались в удручающем положении. До сих пор более 25% американских индейцев проживают за чертой бедности в своих резервациях. Значительная часть американских индейцев алкоголизирована, в резервациях почти в два раза выше уровень заболеваемости туберкулезом, пневмонией, диабетом и рядом других опасных болезней, что вызвано как образом жизни индейского населения, так и неудовлетворительным уровнем организации медицинской помощи.Бедность миллионов рядовых американцев усугубляется жесткими социальными барьерами, которые существуют между различными слоями населения. Безденежье, жизнь в нищете или на грани нищеты передаются по наследству, поскольку отсутствие образования и возможности его получения не позволяют даже младшим поколениям американских бедняков вырваться за пределы порочного круга. Нет, конечно могут быть и исключения, как в случае индийских «неприкасаемых», становящихся министрами или бизнесменами, но в основном исключения лишь подтверждают правило – родившись в Соединенных Штатах бедняком, с 99% вероятностью им же и умрешь.По данным специалистов ООН, в США самые плохие среди развитых государств мира социальные лифты. Неравенство возможностей в Соединенных Штатах превосходит многие страны «третьего мира», причем барьеры продолжают укрепляться, а пропасть между богатыми и бедными, образованными и малограмотными – нарастать еще больше.В США огромное количество просто неграмотных людей. Ведь Октябрьской революции в Штатах не было и кампания по ликвидации безграмотности среди населения не проводилась. Поэтому миллионы американцев из бедных семей вообще не умеют читать и писать. По данным U.S. Department of Education, National Institute of Literacy за 2016 год, около 14% населения Соединенных Штатов Америки не имеют даже начального уровня образования. Среди маргинальных слоев общества процент неграмотных еще выше – так, 70% заключенных американских тюрем не умеют читать. Конечно, значительная часть американских неграмотных это не совсем неграмотные – это иммигранты из других государств, которые не умеют читать и писать на английском языке, но при этом могут быть грамотными на своих родных языках. Но не является секретом и крайне низкий уровень образования в афроамериканских и латиноамериканских общинах США, среди индейского населения, а также среди части белых «провинциалов», особенно представителей ряда религиозных общин.Наличие социальных проблем в США не скрывают и сами представители американских властей. Причем не скрывают они это в свойственной американской политике форме – просто отказываются подписывать международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В этом нет ничего удивительного, так как в США не соблюдаются права миллионов людей на жилье, пищу, здравоохранение. Так, очень остро стоит в Соединенных Штатах проблема бездомности.Среди городов с огромным количеством бездомных, помимо Нью-Йорка, где проживает около 70 тысяч бездомных, лидируют Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Цены на недвижимость, в том числе и на ее аренду, в этих городах очень высокие. Хотя и Лос-Анджелес, и Сан-Франциско считаются весьма либеральными городами, количество бездомных людей в них очень велико. Например, в Лос-Анджелесе по данным 2017 года проживает около 58 000 бездомных. Это, разумеется, только официальные данные, на самом деле людей без крыши над головой в этом городе больше. Хотя власти города делают вид, что пытаются решить проблему бездомных за счет строительства социальных приютов, на реальной ситуации это не отражается, поскольку количество мест в приютах составляет в среднем 1:4. Большинство бездомных жителей города оказываются не охвачены услугами социальных приютов. Тем более, лишь около 60% приютов финансируются властями, остальные зависят от пожертвований частных инвесторов. Как только наблюдается ухудшение экономической ситуации, пожертвования сокращаются и приюты начинают закрываться или, по крайней мере, снижать количество мест.По официальным данным, средний годовой доход на душу населения в Соединенных Штатах Америки весьма высок, особенно в сравнении с российскими мерками. Но в действительности иллюзия высокого уровня жизни формируется за счет большого количества состоятельных людей. «Низы» американского общества живут совершенно на другие деньги. Кэтрин Эдин и Люк Шефер, опубликовавшие книгу «Два доллара в день: жизнь на ничто в Америке», обращают внимание, что около 1,5 млн американских домохозяйств зарабатывают в день не более двух долларов. Это вполне африканский уровень заработка, причем существует тенденция к дальнейшему росту количества абсолютно нищих домохозяйств.Низкий уровень дохода делает большое количество американских граждан зависимыми от всевозможной гуманитарной помощи, предоставляемой как государственными, так и неправительственными организациями. Если убрать гуманитарную помощь, то миллионам американцев практически нечего будет есть. В отдаленных населенных пунктах ситуация еще хуже, поскольку там практически невозможно устроиться на работу, меньше крупных супермаркетов и иных торговых организаций, выбрасывающих просроченные продукты. В США до сих пор сохраняется система продовольственных талонов, введенная еще в 1939 году для обеспечения необходимыми продуктами питания малоимущих слоев населения. В шесть утра в американских городах малоимущие начинают занимать очередь за продуктами, рискуя остаться без еды в случае опоздания.Кстати, около 60% учащихся американских государственных школ не в состоянии оплачивать школьные завтраки и обеды. В первую очередь, это относится к афроамериканским детям, почти половина которых живет в районах т.н. «концентрированной бедности» — в гетто американских городов, где нищета давно стала образом жизни. Не удивительно, что вырастая, значительная часть детей из люмпенизированных слоев населения встает на преступный путь и попадает в тюрьмы. Соединенные Штаты до сих пор лидируют по количеству заключенных, причем условия содержания заключенных в американских тюрьмах весьма далеки от гуманных европейских стандартов.В 2016 году талоны на продовольственную помощь на общую сумму в 66,6 млрд долларов получили 44 миллиона американцев, то есть практически каждый восьмой житель страны. Кстати, анализ расовой принадлежности получателей продовольственной помощи также представляет большой интерес — 37% получателей продовольственной помощи составляют белые американцы, 22% приходится на афроамериканцев и еще 10% — на граждан латиноамериканского происхождения.Таким образом, очевидно, что и среди WASP и других групп белого населения очень велика численность малоимущих людей. Однако, правительственные программы, спасая миллионы американцев от самого настоящего голода, не могут дать им главное – работу. Еще одна очень серьезная для американского общества проблема – стоимость медицинских услуг. Здравоохранение в Соединенных Штатах не просто платное, но дорогое, совсем не по карману огромной части американских обывателей. Только по официальным данным вынужденная оплата медицинских услуг стала причиной обнищания 11 миллионов американских граждан. Это данные на 2014 год. Сейчас количество «социальных жертв» дорогостоящей медицины еще больше.Наконец, даже говоря об относительно благополучных американцах и американских семьях, не следует забывать и о том, что значительная их часть строит свое благополучие на заемных средствах. По данным статистики, около 25% американских граждан имеют долги в совокупности на большие суммы, чем их доходы. Это означает, что они фактически живут в долг и находятся в долговой кабале, будучи вынужденными регулярно зарабатывать деньги на покрытие долгов.Таким образом, рассуждая о «прелестях» жизни в «цитадели мировой демократии», не стоит забывать о колоссальном социальном неравенстве и огромном количестве нищих и бездомных людей, что до сих пор является визитной карточкой Соединенных Штатов. Вмешиваясь в дела других суверенных государств, Вашингтон игнорирует наличие колоссальных социальных проблем на своей собственной территории, жестоко, с помощью полицейского насилия, подавляя любые попытки социальных протестов в американских городах. Автор: Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 148 Источник Похожие новости Нищета под статуей Свободы Сексуальное насилие поссорило Сеул и Токио Россия — страна несерьёзная, а потому в ней нет демократии

Предпосылки тупика нынешней российской политической системы в условиях исчерпанности модерна Судный день. Начало. Часть 2 Ах, Моська, знать она сильна ..! Новости партнеров Loading...