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Нино Катамадзе после бойкотов и скандалов призналась в любви к русским

08 сентября 2019, 15:09  •  131 • Политика
Певица Нино Катамадзе призналась в любви к русским, правда, в эфире украинского канала. Причем случилось это после череды антироссийских скандалов и бойкотов.
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит российских поклонников. Катамадзе - это та самая артистка, одной из первых заявившая, что в Россию больше ни ногой. Случилось это ровно после провокации в отношении русских делегатов, когда на гостей напали грузинские политики, и вплоть до самого аэропорта политиков провожала "накачанная" некими третьими лицами толпа. Тогда Катамадзе сказала, что отказывается от гастролей по России из политических соображений - мол, агрессор - Россия, вовсе не Грузия.
Теперь же в эфире украинского телеканала "1+1" Катамадзе гворит:
"Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми, - к слову, мы напомним, от гастролей певица отказалась лишь на словах, на деле же сообщалось, что она дала пару концертов. - И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России".
В марте следующего года концерт Катамадзе в Москве действительно был отменен. Однако в августе писали, что грузинская певица едет на "Новую волну". Неизвестно и как обстоят дела с закрытыми корпоративами. Кто знает, может быть, там та же история, что и с Вахтангом Кикабидзе. Заявления о том, что и на фоне резких высказываний о России он продолжает выступать на коммерческих вечеринках, обернулись скандалом.
И, в завершение, как писали "Дни.ру", в Латвии Нино Катамадзе выступала на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", где аудитория, как известно, смешанная. Словом, музыкальная жизнь артистки и правда выглядит довольно сложно.

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