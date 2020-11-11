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Никуда без Турции! Эрдоган недоволен, что лавры главного миротворца в Карабахе достались России
11 ноября 2020, 20:30 • 104 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен тем, что лавры главного миротворца в Карабахе достались России. Он решил напомнить, что турки, как и русские, будут следить за соблюдением перемирия: никуда без Турции!
С таким заявлением турецкий лидер выступил в среду, комментируя недавно подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией (выступает в роли посредника) мирное соглашение по Карабаху.
По его словам, в настоящее время Москва и Анкара ведут переговоры на уровне глав МИД по поддержанию мира в Карабахе.
Напомним, что на днях Россия, Азербайджан и Армения заключили соглашение, которое положило конец карабахской войне. Согласно документу Ереван уступает часть спорных территорий (как и предлагала в своё время Россия), а Баку останавливает наступление и соглашается на ввод российских миротворцев. Наблюдать за соблюдением перемирия также будет российско-турецкий мониторинговый центр, который в ближайшее время появится в Азербайджане.
Примечательно, что Россия с самого начала конфликта заняла нейтральную сторону и призвала обе стороны прекратить боевые действия. Турция же, напротив, решила открыто поддержать Азербайджан, причём "не только за столом переговоров, но и на поле боя".
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