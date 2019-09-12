Нику Попеску в Москве: «Мы готовы к нормализации отношений»

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску прибыл 11 сентября с рабочим визитом в Москву, где у него прошли встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с другими официальными лицами. Попеску впервые приехал в Москву в качестве министра, до этого он посетил Брюссель, Бухарест и Киев.

По итогам переговоров главы МИД выступили на пресс-конференции, рассказав о достигнутых соглашениях и планах на будущее.

Сергей Лавров отметил, что в Москве ценят возможность продолжать диалог по всем вопросам двусторонних отношений и решать проблемы, которые накопились.

Попеску, в свою очередь, заверил, что его визит в Москву – это шанс для Молдовы нормализировать отношения с Россией.

«В Молдове уже три месяца новое правительство. В интересах граждан наших стран – нормализовать отношения, вступить в фазу решения экономических, социально-гуманитарных проблем, обсудить приднестровский вопрос. Проблемы накопились, но у нас есть желание и политическая воля их решать», – сказал глава МИДЕИ Молдовы.

По словам Сергея Лаврова, стороны «сверили часы» по всей повестке дня двусторонних отношений на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года». Отдельно обсудили торгово-экономическое сотрудничество, отметив, что товарооборот за 2018 год между странами вырос на 28,2%, и подготовку к очередному заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18 – 19 сентября в Кишинёве. Также в Кишинёве 20 – 21 сентября пройдёт Второй российско-молдавский экономический форум.

Одним из главных вопросов на переговорах стала тема приднестровского урегулирования и утилизации боеприпасов военных складов, расположенных на территории Приднестровья.

Сергей Лавров подтвердил готовность России «и далее выполнять функции посредника на переговорах и гаранта достигаемых договорённостей».

«Мы приветствуем намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в переговорном в формате «5+2». Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, более регулярными, как об этом и договаривались, когда этот формат учреждался», – напомнил Лавров.

Нику Попеску подтвердил, что «Кишинёв рассчитывает на поддержку РФ в усилиях по нахождению жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе уважения, суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

«Хочу ещё раз подтвердить интерес Республики Молдова к развитию двустороннего диалога и нормализации наших отношений», – заверил глава МИД Молдовы.

Сергей Лавров рассказал, почему на территории Приднестровья оказалось столько боеприпасов, которые были свезены туда при выводе советских войск из Европы. Что касается присутствия в настоящее время на территории ПМР российских войск, которые накануне в Киеве Ник Попеску пообещал потребовать убрать из Приднестровья, Лавров пояснил, что эти войска – «важный компонент сохраняющегося мира в регионе после того, как усилиями наших военных кровопролитие 25 лет назад было остановлено».

Глава МИД РФ особо отметил, что с тех пор не прозвучало ни одного выстрела и в этом заслуга российских военных.

Также Сергей Лавров напомнил, что ещё в 2003 году Россия начала вывозить из Приднестровья боеприпасы – тогда удалось вывезти почти половину всего того, что хранилось на складах.

«Но как только тогдашнее молдавское руководство отказалось от уже парафированного соглашения под давлением, как мы теперь точно знаем, Евросоюза, тогда приднестровцы сказали, что в этой ситуации (ситуации, когда развалилось всё то, о чём договаривались длительный период) они не могут поддержать окончательный вывоз тех боеприпасов, которые оставались на складах в Колбасне», – рассказал Лавров.

Сегодня, для того чтобы начать процесс утилизации оставшихся боеприпасов, необходимо провести подготовительные работы, которые займут как минимум год, а то и больше.

По словам министра иностранных дел РФ, за это время нужно будет направить специалистов, доставить соответствующее оборудование, определить источники финансирования, заключить контракты.

«Для того чтобы всё это решать непосредственно уже на бумаге – готовить конкретные действия, необходимы контакты по линии военных. Мы к таким контактам готовы», – заверил Сергей Лавров.

Со своей стороны Попеску подтвердил, что и Молдова готова возобновить диалог по утилизации боеприпасов, однако предложил обсудить этот вопрос в ближайшее время с привлечением международных партнёров, в том числе ОБСЕ.

И, как и обещал в Киеве, заявил, что «вывод российских войск остаётся одним из важнейших приоритетов для республики».

Сергей Лавров обратился к молдавской стороне с просьбой отказаться от дискриминации русскоязычных СМИ и от применения запретов на въезд на территорию Молдовы российским артистам, журналистам и политологам.

Нику Попеску встретился также и с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым.

«Мы порой слышим противоречивые сигналы из Кишинёва в адрес нашей страны. С одной стороны, чётко фиксируется готовность к нормализации отношений, о которой вы сейчас говорили с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. С другой – мы обратили внимание, что в шкале ваших внешнеполитических приоритетов Россия на шестом месте, если не ошибаюсь. Нас это, конечно, несколько обескураживает», – заявил Косачёв во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Молдовы.

По словам Косачёва, Россия хочет сохранять с Молдавией «самые близкие, самые тесные и самые добрососедские отношения, вне зависимости от динамики ваших отношений с третьими странами и другими интеграционным структурами».

«И мы хорошо понимаем, о чём идёт речь», – отметил сенатор.