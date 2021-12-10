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Никто не знает, почему флаг ЕС стоит в парламенте Молдавии

10 декабря 2021, 12:50  •  114 • Украина
У символов Евросоюза в Молдавии нет официального статуса
В молдавском парламенте много лет во время заседаний наряду с государственным флагом Молдовы стоит флаг Европейского союза, хотя страна не является членом ЕС. И все эти годы этот факт не вызывал ни у кого никаких вопросов – всем же ясно, что членство в Евросоюзе является пределом молдавской мечты о светлом будущем.
Но вопрос всё же возник.
На пленарном заседании в четверг, 9 декабря, глава Партии коммунистов, экс-президент, а ныне депутат Владимир Воронин поинтересовался: «Какой статус имеет этот синий материал на сцене парламента?»
Вопрос этот поставил в тупик спикера парламента Игоря Гросу, который никак не мог понять, о чём идёт речь, и ответил, что это флаг Евросоюза. Однако экс-президента ответ не устроил.
«Вы меня не так поняли. Я не спросил, чей это флаг, я спросил, какой статус у него в Молдове. В Конституции указано, что у Молдовы есть государственный флаг и герб, а какой официальный юридический статус в Молдове у этого флага?»
– ещё раз задал вопрос Воронин.
По словам спикера, этот флаг стоит в зале заседаний парламента ещё с 2005 года – именно тогда Министерство иностранных дел Молдовы было переименовано в Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Таким образом, флаг ЕС является символом молдавских устремлений и «выражает политическую и народную волю граждан Молдовы к европейской интеграции», пояснил Гросу.
Но Владимир Воронин настаивал.
«Вы меня не понимаете. Я спросил о юридическом статусе флага, всё остальное я и сам знаю»,
– подчеркнул Воронин.
Однако ни спикер парламента, ни другие депутаты не смогли ответить на достаточно простой вопрос, вероятно, об этом никто не задумывался: стоит флаг Евросоюза в парламенте аж с 2005 года и пусть себе стоит. Другое дело, как теперь признать, что у флага Евросоюза в Молдавии нет никакого официального статуса – для красоты стоит. В социальных сетях пользователи из Молдовы уже пришли к выводу, что это слишком похоже на настоящий карго-культ.
Что делает этот флаг во всех государственных учреждениях страны, притом что Молдавия не является членом ЕС, с юридической точки зрения объяснить сегодня довольно сложно.
Депутат от Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман внёс предложение разработать закон «Об использовании символов иностранных государств и международных объединений на территории Молдовы», объяснив это тем, что «с символами происходят в последнее время странные вещи, поэтому подобный закон необходим».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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