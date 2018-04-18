«Никто не собирается решать наши проблемы»: почему покинувшие Крым украинские военные думают о возвращении на полуостров

Более 30 офицеров ВМС Украины, покинувших в 2014 году Крым по призыву Киева, написали открытое письмо Петру Порошенко. Моряки жалуются на то, что командование до сих пор не предоставило им обещанного жилья, а чиновники предлагают приватизировать служебные квартиры, в которых они проживали до вхождения Крыма в состав России. Военные не исключают возможности своего возвращения на полуостров и принятия российского гражданства. RT удалось пообщаться с одним из подписантов обращения к Порошенко.

Офицеры украинского военно-морского флота, покинувшие Крымский полуостров после вхождения региона в состав Российской Федерации, задумываются о том, чтобы вернуться обратно. Об этом моряки написали в своём открытом обращении к президенту Украины Петру Порошенко, документ опубликован на украинском сайте «Думская».

Военные моряки напомнили главе государства, что выехали из Крыма вместе с семьями, следуя указаниям Министерства обороны Украины, чтобы продолжить службу в украинской армии.

Однако обещания руководства страны по решению жилищного вопроса «так и остались обещаниями», отмечают военные.

Сейчас у бывших крымских моряков накопился «ряд критических проблем» социального характера. Офицеры — всего письмо подписали 35 человек — уже пытались обратиться за помощью к народному депутату Ирине Фриз, но не добились ничего, кроме обещаний.

Министерство обороны Украины жилищные проблемы военнослужащих попросту игнорирует, что приводит к потере доверия по отношению к руководству государства моряками и членами их семей, говорится в письме.

© dumskaya.net

Вместо того, чтобы предоставить военнослужащим жильё на украинской территории, власти предложили им приватизировать служебные квартиры, в которых они проживали до вхождения Крыма в состав России.

Квартирный вопрос

«Порядок приватизации военнослужащими воинских формирований и правоохранительных органов Украины жилых помещений, расположенных на территории АРК и г.Севастополя» гласит, что военные, проходившие службу на территории Крыма и покинувшие регион в 2014 году, могут решить жилищные проблемы путём приватизации служебного жилья на полуострове «в установленном порядке». Указан даже список документов, которые нужно подать в «квартирно-эксплуатационный орган Минобороны». Соответствующее постановление было принято украинским кабмином в сентябре 2014 года.

Разумеется, реализовать эти рекомендации на практике невозможно: как отметили в своём письме офицеры ВМФ Украины, в России не признают украинские приватизационные документы. В любом случае, для того, чтобы воспользоваться этим правом, украинским военнослужащим пришлось бы переселиться в «оккупированный», с точки зрения Киева, Крым.

Украинские моряки в своём обращении к Порошенко выразили надежду, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения возвращаться в «оккупированный Крым» и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Неудивительно, что большой резонанс в украинских СМИ произвела новость о том, что Россия обеспечит жильём бывших украинских военных, оставшихся в Крыму после событий марта 2014 года. Соответствующий указ 22 марта 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ закрепляет за военными, уволившимися до 18 марта 2014 года из вооружённых сил и правоохранительных органов Украины и проживающими в Крыму, право на получение жилья. Разумеется, речь идёт о тех военных, которые приняли российское гражданство.

По некоторым данным, с 2014 по 2017 год включительно Министерство обороны РФ затратило на строительство жилья для крымских военнослужащих 5,8 млрд руб. Речь идёт о предоставлении жилья примерно 1300 военным, из которых 327 раньше служили в украинской армии.

Напомним, к выводу своих военнослужащих из Крыма украинская сторона приступила 26 марта 2014 года. Киев принципиально отстаивал тогда вывод военных вместе с оружием и техникой. Впрочем, большинство солдат и офицеров предпочли получить российское гражданство и вступить в ряды ВС РФ.

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

Как отмечают эксперты, украинские власти много говорят с трибун о «войне с Россией» и патриотизме, но мало заботятся о реальных потребностях своей армии. По официальной статистике украинского обороннного ведомства, на февраль 2018 года в очереди на получение жилья стояло 46,3 тыс. семей военнослужащих. При этом многие ждут улучшения жилищных условий десятилетиями. Чтобы построить или приобрести необходимое очередникам число квадратных метров, требуется около 25 млрд. гривен, в то время как фактически на эти нужды закладывается не более одного миллиарда в год, отмечают украинские СМИ.

«Нам обещали полную поддержку государства»

RT удалось пообщаться с одним из подписантов обращения к Петру Порошенко, пожелавшим остаться неназванным.

«В 2014 году, когда мы покинул Крым, нам обещали полную поддержку государства. Действительно, основная масса офицеров смогли устроиться на работу преимущественно в Одесской и Днепропетровской областях, но условия жизни ухудшились», — рассказал военный.

Он пояснил, что получает сейчас около 20 тыс. грн ($770) в месяц, это много для Украины, но недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни семьи.

«У меня двое детей, которых нужно ставить на ноги, а также приходится снимать жильё. Мы неоднократно обращались к народным депутатам и к руководству Министерства обороны, но никто не собирается решать наши проблемы. В Евпатории у нас осталась большая трёхкомнатная квартира, а тут мы вынуждены ютиться в съёмной двухкомнатной», — добавил он.

Письмо на имя Петра Порошенко — последняя надежда на разрешение этой ситуации, считают моряки. Как пояснил военный, накануне он получил звонок руководства с просьбой не предоставлять комментарии СМИ.

«То есть нам сейчас пообещают решить вопрос и опять забудут? Мы бросили в Крыму всё — друзей, знакомых, привычную жизнь и добровольно согласились переехать на материковую Украину. И что теперь? Мы не нужны Украине?» — задаётся вопросом собеседник RT.

По клановому принципу

Как пояснил RT источник в Министерстве обороны Украины, в ведомстве согласны с тем, что боевые офицеры, вышедшие из Крыма, должны получить жильё в первую очередь, хотя ведомственных квартир на всех не хватает.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но никакого ответа не получили. Скандал, который стремительно разгорается, негативно повлияет на боевой дух украинских солдат. Многие могут подумать, что не нужны родине и откажутся воевать», — отметил собеседник RT.

По мнению руководителя украинского Центра политического и экономического анализа Александра Кавы, тема жилищных проблем, с которыми сталкиваются военные, будет набирать всё большую популярность по мере приближения президентских и парламентских выборов.

«Предвыборная кампания будет непростой, думаю, что разные политические силы будут пытаться использовать обиженных на власти офицеров, чтобы получить максимальную поддержку населения», — пояснил эксперт в интервью RT.

Директор киевского Института трансформации общества, заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин считает, что история с украинскими моряками стала хорошей иллюстрацией действий нынешней украинской власти. Решить квартирный вопрос можно было бы при желании достаточно быстро — при должном уровне организации, учитывая новые строительные технологии, расселить очередников можно было бы за год, уверен эксперт.

«Пётр Порошенко думает в первую очередь о своём обогащении, а также об усилении своего клана. Исходя из этого и делаются все кадровые назначения. Обычные же люди, военные, воспринимаются в рамках такой системы просто как средство для достижения чьих-то целей. Человеческая уникальность, профессионализм сегодня чрезвычайно низко ценятся украинской властью. Никто даже не думает о том, что такие истории бьют по имиджу руководства страны», — подвёл итог Соскин.