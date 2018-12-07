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Никто не сможет стать второй Меркель: Эксперт о главных кандидатах на пост главы ХДС

07 декабря 2018, 18:54  •  51 • Политика
Председатель "Союза левой молодежи Германии" Юлий Жуковски рассказал о трех кандидатах на пост главы Христианско-демократического союза Германии, заявив, что кто бы ни выиграл на выборах, никто не сможет стать таким же автономным, как Меркель.
Сегодня в Германии проходят выборы нового главы Христианско-демократического союза. Ранее Ангела Меркель, занимавшая этот пост в течение последних 18 лет, объявила о своем уходе с поста главы ХДС и с должности канцлера.
Председатель "Союза левой молодежи Германии" Юлий Жуковски прокомментировал телеканалу "360" трех основных претендентов на пост главы ХДС.
По его мнению, основная борьба развернется между действующим генеральным секретарем ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и членом партии Фридрихом Мерцом, который на достаточно длительное время покидал политику. Третьего кандидата - министра здравоохранения Йенса Шпана, по словам Жуковски, нельзя всерьез считать претендентом на победу.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр — основной претендент на пост главы ХДС, считает Юлий Жуковски, поясняя, что генеральный секретарь является последовательницей Меркель, и, многое переняв от канцлера, она успешно этим пользуется в политике. "Но второй Меркель ей точно не стать", - резюмировал Юлий Жуковски.
Фридриха Мерца, по мнению Жуковски, можно назвать кандидатом "немецкой индустриальной элиты", он относится к неолиберальной части партии. По данным опросов, Мерц сильно отставал от Крамп-Карренбауэр, но сократить разрыв в отставании ему помогла его публичная поддержка пользующегося популярностью среди населения председателя бундестага Вольфганга Шойбле.
Йенс Шпан — представитель неоконсервативного либерализма, считает Жуковски, отметив, что Шпан старается "пройти через молодежь и молодежность", используя только ярлыки и не подготовив состоятельную программу. "Ярлык — молодой, ярлык — дерзкий. С таким багажом не выиграешь", — заявил собеседник "360".
По мнению Жуковски, только Крамп-Карренбауэр способна вернуть стране экономическую стабильность, которой сильно недостает среднему классу. Если же на посту главы ХДС окажется Мерц, то в первую очередь буду продвигаться интересы корпораций, а не жителей Германии, заявил Жуковски.
"Кто бы ни победил на выборах, он не станет таким же автономным, как Меркель", - подытожил Жуковски.

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