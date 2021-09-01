Никто не сможет противостоять: Раскрыт секрет неуязвимости русского "Кинжала"

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал две особенности русских ракет "Кинжал". Он отметил, что никто в мире ей противостоять благодаря этим характеристикам не сможет.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что ни у одной армии мира нет оружия, которое может противодействовать русским ракетам "Кинжал".

Он назвал их высокоточными - они могут попадать в цели, преодолевая большие расстояния. Также перехватить их нельзя из-за высокой скорости, отметил Чемезов.

"Кинжал" - это новый русский авиакомплекс. В него входят гиперзвуковая ракета и самолёт МиГ-31К.