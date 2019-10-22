Никто не разрешал оставаться: Ирак попросил на выход покинувших Сирию американцев

Выведенные из Сирии войска США должны покинуть территорию Ирака, говорится в заявлении объединённого командования ВС Ирака.

Там подчеркнули, что американцам был разрешён только въезд в регион Иракский Курдистан и выезд, то есть на транзит.

"Американским войскам не давали никакого согласия на то, чтобы они оставались", - говорится в заявлении пресс-службы сил безопасности Ирака.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в Западный Ирак.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Многие западные партнёры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, заявил об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.