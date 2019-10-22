|
Никто не разрешал оставаться: Ирак попросил на выход покинувших Сирию американцев
22 октября 2019, 18:39 • 179 • Политика
Объединённое командование Ирака обратилось к властям США с требованием вывести свои войска с территории Иракский Курдистан, где они расположились после выхода из Сирии. Как заявили военные Ирака, американцам был разрешён только транзит, а вот оставаться в стране их никто не просил.
Выведенные из Сирии войска США должны покинуть территорию Ирака, говорится в заявлении объединённого командования ВС Ирака.
Там подчеркнули, что американцам был разрешён только въезд в регион Иракский Курдистан и выезд, то есть на транзит.
"Американским войскам не давали никакого согласия на то, чтобы они оставались", - говорится в заявлении пресс-службы сил безопасности Ирака.
Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в Западный Ирак.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Многие западные партнёры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, заявил об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
179
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2019, 15:54
|
19 октября 2019, 20:56
|
18 октября 2019, 13:54
|
19 октября 2019, 06:12
|
19 октября 2019, 15:39
|
17 октября 2019, 16:39
|
21 октября 2019, 13:09