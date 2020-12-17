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Никто не помешает России за один час отрезать Украину от мирового океана – киевский эксперт
17 декабря 2020, 21:50 • 220 • Украина
Поскольку Россия полностью доминирует в Чёрном море, а НАТО и ЕС ничего не могут ей противопоставить, если Москва решит устроить морскую блокаду Одессы, то никто не сможет ей помешать.
Об этом в эфире 4 канала заявил военный эксперт Михаил Самусь.
«Сейчас ситуация выглядит так, что ЕС вообще беспомощен в противостоянии с Российской Федерацией. Россия сейчас установила полное доминирование в Чёрном море, и на самом деле – НАТО и ЕС не могут ничего противопоставить.
Если мы говорим про Чёрное море, я могу сказать, что Россия может через час установить полную блокаду Одессы и отрезать Украину от мирового океана, и никто ничего не сможет сделать.
Вспомните Керченский инцидент, мы увидели реакцию мира – НАТО, ЕС и другие партнёры Украины отошли в сторону. А главная проблема в том, что Украина до сих пор не имеет флота, чтобы противодействовать Черноморскому флоту РФ», – переживает Самусь.
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