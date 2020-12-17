Никто не помешает России за один час отрезать Украину от мирового океана – киевский эксперт

Поскольку Россия полностью доминирует в Чёрном море, а НАТО и ЕС ничего не могут ей противопоставить, если Москва решит устроить морскую блокаду Одессы, то никто не сможет ей помешать.Об этом в эфире 4 канала заявил военный эксперт Михаил Самусь.«Сейчас ситуация выглядит так, что ЕС вообще беспомощен в противостоянии с Российской Федерацией. Россия сейчас установила полное доминирование в Чёрном море, и на самом деле – НАТО и ЕС не могут ничего противопоставить.Если мы говорим про Чёрное море, я могу сказать, что Россия может через час установить полную блокаду Одессы и отрезать Украину от мирового океана, и никто ничего не сможет сделать.Вспомните Керченский инцидент, мы увидели реакцию мира – НАТО, ЕС и другие партнёры Украины отошли в сторону. А главная проблема в том, что Украина до сих пор не имеет флота, чтобы противодействовать Черноморскому флоту РФ», – переживает Самусь.