Никто не отдаст крымские монастыри Константинополю: Эксперты высказались по поводу автокефалии украинской церкви

Недавно митрополит Епифаний (Думенко) заявил, что возглавляемая им Святейшая церковь Украины (та самая, которая получилась в результате подаренного Константинополем томоса об автокефалии) на самом деле - полностью независимая, и Константинопольскому патриархату не подчиняется. Хотя, собственно, томос, которым так гордится президент Петр Порошенко, говорит об обратном: назначать епископов нельзя, создавать приходы за рубежом - тоже нельзя, кадровые вопросы решает Стамбул, миро для помазания - брать там же. Какая тут независимость? И не пахнет!

Еще и на крымские монастыри заглядываются. Константинопольский патриарх Варфоломей говорит Порошенко: отдавай обители в Крыму в мое церковное управление. А украинский президент пожимает плечами: не могу, технически не выйдет. Патриарх согласился взять деньгами, но пока получил только конфеты - в благодарность за томос.

"Комсомольская правда - Крым" поговорила с экспертами по поводу нашумевшего церковного раскола.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПРОЕКТ

Украинский томос об автокефалии не имеет никакого отношения к религии, уверены на полуострове.

- Чисто политический процесс, далекий от православия и христианства в целом. Скорее, даже геополитический, ведь видно, что у Украины и ее президента – внешнее управление. Проект по получению томоса разработали отнюдь не в администрации украинского президента, игрок здесь – Запад, который пытается на разных уровнях вести гибридную войну против России. - считает политолог, декан факультета философии КФУ им. В.И. Вернадского Олег Габриэлян. – Не получается в военной сфере, Россия здесь укрепилась, значит, надо попробовать в духовной. Очевидно, что авторитет православия возрос за последние десятилетия, и надо ударить по нему. На короткой дистанции, может, что-то и получится, но в долгую – здесь православие победит. Его традиции измеряются не десятилетиями, а веками.

Олег Габриэлян заявил, что переговоры относительно передачи крымских монастырей Константинополю тоже могут быть частью предвыборной кампании Порошенко.

- Необходимо создавать информационные поводы, вот они и создаются. Один сумасшедший бросает в колодец камень, и 10 умных людей думают, как его достать оттуда. Очевидно, что [требования Варфоломея] невыполнимы даже в далекой перспективе, в политическом процессе выборной кампании это работает. Проект подогнан к выборам. Почему не на год позже? Почему не после выборов? Очевидно, что к церкви это все не имеет отношения совершенно. Сейчас Порошенко ездит с томосом по регионам Украины. Но нельзя сказать, приобретает ли он на этом электоральные дивиденды.

РАСКОЛ КРЫМСКИХ ЕПАРХИЙ НЕ КОСНЕТСЯ

Аналогичного мнения придерживается и политолог Иван Мезюхо. По его мнению, Порошенко «в угоду своим PR-интересам пошел на углубление церковного раскола на Украине».

- Фактически Украина в шаге от кровавого гражданского противостояния на религиозной почве. Естественно, вся эта история с автокефалией имеет и американский след. Ярким тому подтверждением является заинтересованность представителя Госдепартамента США по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка в вопросах религиозных дел на Украине. Кроме того, широко известны связи константинопольского патриарха с властями США. В результате томоса Украина получила очередную неканоническую православную организацию, полностью зависимую от Фанара. Если патриарх Варфоломей действительно претендует на крымские монастыри и, как сообщают СМИ, готов получить финансовые средства за них, то в этом случае предстоятель Константинопольской церкви далек от христианских ценностей и ведет себя как коммерсант, ищущий выгоды в сложившейся ситуации. Понятно, что никто не отдаст крымские монастыри Константинопольскому патриархату. Церковный раскол на Украине не коснется крымских епархий УПЦ МП, которые, естественно, переходить в образованную ПЦУ не собираются, - заключил политолог.

ОСЛАБИТЬ РУССКИЙ МИР

- Мы понимаем, что это не имеет отношения к духовности православия. Автокефалия тотально неканоничная, она брутальная, политически очень некачественная и оскорбительна для любого суверенного государства, - заявил религиевед, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Андрей Ишин. - Но происходит хулиганский криминальный вариант. В 2014 году главной целью архитекторов «майдана» было заполучить именно Крым, но у них не получилось. Поэтому любые акции, которые проводит Порошенко, всегда имеют в подтексте провокации против Крыма, и конфессиональный фактор – просто дополнение.

Напомним, Петр Порошенко получил от константинопольского патриарха Варфоломея так называемый томос об автокефалии, который де-факто создает неканоническую православную церковь на Украине. Хотя власти незалежной вовсю трубят о создании независимой церкви, фактически документом утверждается структура под управлением Константинополя.

В Крыму существует три епархии УПЦ Московского патриархата. Все они заявили, что не признают власть раскольников и продолжат подчиняться нынешнему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

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