«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что реализация проекта «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза. В интервью европейским СМИ Линкявичюс пояснил, что участие в строительстве газопровода из России в Германию якобы подрывает единые энергетические принципы ЕС. Власти Литвы уже не в первый раз выступают против проекта. Впрочем, эксперты отмечают, что подобные заявления не имеют существенного веса, поскольку «Северный поток — 2» поддерживают куда более важные члены ЕС, прежде всего Германия.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«В Европейском союзе мы договорились об общих энергетических принципах, мы согласились диверсифицировать наши источники энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника. Это довольно простой принцип, который иногда не соблюдается и не применяется», — считает литовский дипломат.

Исходя из этого, по его мнению, «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к основам и последовательности политики ЕС. При этом Линкявичюс не уточнил, кто в этой ситуации проявляет неуважение — Россия или страны ЕС, которые поддерживают строительство газопровода.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT отметил, что заявление Линкявичюса является попыткой создать препятствия на пути реализации проекта со стороны не самых значимых стран Евросоюза.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

«Мы понимаем, что Евросоюз при всей своей кажущейся неоднородности — некий управляемый механизм. В нём должны быть доброкачественные и злокачественные клетки. В данном случае необходимы малые страны, которые можно использовать в виде препятствий, искусственно создаваемых на пути реализации проекта «Северный поток — 2». Наши западные партнёры среди неосновных стран ЕС ищут тех, кто попытается в информационной среде навредить статусу газопровода», — считает политик.

При этом депутат подчеркнул, что, несмотря на подобного рода заявления, российский проект будет реализован.

«Просто его пытаются всячески, любыми способами затормозить, отодвинуть сроки сдачи. Тем не менее всем понятно, что данный транзитный поток будет осуществлён», — отметил Селезнёв.

По оценке ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, преподавателя Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, заявление Линкявичюса никак не отразится на статусе проекта.

«Литва постоянно заявляет, апеллируя к европейской политике и нормативным документам, что она занимает позицию, направленную против проекта «Северный поток — 2», однако есть влиятельные силы, такие как Германия, Франция и Австрия, которые занимают иную позицию в отношении газопровода, поэтому, скорее всего, этот проект будет реализован даже в случае непредвиденной задержки», — сказал эксперт в беседе с RT.

Эту позицию поддержала и заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева.

«Скорее всего, это личное мнение Линаса Линкявичюса, которое не связано с реальностью, потому что проект поддерживается рядом стран. Если Литва не хочет покупать российский газ, она может покупать любой другой, потому что, опираясь на европейское законодательство, может диверсифицировать источники энергии. Заявление главы МИД Литвы носит скорее политический, нежели экономический характер», — пояснила она.

Последовательное противостояние

Это уже не первый случай, когда высокопоставленные представители властей Литвы делают заявления, направленные против «Северного потока — 2». Так, в январе этого года президент страны Даля Грибаускайте во время Всемирного экономического форуме в Давосе заявила, что Россия использует проект как средство давления на страны ЕС и инструмент расширения своего влияния.

«Поэтому мы удивлены, что в Германии проект находит так много поддержки. Для нас ясно, что увеличение энергетической зависимости от России влечёт за собой усиление политической зависимости», — приводит слова президента Литвы Deutsche Welle.

Грибаускайте является одним из самых последовательных критиков «Северного потока — 2» и неоднократно заявляла о том, что его строительство якобы поставит ЕС в зависимость от Москвы.

«Мы все должны поддерживать экономическое сотрудничество и диалог с другими странами, но тот, кто становится зависимым от энергопоставок одной страны, делает себя политически уязвимым», — заявила литовский лидер летом 2018 года в интервью изданию Der Spiegel.

При этом Грибаускайте утверждает, что достигнуть диверсификации энергоснабжения и освободиться от энергетической зависимости от России можно путём импорта сниженного газа из Соединённых Штатов.

Американский курс

Попыток повлиять на ход реализации газового проекта не оставляют и США. Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой 13 июня Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможность введения односторонних санкций в отношении участников строительства газопровода.

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах

© Nord Stream 2 / Axel Schmidt

При этом Трамп вновь раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией и заявил, что реализация проекта поставит ФРГ в зависимость от Москвы. Вместе с тем американский лидер в очередной раз призвал страны ЕС импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из США.

«У нас есть что-то гораздо лучше — СПГ. И многие европейские страны, включая вашу (Польшу. — RT), хотят его приобретать. Он в огромных объёмах продаётся во всём мире, в том числе в Европе. Думаю, так и должно быть», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши.

Вашингтон постоянно агитирует европейские страны за переход на поставки американского СПГ, однако эта идея не находит широкой поддержки среди стран ЕС. Так, ещё летом 2018 года президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что Европе нет смысла переходить с российского газа на американский.

По его словам, в последнее время некоторые американские политики упрекают ЕС в зависимости от России из-за газа, но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского.

«И при таких обстоятельствах с чисто экономической точки зрения мало смысла в том, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом», — заявил президент Австрии во время пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Тем не менее усилия Трампа по противодействию международному газовому проекту поддерживает и конгресс США. В середине июня республиканец Джон Баррассо внёс на рассмотрение законопроект, в котором предложил ввести санкции против «Северного потока — 2» и других российских газопроводов, а также ускорить поставки СПГ из Америки союзникам по НАТО.

До этого группа сенаторов предложила противодействовать строительству «Северного потока — 2» путём введения санкций в отношении европейских компаний за предоставление России судов, необходимых для реализации проекта.

Заявления без веса

Страны Балтии выступают против строительства «Северного потока — 2», потому что хотят продемонстрировать свою лояльность Вашингтону, пояснил в разговоре с RT Станислав Митрахович.

«Претензии Литвы носят политический характер, они считают, что их государство должно проводить сдерживающую политику в отношении России. Но важно отметить, что газопровод «Северный поток — 2» никак не мешает Литве покупать тот газ, который ей больше нравится. Если она не хочет покупать российский газ, то у неё есть возможности для того, чтобы привозить СПГ из Америки», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Анна Кокорева отметила, что Литва и другие страны Прибалтики не смогут повлиять на мнение других членов ЕС в отношении строительства газопровода, потому что их заявления не имеют веса.

«Нужно учитывать, что страны ЕС не хотят портить отношения с Германией, мнение которой является ключевым в данном вопросе. Кроме того, Европа понимает, что она не может постоянно идти на поводу у США и ей нужно защищать свои экономические интересы. Чтобы экономика ЕС продолжала развиваться, ей нужна дешёвая энергия, которую предлагает Россия», — заключила эксперт.