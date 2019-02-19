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Никто не хотел уступать

19 февраля 2019, 17:39  •  137 • Аналитика

Всё началось со слов. Несколько влиятельных израильских газет сообщили, что на брифинге во время недавней конференции по ближневосточному урегулированию в Варшаве премьер-министр Беньямин Нетаньяху прокомментировал принятый в прошлом году в Польше закон, согласно которому вводилось уголовное наказание для тех, кто будет публично обвинять польскую нацию в причастности к Холокосту. Закон, как известно, наделал много шума. Его приняли по инициативе правящей партии «Право и справедливость». Он стал реакцией на бесившие польское общество оговорки «польские лагеря» вместо «нацистские лагеря на территории Польши», которые то и дело позволяли себе западные политики. Сказалось и появление исторических работ о еврейских погромах на польской территории во время и после Второй мировой войны. Под давлением США польский сейм все-таки подкорректировал закон, исключив оттуда пункт об уголовной ответственности. И вот, если верить такой влиятельной израильской газете как Jerusalem post, Нетаньяху не где-нибудь, а в Польше, произнес те самые запрещенные слова, за которые по первоначальному варианту польского закона предполагалось сажать.

В Варшаве потребовали объяснений. Израильский премьер-министр поспешил заявить, что его не так поняли и что журналисты всё исказили. Не в искаженном виде, правда, слова Нетаньяху все-таки прозвучали как-то двусмысленно. «Поляки помогали немцам, но я не в курсе, что хотя бы одного человека привлекли к ответственности за утверждение этого», - сказал он. Но, возможно, польские власти удовлетворились бы и таким объяснением, если бы не Исраэль Кац, соратник Нетаньяху по партии Ликуд, коему премьер-министр уступил 17 февраля пост министра иностранных дел. Он не только дал ту трактовку заявления главы правительства, которая не понравилась Варшаве, но еще и вспомнил известную цитату выходца из Польши, кумира израильских правых, Ицхака Шамира о том, что «поляки всосали антисемитизм с молоком матери».

Трудно сказать, почему глава МИД так поступил. Возможно, это была лишь эмоциональная реакция. На своем прежнем посту, министра разведки и атомной энергии, Кац позволял себе резкие высказывания. Чего стоят, например, его прошлогодние эпитеты в адрес турецкого лидера (он назвал Эрдогана «приспешником «Братьев-мусульман», пособником Хамас и Ирана – самого ярого приверженца террора в мире»). А может быть, имеет место рациональный расчет: в апреле в Израиле парламентские выборы и «Ликуд» не хочется показывать слабость по принципиальным вопросам.

Чем бы ни объяснялось заявление Каца, оно вызвало жесткий ответ. На принцип пошел уже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Ему показывать слабость своим избирателям тоже очень нежелательно: он – надежда «Права и справедливости». Моравецкий не без оснований считается кандидатом номер один на место преемника Ярослава Качиньского на посту лидера правящей партии. Поэтому польский премьер-министр, не колеблясь, отменил визит делегации своей страны в Иерусалим.

Таким образом, можно сказать, что в сиюминутном выигрыше остались политики обеих стран. Зато ясно, кто проиграл, и кто именно будет мирить двух своих союзников – это США. Дональд Трамп с первых же своих внешнеполитических шагов давал понять, что по особому относится к Польше и Израилю. Собственно, так же по особому к ним относится среднестатистический избиратель нынешнего американского президента. Консервативный американец о внешней политике не особо задумывается, но если какой внешнеполитический стереотип для него и живуч – так это о Польше, оплоте свободы и борьбы с коммунизмом в Европе, и об Израиле, тоже оплоте свободы, да и вообще маленькой Америке на Ближнем Востоке. Плюс были, конечно, и рациональные мотивы, побудившие Трампа искать противовес, прежде всего, Германии в «новых» государствах Евросоюза. Они традиционно готовы больше прислушиваться к Вашингтону, чем к Брюсселю во многих вопросах, в том числе, в экономических.

Ближний Восток: гаснущая звезда США

Поэтому размолвки между Польшей и Израилем из-за событий далекого прошлого американским властям откровенно не нравились. Помирить две страны была призвана, в том числе, недавняя конференция в Варшаве по ближневосточному урегулированию. Это мероприятие, в общем и целом, бессодержательное и было задумано как демонстративное, важное лишь по месту его проведения.

Такую же роль, видно, должна была сыграть встреча стран Вышеградской группы. В нее входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. В далеком 1991 году Вышеградская группа создавалась как очень важная структура, призванная выработать и отстаивать общую позицию государств Центральной Европы по вопросу об их интеграции в ЕС и НАТО. Теперь же цель достигнута. Как следствие, Вышеградская группа потеряла свое значение, по существу став лишь клубом премьер-министров региона.

Заседание в Иерусалиме, при отсутствии важных тем для обсуждения, могло, тем не менее, стать переломным в ее судьбе. Оно было бы первым в истории Вышеградской группы, которое прошло за пределами Чехии, Словакии, Венгрии и Польши. А там возможно было бы говорить о расширении «четверки» за счет того же Израиля. Власти этой страны имеют свои претензии к руководству и ведущим государствам ЕС (из-за их позиции по Ирану и палестинскому вопросу) и потому потенциально были бы не прочь заручиться твердой поддержкой кого-нибудь из стран Евросоюза. Со временем Вышеградская группа глядишь, и стала бы полноценной международной организацией, объединяющей тех, кого Трамп считает друзьями Америки и кто, в той или иной мере, недоволен политикой ЕС. Но первый блин вышел комом.

Можно прогнозировать, что ситуация не будет урегулирована до парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 9 апреля. А потом предстоят непростые переговоры. В том числе, по самым скольким вопросам, связанным с трагическими событиями двадцатого века, следствием которых стало то, что на множество стран и народов можно при желании примерить и роль палача, и роль жертвы.  

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