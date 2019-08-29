«Никто не голосовал за Джонсона»: в Великобритании начались протесты против приостановки работы парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила приостановку работы парламента с середины сентября до 14 октября. Ранее с такой инициативой выступил премьер-министр Борис Джонсон. Утверждается, что это позволит парламентариям рассмотреть все вопросы, связанные с брекситом. Отметим, что британский законодательный орган выходит с каникул 3 сентября и до вынужденной остановки будет работать всего несколько дней. Оппозиция уже выразила намерение поставить вопрос о доверии Джонсону. Тысячи жителей Великобритании вышли на улицы, чтобы выразить протест против решения премьера.

Тысячи людей вышли на улицы крупных городов Великобритании в знак протеста против решения премьер-министра Джонсона по приостановке работы парламента. Люди организовались буквально в течение нескольких часов после новостей о действиях британского премьера. В Лондоне толпы протестующих прошлись по Даунинг-стрит, скандируя: «Спасите нашу демократию, остановите переворот!» и «Никто не голосовал за Бориса».

Королева Великобритании Елизавета II согласилась приостановить работу парламента с 9—12 сентября до 14 октября.

«Указом Тайного совета Её Величества от сего дня работа парламента будет приостановлена не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года, на период до понедельника, 14 октября 2019 года, для решения различных срочных и важных вопросов. Достопочтенный Лорд, верховный канцлер Великобритании должен в стандартном порядке обеспечить соответствующую готовность комиссии к приостановке работы парламента», — говорится в заявлении Тайного совета в Балморале.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что обратился к королеве с просьбой приостановить работу законодательного органа. Утверждается, что это должно позволить главе правительства представить новую программу по внутренней политике и дать время парламентариям рассмотреть вопросы, связанные с брекситом.

«Решение положить конец нынешней парламентской сессии (самой длинной почти за 400 лет, а в последние месяцы — одной из наименее активных) позволит премьер-министру представить вниманию депутатов новую внутриполитическую повестку, одновременно оставив парламенту достаточное время до и после Европейского совета (он пройдёт 17—18 октября) на рассмотрение дальнейших вопросов, связанных с брекситом», — говорится в заявлении.

Отметим, что на данный момент британский парламент находится на каникулах, с которых возвращается 3 сентября. Следовательно, парламентариям предстоит отработать всего несколько дней до приостановки работы.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT отметил, что приостановка блокирует работу оппозиции.

«Дело в том, что, если бы парламент работал, скорее всего, пошли бы переговоры или попытались бы провести те или иные законопроекты в расчёте именно на консерваторов, которые будут поддерживать эту позицию. Что делает Джонсон — он фактически парализует работу парламента. При этом он не проводит досрочных выборов, как этого хотел (лидер оппозиции Джереми. — RT) Корбин. Джонсон планирует просто досидеть до 31 октября», — отметил он.

Таким образом Джонсон демонстрирует, что он жёсткий лидер и, несмотря ни на что, будет вести Великобританию к брекситу, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Джонсону очень важно показать, что он является тем жёстким лидером, который будет проводить свою повестку. Естественно, его задача номер один — выполнить итоги референдума и провести брексит. Проблема в том, что оппозиционные партии заключили соглашения о том, что они выступают против выхода Британии без сделки», — отметила эксперт.

Заседание парламента Великобритании

AFP

© MARK DUFFY

«Приостановка неприемлема»

При этом выход из Евросоюза назначен на 31 октября. По словам Джонсона, он состоится независимо от того, удастся Лондону заключить с Брюсселем новое соглашение или нет. Оппозиция уже заявила о неприемлемости этого решения. Её лидер Джереми Корбин предупредил, что после начала работы на следующей неделе поставит вопрос о доверии премьер-министру.

«Приостановка работы парламента неприемлема. Премьер-министр растоптал и захватил нашу демократию, чтобы насильно вывести страну из ЕС без соглашения. Первое, что мы сделаем (когда парламент на следующей неделе, вероятно, вернётся к работе), — постараемся принять законы, предотвращающие то, что он (Джонсон) делает. Второе — мы поставим вопрос о доверии премьеру», — сказал Корбин.

Кроме того, он сообщил, что тоже написал письмо королеве, однако, по-видимому, не добился успеха.

«Я написал королеве письмо, в котором максимально резко выразил протест против захвата нашей демократии, осуществляемого ради того, чтобы продавить выход из ЕС», — подчеркнул глава оппозиции.

Однако Ерёмина сомневается, что оппозиция сможет повлиять на ситуацию.

«Сложно сказать, насколько они между собой будут эту ситуацию поддерживать. Оппозиция разношёрстная. У них разны взгляд на брексит, на то, каким должно быть соглашение. Они занимают скорее выжидательную позицию. Оппозиционные силы не представляют собой консолидированную силу», — пояснила аналитик.

«Покинет ЕС при любых обстоятельствах»

Борис Джонсон возглавил правительство Великобритании 24 июля. До этого пост занимала Тереза Мэй, которая дважды не смогла провести через парламент соглашение с Евросоюзом и ушла в отставку.

Джонсон уже заявил, что будет добиваться новой сделки, однако подчёркивал, что Великобритания может покинуть Евросоюз и без соглашения.

«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении пресс-службы Джонсона по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Более того, британский премьер счёл, что новую сделку должен предложить сам Евросоюз. Он направил письмо с соответствующим содержанием главе Европейского совета Дональду Туску. В документе также отмечалось, что Лондон не устраивает так называемый бэкстоп — сохранение британского региона Северная Ирландия в Таможенном союзе ЕС.

Проблема бэкстопа заключается в том, что Северная Ирландия граничит с независимой Ирландией, которая была и остаётся членом ЕС. Джонсон отметил, что они выступают как против установления границы между ними, так и против сохранения Северной Ирландии в Таможенном союзе.

Премьер назвал бэкстоп «антидемократическим и не соответствующим суверенитету Соединённого Королевства как государства». А установка полноценной границы, отметил Джонсон, нарушает условия Соглашений Страстной пятницы, практически окончивших противостояние ирландских католиков и протестантов.

Предложить свой вариант Брюссель должен до 31 октября, заявил Джонсон.

«Времени очень мало, но Великобритания готова продвигаться быстро, и надеюсь, что к тому же будет готов Евросоюз — учитывая уже имеющиеся точки соприкосновения. В равной степени уверен, что, если нам удастся прийти к удовлетворительному соглашению без «ирландской оговорки», наш парламент сумеет действовать оперативно: он уже продемонстрировал, что большинство поддерживают соглашение такого рода», — говорится в письме.

Граница между Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия

Reuters

© Clodagh Kilcoyne

Однако и Брюссель занимает жёсткую позицию по бэкстопу, напомнила Ерёмина.

«Поскольку ЕС занимает жёсткую позицию в отношении границы между Ирландией и Северной Ирландией, то, безусловно, здесь компромисса ожидать никак не приходится. С учётом того, что Джонсону из-за того, что, так же как и в ситуации с Мэй, противостоят целый ряд партий во главе с лейбористами, он вынужден прибегать к жёстким решениям», — подчеркнула она.

Стоит отметить, что и выход из ЕС без сделки также чреват многими рисками. Так, согласно правительственному докладу Operation Yellowhammer («Операция Йеллоухаммер»), который опубликовала газета The Sunday Times, Великобритания может столкнуться, помимо прочего, с нехваткой продовольствия, топлива и лекарств.