«Никто не думает о реальных последствиях»: что ждёт Украину после объявления автокефалии новой церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил украинской стороне томос об автокефалии новой церкви, учреждённой в Киеве. На мероприятии присутствовал Пётр Порошенко и ряд украинских чиновников. В РПЦ день подписания этого документа назвали трагическим, а эксперты усомнились в полноценной независимости новой церкви Киева. Инициированная Порошенко автокефалия способна спровоцировать раскол в обществе, заявили RT собеседники из украинских политических партий. Между тем представители канонического духовенства на Украине уже говорят о разногласиях, которые возникают из-за образования новой церкви.

Константинопольский патриарх Варфоломей в воскресенье, 6 января, передал Украине томос — документ о независимости новой церковной структуры, образованной в Киеве. Во главе «новой церкви» станет «митрополит» Епифаний, которому вручили посох и томос.

На церемонии также присутствовали президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, спикер Верховной рады Андрей Парубий, министр экономического развития Степан Кубив и другие официальные лица Киева.

Напомним, 5 января в храме Святого Георгия в Стамбуле томос официально подписала сторона Констрантинополя. В РПЦ эту дату назвали трагическим днём для вселенского православия.

«Сегодня — трагический день в истории вселенского православия. Поступками патриарха Варфоломея, теперь уже на деле вступившего в молитвенное и каноническое общение с лицом, не имеющим законного рукоположения, нанесён тяжкий ущерб православному единству», — заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Кроме того, в Русской православной церкви обратили внимание на то, что представителя «новой церкви» Украины «митрополита» Епифания не поздравил никто из глав поместных церквей. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Многие говорят: а вот почему другие не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если бы была поддержка, высказались бы», — сказал Легойда в эфире телеканала «Россия 24».

Легойда добавил, что против создания автокефальной церкви на Украине высказались Сербская и Польская православная церкви. Он отметил, что Епифания никто не поздравил с избранием на должность главы «новой церкви» Украины, что произошло ещё 15 декабря.

«Церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает», — подчеркнул Легойда.

Патриарх Варфоломей вручает томос митрополиту Епифанию

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© Murad Sezer

Понижение статуса

В Киеве считают, что новое церковное объединение, так называемая Автокефальная поместная православная церковь Украины, является полностью независимой структурой. Такую точку зрения озвучил советник президента Украины Порошенко Ростислав Павленко.

«Должен официально утвердить, что речь идет о независимой церкви — полностью автокефальной, независимой в своем управлении», — заявил Павленко в интервью телеканалу «Прямой».

По словам Павленко, церковь «сама выбирает предстоятеля, сама решает все вопросы своей внутренней жизни».

Подписанный документ гласит, что Константинопольская православная церковь признала Автокефальную поместную православную церковь Украины своей «духовной дочкой».

Отметим, что подписанный 5 января томос гласит, что за решением «значительных вопросов церковного, догматического или канонического характера» предстоятель православной церкви Украины митрополит Епифаний должен будет обращаться в Константинополь.

В документе также указано, что новое церковное образование на Украине не имеет возможности назначать епископов или создавать парафии за пределами страны, а также не может самостоятельно производить Святое миро, необходимое для совершения богослужений.

С церковной точки зрения сложно оценить замысел Киева по созданию автокефальной церкви, считает религиовед и профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

«Те полномочия, которые им дали — гораздо меньше тех прав, которые имела Украинская православная церковь Московского Патриархата», — сказал эксперт в беседе с RT.

Силантьев отметил, что новое образование на Украине теперь полностью зависимо от Константинополя.

«Никаких серьёзных вопросов они теперь решать не могут. Просто Константинополь таким образом расширил свою территорию за счёт Украины», — считает религовед.

Эксперт отметил, что решение подписание томоса — понижение статуса по сравнению с прежним положением канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Говоря о политической стороне вопроса, эксперт отметил, что ситуация с автокефалией нужна Киеву накануне предстоящих выборов.

«Такое решение потребовалось Порошенко, чтобы получить козыри на выборах и остаться в истории как президент, при котором была создана автокефальная церковь. Не только карательными операциями в Донбассе прославиться и прочими казусами, но и такой вот вещью», — сказал Силантьев.

Кроме того, эксперт отметил, что прихожане канонической УПЦ могут оказаться «агентами иностранной организации».

«Они теперь люди второго сорта, их будут ограничивать по целому ряду направлений, что не сулит для них ничего хорошего», — заключил эксперт.

РИА Новости

«Это решение обернётся против Порошенко»

Киев может не до конца понимать последствия церковной автокефалии и переоценивать значимость этого события для предстоящего волеизъявления народа, заявили RT в украинской партии «Народный фронт».

Как рассказал собеседник в партии, на Украине «наблюдается эйфория по поводу получения томоса, но никто не думает о реальных последствиях».

«Население в основной своей массе не поддержит Петра Порошенко на выборах президента, поскольку не понимает религиозных нюансов. Но зато часть прихожан, которых заставят насильно переходить в новую украинскую церковь, могут выступить против. И тогда это решение обернётся против Порошенко», — рассказали RT.

Источник в партии «Батькивщина» считает, что формирование новой церкви может привести к тяжёлым последствиям.

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«Особого желания у церквей Московского патриархата переходить в новую украинскую церковь нет. Это значит, автокефальная церковь по-прежнему останется небольшой. Я думаю, что со священниками этой новой церкви проведут разговоры и потребуют от них служить украинскому народу», — говорит он.

По мнению собеседника RT, желающих смешивать политику и религию в духовенстве будет немного.

«Священники это прекрасно понимают и не хотят принимать в этом участие. Насильный перевод приведёт к столкновениям», — считает он.

Депутат Верховной рады, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко также считает, что получение томоса об автокефалии способно привести к расколу в обществе.

«Если бы церковники сами решили объединиться, сделали единую церковь, между собой договорились и сделали бы это для людей – это было бы хорошо для страны​​​. А в таком виде – это дальнейший раздрай, раскол. Ничего хорошего это не принесёт», — цитирует Бойко пресс-служба политического объединения.

«Раскол на десятилетия или даже столетия»

Цепочка событий, которая привела к формированию новой церковной структуры на Украине, формально началась в апреле 2018 года. Тогда представители непризнанных православных церквей Украины отправили в Константинопольский патриархат прошение о создании автокефальной церкви на Украине.

Среди обратившихся с этой просьбой были представители Киевского патриархата (УПЦ КП) и автокефальной церкви (УАПЦ), а также некоторые представители церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которые являются сторонниками независимости украинского православия.

Позднее в том же месяце с Константинопольским патриархатом встретился президент Украины Пётр Порошенко, заявив по итогам мероприятия, что Украина «как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви». В конце апреля Порошенко сообщил, что соответствующий процесс начался.

В октябре 2018 года о намерении предоставить автокефалию Украине Константинополь заявил публично. Этот шаг означает отмену решения 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Вслед за этим Русская православная церковь (РПЦ) разорвала отношения с Вселенским патриархатом в Константинополе. В РПЦ отметили, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

15 декабря 2018 года Пётр Порошенко официально заявил о формировании «автокефальной церкви» Украины, руководителем которой был избран «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний.

27 декабря на Украине вступил в силу закон о переименовании Украинской православной церкви (УПЦ). Согласно этому документу, канонической УПЦ будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав.

Представители УПЦ уже заявили о трудностях, с которыми столкнулись из-за формирования новой церковной структуры на Украине. Как рассказал настоятель храма Александра Невского при школе милиции в Виннице протоиерей Виктор Парандюк, общину храма выселили вместе с имуществом из-за отказа переходить под юрисдикцию «новой церкви» Украины.

«Пятнадцать лет назад община нашего храма св. Александра Невского устанавливала этот купол над храмом, а сегодня из-за отказа переходить в ПЦУ нам пришлось его демонтировать... Вот вам и результаты завтрашнего «томоса». Нас выселили с имуществом из помещения, оно принадлежит силовому ведомству», — написал Парандюк в своём профиле в Facebook.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил сложившуюся ситуацию с Великим расколом христианской церкви 1054 года и предположил, что противостояние способно продлиться очень долго.

«В семье Православных церквей наступила ситуация такого же раскола, который может сохраниться на десятилетия или столетия», — сказал Иларион во время программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».