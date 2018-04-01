«Никто не будет выгорожен или спрятан»: врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев пообещал наказать всех виновных в пожаре в «Зимней вишне»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам после своего назначения. Он пообещал, что все виновные в пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» будут наказаны.

- Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и Кемеровской области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Никто не будет выгорожен или спрятан, - сказал Сергей Цивилев.

Врио губернатора отметил, что пострадавшие и родственники погибших не останутся наедине со своей бедой.

- Мы все вместе должны сделать все для того, чтобы жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной. Зависит только от нас с вами, чтобы такие трагедии не повторялись никогда, чтобы наши дети были окружены любовью и заботой, для этого у нас есть все возможности, - добавил Цивилев.

Он также заверил жителей Кемеровской области, что реализует все инициативы и решения по развитию региона.

В воскресенье, 1 апреля, Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Он будет оставаться на этом посту до тех пор, пока не состоятся выборы губернаторы, которые пройдут 9 сентября 2018 года.

Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. Получил высшее военно-специальное и экономическое образования, 16 лет служил в Военно-Морском флоте.

С 2014 по 2018 год Сергей Цивилев работал генеральным директором ООО «Управляющая компания «Колмар», 70 процентов активов которой были в его собственности. Запасы компании оцениваются в 1 миллиард тонн угля, выручка — в 4 миллиарда рублей.

5 марта 2018 года Сергей Цивилев был назначен заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. После назначения Цивилев подарил свои акции в «Колмаре» жене, управление компанией перешло его брату Валерию.

Сергей Цивилев встал на колени перед родственниками погибших на пожаре в "Зимней вишне"

После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, Сергей Цивилев вышел на переговоры с кузбассовцами, которые собрались на митинг около областной администрации. Сергей Цивилев встал на колени перед родственниками погибших и попросил у них прощения за трагедию