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«Никто на них не покушается»: как Польша намерена охранять восточные границы НАТО c помощью турецких беспилотников

20 июня 2021, 23:05  •  6 • В мире
Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Турция и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах», поэтому турецкий беспилотник Bayraktar TB2 повысит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО. О закупке 24 турецких БПЛА в конце апреля сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Двумя годами ранее такие аппараты купила у Анкары и Украина. Эксперты отмечают, что границам НАТО с востока никто не угрожает, при этом беспилотники Bayraktar TB2 показывают приемлемые результаты лишь при отсутствии у противника современных систем ПВО.
 
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 AFP © Birol BEBEK
 

Беспилотники Bayraktar TB2, которые Варшава закупила у Анкары, усилят потенциал армии Польши и позволят укрепить восточные границы Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил глава польского МИД Збигнев Рау, который принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье.

«Мы уверены, что это укрепит потенциал польской армии и внесёт вклад в усиление восточного фланга НАТО», — заявил Рау в интервью агентству Anadolu.

По словам Рау, закупка беспилотников у Анкары стала ещё одним примером трансформации стратегического партнёрства в практическое сотрудничество между двумя странами.

«Мы надеемся, что это приведёт к дальнейшему развитию отношений между ЕС и НАТО в области безопасности и обороны», — добавил глава польского МИД.

Рау также подчеркнул, что трансатлантические связи должны «оставаться в числе главных опор», когда речь идёт о безопасности и обороне. 

«Турция — стратегический партнёр Польши в НАТО как в региональном, так и в двустороннем контексте. Обе наши страны обладают значительным военным потенциалом и сталкиваются с угрозами безопасности на наших границах», — сказал он.

По словам главы МИД Польши, на основе сотрудничества можно «многого добиться в вопросах повышения уровня безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе, укрепления восточного фланга НАТО и борьбы с международным терроризмом».

Турецкие технологии

 

Напомним, в мае 2021 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал закупку 24 турецких ударных беспилотников. Позднее, после подписания договора о поставке Bayraktar TB2 польской стороне в 2022 году, во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром Блащак дал высокую оценку турецким БПЛА.

«Турецкие БПЛА — это превосходные системы. Самое главное, что они проверенные и успешные. Я уверен, что они внесут значимый вклад в систему обороны Польши», — подчеркнул Блащак.

Глава Минобороны Польши также сообщил, что соглашение предусматривает не только приобретение самой техники, но и обучение военных по управлению БПЛА, поставку необходимых боеприпасов и материально-техническое обеспечение.

В свою очередь, Хулуси Акар заявил, что беспилотники Bayraktar успешно зарекомендовали себя как внутри страны, так и за рубежом.

БПЛА Bayraktar были разработаны турецкими конструкторами в середине 2000-х. В 2015 году ударный дрон Bayraktar TB2 был принят на вооружение сначала Сухопутными войсками, а затем Военно-морскими силами Турции. С тех пор беспилотник активно применяется в различных операциях.

Турецкий БПЛА оснащён корпусом из композитных материалов и двигателем Rotax 912 мощностью 100 л. с. Максимальная скорость полёта беспилотника составляет около 250 км/ч при крейсерской скорости 130 км/ч, практический потолок использования — 7,3 км. Bayraktar TB2 может оснащаться двумя противотанковыми управляемыми ракетами или планирующими бомбами с лазерным наведением.

Специализированные военные издания отмечают, что эти беспилотники применялись в боевых условиях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Однако, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, пока что Bayraktar TB2 демонстрирует неоднозначные результаты при боевом применении.

«Несмотря на то что во время военного конфликта в Нагорном Карабахе нахваленный Турцией беспилотник показал себя неплохо, в Ливии и Сирии подобного позитивного результата не было. Но в Нагорном Карабахе имеющиеся комплексы противовоздушной обороны были советского периода, физически устаревшие и не предназначенные для борьбы с беспилотниками, поэтому Bayraktar TB2 показал там свою эффективность», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По мнению Кнутова, Варшава попала под влияние маркетинговой кампании с турецкой стороны.

«Польша, по-видимому, не знает, что российская система «Панцирь С-1» уже продемонстрировала своё превосходство над турецкими беспилотниками в Ливии. Кроме того, российские системы радиоэлектронной борьбы неоднократно сажали Bayraktar TB2, выводили из строя их систему управления», — напомнил собеседник RT.

  • Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

 

Союзнический спрос

 

Вместе с тем раньше Польши интерес к Bayraktar TB2 проявила Украина. В 2019 году Киев закупил и испытал эти БПЛА, оснащённые авиабомбами MAM-L производства турецкой компании Roketsan.

В октябре 2020 года гендиректор «Укрспецэкспорта» Вадим Ноздря заявил, что Киев заинтересован в совместном производстве Bayraktar TB2, а всего Украина рассчитывает закупить 48 таких беспилотников. В апреле 2021 года замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что БПЛА Bayraktar впервые совершил вылет в зону операции украинских силовиков в Донбассе.

  • Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Украине
  • globallookpress.com
  • © Mykola Lazarenko

Ранее, в марте 2021 года, украинские СМИ сообщили об использовании БПЛА Bayraktar TB2 во время военных учений над акваторией Чёрного моря у побережья Херсонской области.

При этом официальные лица Турции утверждают, что продажа этих беспилотников Украине или другим странам не направлена против России. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что при желании турецкую военную технику может купить и Россия.

«Турция продаёт беспилотники тем, у кого есть в них потребность. Эта сделка (с Украиной. — RT) не направлена против России. Если у России будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию», — заявил Чавушоглу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предостерёг Турцию от подпитки воинственных настроений Киева. Во время пресс-конференции с египетским коллегой Самихом Шукри журналисты попросили его прокомментировать сообщения о продаже турецких ударных беспилотников Киеву.

«Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся (Турция одна из них), настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — подчеркнул Лавров.

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Говоря об укреплении восточных границ НАТО с помощью турецких БПЛА, глава МИД Польши Збигнев Рау, очевидно, намекает на угрозу Варшаве, которая якобы исходит от России, предположил в комментарии RT полковник запаса Виктор Литовкин.

«Однако данные беспилотники никак не укрепят восточные границы НАТО, потому что никто на них не покушается, в особенности Россия. Bayraktar TB2 лишь укрепит самоубеждённость польской элиты в том, что она правильно сделала, снова потратив средства, чтобы противостоять Москве», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Виктора Литовкина, несмотря на натянутые отношения между Турцией и США из-за поставок турецкой стороне российских С-400 и исключения Анкары из программы истребителей F-35, Вашингтон не препятствует закупкам турецких БПЛА своими союзниками в Восточной Европе, в том числе Украиной.

«Учитывая, что Анкара — полноправный член НАТО, Киев хочет продемонстрировать, что он практически уже сам стал членом альянса, покупая турецкие беспилотники», — отметил собеседник RT.

С большой долей вероятности Варшава и Киев получили разрешение на закупку БПЛА у Турции из Вашингтона, считает Юрий Кнутов.

«В вопросе приобретения турецкого оружия Польша и Украина не станут ничего предпринимать без указаний США. В отношении закупок этих беспилотников между Турцией и Украиной было подписано соглашение, на которое Вашингтон дал добро, поскольку это оружие может использоваться против России. Однако размещение подобных беспилотников как на территории Украины, так и на территории Польши не является угрозой западным рубежам России, поскольку у неё есть система «Панцирь», которая соответствует требованиям сегодняшнего дня и имеет задел на ближайшую перспективу», — заключил эксперт.

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