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Никто и не заметит: Экс-посол в Белоруссии заявил о приближении майдана на Украине
04 сентября 2020, 15:05 • 61 • Политика
Экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный не на шутку встревожен приближением майдана на Украине. На фоне масштабных событий в Европе никто и не заметит локального конфликта, уверен он.
По мнению Бессмертного, некомпетентная политика президента Украины Владимира Зеленского и его команды ведёт Украину к новому майдану. В эфире телеканала ATR он заявил, что сейчас часто звучит мнение о том, что бунт в стране приближается - "это и так понятно".
Бессмертный добавил, что Европу ожидают масштабные события, и майдан, который нагрянет на Украину, окажется на фоне этих событий локальным конфликтом. По словам экс-дипломата, такой ход событий характерен для страны, в которой властям каждые десять лет "дают пинка".
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в Белоруссии находятся около 200 украинских экстремистов, которые пытаются расшатать ситуацию.
А ещё ранее журналисты разоблачили Службу безопасности Украины, которая стояла за задержанием 33 граждан России в Минске. Таким образом украинские спецслужбы пытались вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией, а заодно добиться депортации задержанных на Украину.
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