Никто и не заметит: Экс-посол в Белоруссии заявил о приближении майдана на Украине

По мнению Бессмертного, некомпетентная политика президента Украины Владимира Зеленского и его команды ведёт Украину к новому майдану. В эфире телеканала ATR он заявил, что сейчас часто звучит мнение о том, что бунт в стране приближается - "это и так понятно".

Бессмертный добавил, что Европу ожидают масштабные события, и майдан, который нагрянет на Украину, окажется на фоне этих событий локальным конфликтом. По словам экс-дипломата, такой ход событий характерен для страны, в которой властям каждые десять лет "дают пинка".

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в Белоруссии находятся около 200 украинских экстремистов, которые пытаются расшатать ситуацию.