Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Бел...
Главная / Политика

Никто и не заметит: Экс-посол в Белоруссии заявил о приближении майдана на Украине

04 сентября 2020, 15:05  •  61 • Политика
Экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный не на шутку встревожен приближением майдана на Украине. На фоне масштабных событий в Европе никто и не заметит локального конфликта, уверен он.
По мнению Бессмертного, некомпетентная политика президента Украины Владимира Зеленского и его команды ведёт Украину к новому майдану. В эфире телеканала ATR он заявил, что сейчас часто звучит мнение о том, что бунт в стране приближается - "это и так понятно".
Бессмертный добавил, что Европу ожидают масштабные события, и майдан, который нагрянет на Украину, окажется на фоне этих событий локальным конфликтом. По словам экс-дипломата, такой ход событий характерен для страны, в которой властям каждые десять лет "дают пинка".
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что в Белоруссии находятся около 200 украинских экстремистов, которые пытаются расшатать ситуацию.
А ещё ранее журналисты разоблачили Службу безопасности Украины, которая стояла за задержанием 33 граждан России в Минске. Таким образом украинские спецслужбы пытались вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией, а заодно добиться депортации задержанных на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
04 сентября 2020, 07:45
В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного "так же, как Навальный"
04 сентября 2020, 02:15
"Огромное давление": Вашингтон обманул президента Сербии и принуждает признать Косово
04 сентября 2020, 07:45
"Не для войны": Эксперт назвал единственное применение новых "Киборгов" Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после ...
04 сентября 2020, 07:45
"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду ...
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации "белорусов"
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
29 августа 2020, 22:30
Ответственность на вас: В Минске напрямую заявили о зависимости Киева
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
28 августа 2020, 23:35
Уловка русских сработала: почему обнаруженная русская подлодка у берегов Аляски - это часть сценария
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.