Никому не верьте. Правда — в вашем кошельке • 168 • Аналитика

Одно известное СМИ опубликовало данные некоего соцопроса о доходах населения. Картина получилась удручающая: почти половина наших граждан (44,6 процента) живет на доходы менее 15 тысяч рублей в месяц.





В правительстве, пишет издание, усомнились в корректности методики опроса. Честно говоря, я тоже не верю озвученным цифрам. Как не верю и официальным данным Росстата, который постоянно меняет методики своих расчетов. И каждый раз наша жизнь в официальных цифрах становится все лучше. Попробуем разобраться.



Начиналось все хорошо

Верю, что огромное количество россиян живет на грани или за гранью бедности. Кстати, официального термина «бедность» в нашем законодательстве нет. Просто принято называть бедными тех, у кого доход ниже прожиточного минимума. Но не верю, что в такой ситуации находится почти полстраны. Во-первых, нет ссылки на организацию, проводившую исследование. У известных социологических институтов, где работают профессионалы и которым можно доверять, таких опросов не обнаружено. Во-вторых, официальная статистика, как бы ее ни ругали, все-таки не может слишком далеко уходить от истины.



Вот самые последние данные Росстата по итогам первого квартала 2020 года. Доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, составила 12,6 процента, или 18,6 миллиона человек. По результатам 2019 года бедных насчитывалось 12,3 процента. Причем в 11 регионах страны доля бедных превышала 20 процентов.



Казалось бы, ситуация с бедностью еще более усугубилась. Но корректнее сравнивать данные соответствующих кварталов в разные годы. Дело в том, что традиционно лучшие показатели доходов населения в четвертых кварталах. Это связано с тем, что в декабре работающие получают серьезные бонусы по итогам работы за год. А в январе, соответственно, провал. Никаких дополнительных премий и при этом короткий рабочий месяц.



Так вот, в первом квартале этого года мы имеем 12,6 процента бедных, в тот же период прошлого было 14,3 процента. То есть нынешний год начинался вполне благополучно. Хотя уже тогда негативный процесс пошел: товарооборот с Китаем, объятым коронавирусом, свернулся. Затем и с другими странами. Ну а с 26 марта, с началом жесткого карантина, ростом безработицы, сокращением рабочего времени заработки начали просто таять на глазах. А зарплата, как известно, составляет основу совокупного дохода населения (66 процентов).



Вперед, к 2014 году!

Однако официальная статистика настойчиво убеждает нас, что первый квартал мы прожили практически шоколадно. В денежном выражении картина выглядит так. Среднедушевые доходы населения в первом квартале 2020 года составили 31 647 рублей, а в первом квартале прошлого года — 30 242 рубля. Еще более впечатляющие показатели по номинальной начисленной зарплате: в первом квартале прошлого года — 43 944 рубля, а этого года — аж 48 390 рублей. В апреле, по предварительным оценкам, еще на тысячу рублей выше.



Часто приходится слышать возмущенные возгласы непосвященных граждан; да где ж они такую зарплату взяли?! Во-первых, это начисленная зарплата, без вычета подоходного налога. Минусуйте 13 процентов, и будете ближе к истине. Во-вторых, это же средняя температура по больнице. У нас колоссальный разрыв в доходах граждан. По данным аналитического центра при правительстве РФ, разница между 10 процентами населения с наибольшим доходом и 10 процентами с наименьшим доходом — 15,6 раза! Такой пропасти нет ни в одной стране с развитой экономикой.



Не стоит обольщаться и ростом среднедушевых доходов. Более показательны для оценки уровня жизни населения «реально располагаемые денежные доходы». Их определяют путем вычета из доходов затрат на обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректировав на инфляцию. Так вот, по предварительным оценкам того же Росстата, реальные доходы в первом квартале не только не выросли, но даже снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Вроде немного, но это если не оглядываться назад. Аналитический центр при правительстве РФ обращает внимание: реально располагаемые денежные доходы населения по итогам 2019 года оказались на 6,4 процента ниже уровня 2014 года. Так что до 14-го года нам еще плыть и плыть.



Еще не вечер

Ладно, долями процента в минусе нас не испугаешь. Однако дальнейшие прогнозы экспертов по-настоящему беспокоят. По мнению аналитиков Института социальной политики Высшей школы экономики, в первом квартале последствия коронавируса еще не полностью себя проявили. Тогда больше влияли на ситуацию ослабление рубля и падение цен на нефть. При этом в январе-феврале сохранялись существующие тренды в доходах, но уже со второй половины марта, заметили эксперты, ситуация начала резко меняться.



В Институте социальных проблем разработали несколько сценариев развития событий. По базовому сценарию снижение реально располагаемых денежных доходов может составить 5 процентов.



Еще более мрачный прогноз представляет Институт исследований Внешэкономбанка: реальные денежные доходы населения во втором квартале могут рухнуть на 17,5 процента! А по итогам всего 2020 года снизятся на 6,5 процента.



Где заначка?

Компания маркетинговых исследований OMI совместно с компанией «Платформа» провела опрос, в результате которого почти 50 процентов респондентов сообщили о значительном падении доходов семьи с началом распространения коронавируса. Вопрос: как выкручиваться? Чем кормить семью? Ответ: вынимать заначку. Но не тут-то было.



По опросу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и ФК «Открытие», 63,6 процента россиян не имеют вообще никаких сбережений, а большинство из тех, у кого они есть, полностью потратят их за 2-6 месяцев.



Исследовательский холдинг «Ромир» в мае поинтересовался у своих респондентов: сколько в семье осталось свободных денег после самых необходимых трат (продукты питания, оплата услуг ЖКХ, транспорта, связи и т. п.)? Оказалось, что в среднем 17,7 тысячи рублей. Вот и вся заначка. Кстати, как-то плохо соотносятся эти свободные 17 тысяч с теми 15 тысячами, на которые якобы живет полстраны.



Что еще желать?

То ли бог обидел россиян аппетитом, то ли Росстат опять привирает, но получается, что у многих наших сограждан финансовые запросы меньше, чем они фактически имеют. Даже президент «Ромира» Андрей Милехин удивляется: «Декларируемый доход домохозяйств Росстатом уже три года опережает «желаемый» россиянами». Последний опрос показал, что желаемый доход россиян на семью из трех человек (двое работающих) составляет в среднем 85 700 рублей. А из данных Росстата за 2019 и первый квартал 2020 года следует, что такая среднестатистическая семья имеет среднестатистический доход 86 800 рублей. Чудеса, не правда ли?



Впрочем, аппетиты разнообразные. 22 процента россиян хотели бы иметь доход на семью из трех человек более 120 тысяч рублей в месяц. Доход от 90 до 120 тысяч устроил бы 21 процент опрошенных. От 60 до 90 тысяч — 22 процента. От 45 до 60 тысяч в месяц устроит 18 процентов респондентов. На 20-40 тысяч согласны всего 4 процента. А 2 процента заявили, что могут жить «нормально» с доходом менее 20 тысяч рублей в месяц.



Что влияет на потребности людей, трудно сказать. Наверное, это очень индивидуально. Но замечено, что влияет в том числе география. Самые большие аппетиты у жителей Северо-Западного федерального округа — им подавай не меньше 100 тысяч в месяц на семью. Выше среднего запросы также у жителей Уральского, Центрального и Дальневосточного округов. У остальных финансовые аппетиты не превышают среднего реального дохода по стране, утверждают социологи. Одно известное СМИ опубликовало данные некоего соцопроса о доходах населения. Картина получилась удручающая: почти половина наших граждан (44,6 процента) живет на доходы менее 15 тысяч рублей в месяц.В правительстве, пишет издание, усомнились в корректности методики опроса. Честно говоря, я тоже не верю озвученным цифрам. Как не верю и официальным данным Росстата, который постоянно меняет методики своих расчетов. И каждый раз наша жизнь в официальных цифрах становится все лучше. Попробуем разобраться.Верю, что огромное количество россиян живет на грани или за гранью бедности. Кстати, официального термина «бедность» в нашем законодательстве нет. Просто принято называть бедными тех, у кого доход ниже прожиточного минимума. Но не верю, что в такой ситуации находится почти полстраны. Во-первых, нет ссылки на организацию, проводившую исследование. У известных социологических институтов, где работают профессионалы и которым можно доверять, таких опросов не обнаружено. Во-вторых, официальная статистика, как бы ее ни ругали, все-таки не может слишком далеко уходить от истины.Вот самые последние данные Росстата по итогам первого квартала 2020 года. Доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, составила 12,6 процента, или 18,6 миллиона человек. По результатам 2019 года бедных насчитывалось 12,3 процента. Причем в 11 регионах страны доля бедных превышала 20 процентов.Казалось бы, ситуация с бедностью еще более усугубилась. Но корректнее сравнивать данные соответствующих кварталов в разные годы. Дело в том, что традиционно лучшие показатели доходов населения в четвертых кварталах. Это связано с тем, что в декабре работающие получают серьезные бонусы по итогам работы за год. А в январе, соответственно, провал. Никаких дополнительных премий и при этом короткий рабочий месяц.Так вот, в первом квартале этого года мы имеем 12,6 процента бедных, в тот же период прошлого было 14,3 процента. То есть нынешний год начинался вполне благополучно. Хотя уже тогда негативный процесс пошел: товарооборот с Китаем, объятым коронавирусом, свернулся. Затем и с другими странами. Ну а с 26 марта, с началом жесткого карантина, ростом безработицы, сокращением рабочего времени заработки начали просто таять на глазах. А зарплата, как известно, составляет основу совокупного дохода населения (66 процентов).Однако официальная статистика настойчиво убеждает нас, что первый квартал мы прожили практически шоколадно. В денежном выражении картина выглядит так. Среднедушевые доходы населения в первом квартале 2020 года составили 31 647 рублей, а в первом квартале прошлого года — 30 242 рубля. Еще более впечатляющие показатели по номинальной начисленной зарплате: в первом квартале прошлого года — 43 944 рубля, а этого года — аж 48 390 рублей. В апреле, по предварительным оценкам, еще на тысячу рублей выше.Часто приходится слышать возмущенные возгласы непосвященных граждан; да где ж они такую зарплату взяли?! Во-первых, это начисленная зарплата, без вычета подоходного налога. Минусуйте 13 процентов, и будете ближе к истине. Во-вторых, это же средняя температура по больнице. У нас колоссальный разрыв в доходах граждан. По данным аналитического центра при правительстве РФ, разница между 10 процентами населения с наибольшим доходом и 10 процентами с наименьшим доходом — 15,6 раза! Такой пропасти нет ни в одной стране с развитой экономикой.Не стоит обольщаться и ростом среднедушевых доходов. Более показательны для оценки уровня жизни населения «реально располагаемые денежные доходы». Их определяют путем вычета из доходов затрат на обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т. д.), скорректировав на инфляцию. Так вот, по предварительным оценкам того же Росстата, реальные доходы в первом квартале не только не выросли, но даже снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Вроде немного, но это если не оглядываться назад. Аналитический центр при правительстве РФ обращает внимание: реально располагаемые денежные доходы населения по итогам 2019 года оказались на 6,4 процента ниже уровня 2014 года. Так что до 14-го года нам еще плыть и плыть.Ладно, долями процента в минусе нас не испугаешь. Однако дальнейшие прогнозы экспертов по-настоящему беспокоят. По мнению аналитиков Института социальной политики Высшей школы экономики, в первом квартале последствия коронавируса еще не полностью себя проявили. Тогда больше влияли на ситуацию ослабление рубля и падение цен на нефть. При этом в январе-феврале сохранялись существующие тренды в доходах, но уже со второй половины марта, заметили эксперты, ситуация начала резко меняться.В Институте социальных проблем разработали несколько сценариев развития событий. По базовому сценарию снижение реально располагаемых денежных доходов может составить 5 процентов.Еще более мрачный прогноз представляет Институт исследований Внешэкономбанка: реальные денежные доходы населения во втором квартале могут рухнуть на 17,5 процента! А по итогам всего 2020 года снизятся на 6,5 процента.Компания маркетинговых исследований OMI совместно с компанией «Платформа» провела опрос, в результате которого почти 50 процентов респондентов сообщили о значительном падении доходов семьи с началом распространения коронавируса. Вопрос: как выкручиваться? Чем кормить семью? Ответ: вынимать заначку. Но не тут-то было.По опросу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и ФК «Открытие», 63,6 процента россиян не имеют вообще никаких сбережений, а большинство из тех, у кого они есть, полностью потратят их за 2-6 месяцев.Исследовательский холдинг «Ромир» в мае поинтересовался у своих респондентов: сколько в семье осталось свободных денег после самых необходимых трат (продукты питания, оплата услуг ЖКХ, транспорта, связи и т. п.)? Оказалось, что в среднем 17,7 тысячи рублей. Вот и вся заначка. Кстати, как-то плохо соотносятся эти свободные 17 тысяч с теми 15 тысячами, на которые якобы живет полстраны.То ли бог обидел россиян аппетитом, то ли Росстат опять привирает, но получается, что у многих наших сограждан финансовые запросы меньше, чем они фактически имеют. Даже президент «Ромира» Андрей Милехин удивляется: «Декларируемый доход домохозяйств Росстатом уже три года опережает «желаемый» россиянами». Последний опрос показал, что желаемый доход россиян на семью из трех человек (двое работающих) составляет в среднем 85 700 рублей. А из данных Росстата за 2019 и первый квартал 2020 года следует, что такая среднестатистическая семья имеет среднестатистический доход 86 800 рублей. Чудеса, не правда ли?Впрочем, аппетиты разнообразные. 22 процента россиян хотели бы иметь доход на семью из трех человек более 120 тысяч рублей в месяц. Доход от 90 до 120 тысяч устроил бы 21 процент опрошенных. От 60 до 90 тысяч — 22 процента. От 45 до 60 тысяч в месяц устроит 18 процентов респондентов. На 20-40 тысяч согласны всего 4 процента. А 2 процента заявили, что могут жить «нормально» с доходом менее 20 тысяч рублей в месяц.Что влияет на потребности людей, трудно сказать. Наверное, это очень индивидуально. Но замечено, что влияет в том числе география. Самые большие аппетиты у жителей Северо-Западного федерального округа — им подавай не меньше 100 тысяч в месяц на семью. Выше среднего запросы также у жителей Уральского, Центрального и Дальневосточного округов. У остальных финансовые аппетиты не превышают среднего реального дохода по стране, утверждают социологи. Татьяна Смольякова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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